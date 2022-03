Als ik Rusland ‘had’, zou ik juist stukken afstoten. Sjaslikistan, Tzatzikië, Borsjtsjlovië: eigen bonen doppen

Een gewone werkdag ten kastele.

‘Gestoord eigenlijk’, zeg ik, ‘dat Poetin Rusland groter wil maken. Nog groter? Heeft hij geen atlas?’ (bol.com, globe met peer erin, Kremlin.)

‘Ssst.’ We zouden een tijdje koppen houden en werken.

‘Ik zou nerveus worden als ik die lap moest beheren, burn-out, gek.’

‘Is hij ook. Zie de tafel. Happy writing. Ja?’

‘Happy writing.’

Ik heb dat al met Rutte, als ik hem soms bezig zie, naar Groningen, gevels repareren, dan naar Limburg, vloeren dweilen. Enorm land, Nederland, als je de conciërge bent. Nee, als ik Rusland ‘had’, zou ik juist stukken afstoten. Sjaslikistan, Tzatzikië, Borsjtsjlovië, luister, vanaf morgen: eigen bonen doppen. Negatief veroveren, hoe noem je dat. Ontroveren? ‘Mag ik even kort een anekdote vertellen, over negatief behandelen?’

De hand.

Oké, praten we tegen de hand. ‘Ik zat een keer in de klas, en toen kwam Litjens binnen, de conrector, een totaal zoutloze grijsaard in een te groot pak, hij leek wel op Poetin, eigenlijk. Subanekdote, kort: toen jij nog klein was, had ik een schoonvader, en die moest weleens z’n trouwpak aan, kreeg-ie een horloge van de zaak, zoiets, en dan zei hij, nog op z’n sokken: ‘Ik voel me net een aangeklede Turk.’’

‘Racisme. Ssst.’

‘Maar die Litjens dus, die hield in zijn hand een stapeltje papier en vroeg aan onze leraar: ‘Mijnheer Beckers, kunt u voor mij deze paperassen even negatief behandelen?’ Als een leuke oom keek hij de klas in. ‘Jawel hoor’, zei Beckers. Zonder een spier te vertrekken sloeg hij er een nietje doorheen. Wederom grijnzend, nokte Litjens af.’

‘Happy writing.’

‘Nog niet klaar, sorry, dubbele clou. Had ik moeten aankondigen. De klas dacht namelijk zwijgend na, negatief behandelen, negatief behandelen, wat ouwehoert die ouwe nou? Kwamen we niet uit met onze onderbouwhersentjes.

Een kwartier verstreek, totdat voorin Keunen, een boer uit Panningen, begon te lachen als de Kerstman, bulderend, vol plezier. ‘Ho! Ho! Ho! Negatief behandelen – deej meint ‘nieten’. Het woord, in feite de oplossing van een vraagstuk, trok als een veenbrand door de bankjes, nieten, hij bedoelt nieten. Nieten? Ja, negatief behandelen, snap je, nietjes, iets nieten. Nieten! O… nieten! Van nietjes, nietmachine, nieten, een werkwoord, negatief behandelen, nieten!’

‘Limburg,’ zegt Jet.

‘Hee,’ roep ik een kwartier later, ‘jij daar.’

‘Watte.’

‘Als Poetin Oekraïne verovert, hè, dan is het Russisch grondgebied, toch?’ Ze ritst haar mond dicht.

‘Zeg effe.’

‘Denk het, ja.’

‘Maar dan grenst Rusland toch juist aan de Navo? Nu niet, maar dan wel? Dat wilde hij toch voorkomen?’

Of ik het op een A4’tje wil zetten, dan kunnen we het er zometeen, tijdens de lunch, over hebben. Maar zo simpel als ik het voorstel, zit het misschien niet?

‘Ben ik nou zo slim’, bulder ik breedgebarend, ‘of is Poetin zo dom?’ Dan maar als Van Gaal. ‘Waarom stel je dan deze vraag? Nu ben ik natuurlijk weer de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak, maar dat zijn allemaal dómme vragen, van Poetin, en van jou net.’ Echt brullen en armzwaaien.

‘Happy?’ Wijsvingertje omhoog.

‘Als je het niet begrijpt – ho maar. Ik heb het goed verwoord, je mag het opschrijven, je mag er nog je com-men-taar op geven. Best.’

‘Writing.’