‘Als ik volwassen ben, wil ik ninja worden, met als hobby streetart’

Elias Retèl Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Dordrecht met mijn broer Jona (13), moeder Hindele (43) en vader Manuel (46). Ik heb ook nog een poes, Fibi. Zij neemt altijd heel veel diertjes mee. Eén keer nam ze een mol mee en ook vaak vogeltjes, ratten en muizen.’

Hoeveel knuffels heb je?

‘Dat zijn er wel heel veel, ik weet niet hoeveel. Mijn lievelingsknuffel is Ollie, een olifant, omdat hij zo lekker zacht is bij z’n rug. Ik slaap ook altijd met hem en ik neem hem altijd mee op vakantie. Eigenlijk wilde ik ook met hem op de foto, maar daar had ik niet aan gedacht.’

Waar word je blij van?

‘Dat is veel, ik weet niet of ik dat allemaal kan opnoemen. Maar zwemmen vind ik bijvoorbeeld wel heel leuk. En tekenen, omdat wij thuis alle kleuren hebben; hiermee kan ik veel tekenen. Ik vind het leuk om robots te tekenen, daar ben ik het allerbest in. Ook teken ik vaak aftelkalenders, bijvoorbeeld voor mijn verjaardag, Sinterklaas, Kerst en voor vakanties. O, en ik word blij van ‘Allesman’ spelen met mijn vriend Flinn. Dan verkleden en schminken we onszelf en mogen we alles zijn.’

Wat vind je niet leuk om te doen?

‘Slapen. Ik ben niet zo vaak moe.’

Wat zou je verkopen als je een eigen winkel had?

‘Spelletjes, omdat ik veel leuke spelletjes weet te bedenken en veel spelletjes speel. Mijn lievelingsspel is Skip-Bo, met allemaal kaarten. Wie als eerste alle kaarten kwijt is, heeft gewonnen.’

Wat is je lievelingseten?

‘Voor m’n ontbijt eet ik het liefst croissantjes, vaak met kaas en ei, en als lunch eet ik gewoon broodjes. Mijn lievelingsavondeten is pizza, omdat ik de randjes altijd zo lekker knapperig vind. De lekkerste pizza vind ik pizza margherita. We eten vaak pizza, iets van één keer per week.’

Om wie lach je altijd hard?

‘Om Jona. Hij doet altijd raar en gek, praat grappig en hij heeft het altijd over kaas. Dat vindt hij erg lekker en hij maakt er grapjes over.’

Wie zou je weleens een dagje willen zijn?

‘Mario van de gameboy, want ik hou van racen en ik wil op monsters schieten. Ik weet niet of ik altijd zou winnen, maar af en toe wel.’

Wat doe je over tien jaar?

‘Dan ben ik in elk geval nog niet volwassen, dus ik weet niet precies wat ik dan doe. Als ik wel volwassen ben, wil ik ninja worden, met als hobby streetart. En ik wil in Dordrecht blijven wonen.’