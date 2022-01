‘Als je dit werk lang doet, wordt de wereld vanzelf steeds zwarter’

Beeld Anne Stooker

‘Hij kwam hier binnen en zei: ‘De eerste die mij aanraakt, sla ik in puin. Als ik een vuurwapen kan afpakken, schiet ik jullie allemaal dood, en daarna mezelf.’ En dat probeerde hij ook.

‘We moesten hem fouilleren. De spanning onder mijn mensen was voelbaar. Daar stond hij: Gökmen T., de tramschutter, die op 18 maart 2019 hier in Utrecht, in het hart van ons land, vier mensen uit het leven had geschoten.

‘Als wachtcommandant van de parketpolitie is het mijn taak hoogrisicoverdachten heelhuids de rechtbank in en weer naar buiten te krijgen, en zorg dragen voor mijn mensen. T. ging enorm tegen ons tekeer. Een chef hoort voor zijn mensen te staan, dus ik stapte op hem af en zei: ‘Luister, hier gelden regels waaraan jij je hebt te houden. Klappen krijg je van mij net zo hard weer terug.’ Ik fouilleerde hem zelf, extra stevig, om te laten zien wie hier de baas is. Dat onderging hij gedwee. Maar hij bleef ons uitdagen.

‘De rechtszaak duurde vier lange, emotionele, uitputtende dagen. We bewaakten T. constant met een team van elf man. We vervoerden hem, gaven hem eten, zorgden dat hij zijn medicijnen innam, brachten hem naar de wc. En tegen suïcide neem je ook maatregelen, zoals plaatsing in een cameracel. Acht, negen uur achtereen waren we constant scherp, vier dagen lang. Het was zwaar.

‘T. schold, schoffeerde rechters en nabestaanden, en spuugde. Dan trokken we een spuugmasker over zijn hoofd. Als hij zich op zitting misdroeg, voerden we hem af naar een aparte ruimte. Daar zetten we hem voor een camera, zodat hij toch bij zijn proces aanwezig bleef.

‘De eerste keer dat hij uit de rechtszaal werd getrokken, zei hij tegen mij: ‘Ben jij een echte man? Schiet me dood.’ Ik antwoordde: ‘Ik hoop dat je nog heel lang leeft.’ Dat begreep hij niet. ‘Ik hoop’, zei ik, ‘dat je langzaam en eenzaam sterft in je cel, zodat je gaat bedenken wat je deze mensen hebt aangedaan.’ Vervolgens schreeuwde hij als een beest: ‘Schiet me dood!’ Mijn ploeg bleef rustig en scherp, heel professioneel.

‘Ik ben veel gewend, maar heb nooit eerder meegemaakt dat een verdachte op zitting geboeid bleef, want je hebt het recht je proces in vrijheid bij te wonen. Toch was T. constant geboeid, zo dreigend was hij. Bizar.

‘In de rechtbank voelde je het verdriet. Tijdens pauzes stonden ruim tweehonderd mensen op de betreffende verdieping: rechercheurs, slachtoffers, familie, advocaten, journalisten. Er werd veel gehuild. Daar gebeurde iets geks, wat uiteindelijk mijn kijk op het vak 180 graden heeft veranderd. Midden in die mensenmassa stond een kleine, oudere man een beetje verloren. Ik weet niet waarom, maar ik voelde dat ik naar hem toe moest gaan. Achteraf was dat een keerpunt. Ik zei: ‘Ik ben Yme van Dijk, ik werk hier, kan ik iets voor u betekenen?’ Hij antwoordde: ‘Ik heet Watze. Mijn zoon Rinke is neergeschoten in de tram.’ Hij was gespannen, want hij ging een slachtofferverklaring voorlezen. Ik sprak hem moed in en we praatten over onze Friese afkomst.

‘Op de navolgende zittingsdagen bleek uit camerabeelden dat Rinke Terpstra zich in de tram heldhaftig heeft gedragen. Hij had een ruit ingetrapt en liet andere mensen voorgaan voordat hij zelf naar buiten ging. Toen schoot T. hem in zijn rug.

‘Anderhalve maand na het proces kreeg ik ineens een brief van Watze. Hij bedankte ons. Door jullie, schreef hij, voelden de procesdeelnemers zich die dagen veilig. Ik schreef hem terug en er is in de afgelopen twee jaar een hechte vriendschap ontstaan. Hij en zijn gezin zijn zulke veerkrachtige mensen, ongelooflijk. Zij hebben het grootste offer gebracht, maar zijn zo menslievend, open en sociaal, zij willen niet de slechte kant van mensen en de wereld zien. Van hen heb ik geleerd: haat vergiftigt.

‘Mijn tranen, sorry, zou je vroeger niet zien. In mijn functie – als politieman maak je echt verschrikkelijke dingen mee – wil je sommige emoties niet toelaten. Als je dit werk lang doet, wordt de wereld vanzelf steeds zwarter. Daar had ook mijn familie last van: ik sloot me af voor pijn en verdriet, en zag altijd overal gevaar. Dat pantser heb ik afgeworpen. Door de positieve, liefdevolle houding van de familie Terpstra ben ik een ander mens geworden. Ik durf me nu kwetsbaar op te stellen.

‘Ik weet nu dat het leven ook heel mooi kan zijn, en dat het goed is je ventieltje af en toe open te zetten. Uiteindelijk gaat de druk eraf, maar je moet wel eerst door de modder voordat je weer aan de kant staat waar het droog is. Ik zie dit als een levensles die ik ooit móést krijgen, anders was het voor mij een keer klaar geweest. Dan val je om.’