Ik liep de trap van mijn werkplek af en stuitte op een enorme, goudkleurige doos. ‘S3’ stond er in grote letters op, met daarboven de naam van het dure fietsmerk dat grote grootstedelijke populariteit geniet. Ik keek aan wie de doos geadresseerd was en het bleek de vriendin te zijn van wie ik mijn werkplek huur. Dit moest een vergissing zijn. We zitten nota bene samen in een appgroep die gewijd is aan ergernissen. Ik maakte een foto en stuurde die naar haar, begeleid door de vraag ‘Ja, echt?’. Ja echt, antwoordde ze. Ik zei dat ze vanaf nu geen recht van spreken meer had in deze appgroep. Het was een soort burgerarrest. Als je 2.500 euro betaalt voor een fiets die 80 procent statussymbool is en 20 procent middelvinger, ben je overgelopen naar de dark side.

De volgende dag stapte ik haar kantoor binnen. ‘Ik hoop dat hij lekker fietst’, zei ik. Ik klonk als een bedrogen echtgenoot. Zo voelde het wel, als verraad. Wat wist ik nog meer niet van haar? Zou ze ook mentholsigaretten roken? Hij fietste heerlijk, zei ze. ‘Maar wat heb je er nou precies op tegen?’ Nou, vooral het menstype dat je er iets te vaak op ziet fietsen. Verwende bankiers bijvoorbeeld, of influencers met gouden oorbellen. Ze veegde haar haren naar achteren. In beide oren bungelden dikke gouden ringen. ‘Oké’, zei ik, ‘maar ze hebben dan ook altijd zo’n dure zwarte zonnebril op.’ Nu draaide ze zich om, pakte iets van tafel en keerde zich weer naar mij. Ze had een enorme zwarte zonnebril opgezet, van Versace. Dit had geen enkele zin. Als ik nu zou tegenwerpen dat ze allemaal ook perfecte blonde kapsels hebben, zou blijken dat haar dikke, donkere haar een pruik was en ze eigenlijk al die tijd Nicolette van Dam was geweest.

‘Haat me dan’, zei ze. Ik stamelde nog dat zij anders was, dat ik het begreep, dat ze op een half uur van haar werk woonde en dus zo’n fiets daadwerkelijk nodig had. Maar het was te laat. Een triomfantelijke lach verscheen op haar gezicht. Daar stond ik, in de pan gehakt door mijn eigen vooroordelen. Ik schuifelde naar achteren, behoedzaam, om niet in de verse gaten van mijn fundament te donderen, en verdween naar mijn eigen werkplek.

Vanaf daar zag ik haar later wegrijden op haar nieuwe fiets. Ze lachte en zag er jaloersmakend gelukkig uit. Het leek wel een reclame. Toen ik even later ook naar huis ging trof ik mijn arme, gammele fiets aan op de grond. De wind had hem omvergegooid. Of misschien had zij het wel gedaan.