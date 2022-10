Ava Iping: 'Als ik ruzie heb met mijn zus Mira ben ik meestal de eerste die sorry zegt.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Alkmaar met mijn vader Daniël (37), mijn moeder Liesbeth (45) en mijn zus Mira (10).’

Heb je ook huisdieren?

‘We hebben twee katten, Cookie en Susie. We hadden er eerst drie, maar Japie is een tijdje geleden overleden. Cookie en Susie hebben we gekregen van Kobus, een vriendje van school. Hij heeft een kat die vaak baby’s krijgt. Binnenkort gaan mijn zus en ik allebei van ons eigen spaargeld een rat kopen. We weten nog niet hoe we ze gaan noemen, want we hebben ze nog niet uitgekozen, maar het worden sowieso meisjes.’

Welk dier zou je zelf willen zijn?

‘Dat vind ik lastig kiezen, maar ik denk een vogel of een kat. Een vogel omdat ik graag zou willen vliegen, maar ik zou ook graag willen weten wat een kat allemaal denkt. Als ik echt moet kiezen denk ik toch het liefst een kat, dat is mijn lievelingsdier.’

Waar word je blij van?

‘Als ik met de poesjes kan spelen of als ik met papa en mama op vakantie ga. Dan denk ik: joepie, een nieuwe dag! Als we op vakantie gaan is het altijd leuk, dus daar word ik blij van. We gaan soms naar een camping in België, maar we gaan ook vaak naar een huisje in de natuur.’

En wat vind je echt niet leuk?

‘Op het schoolplein spelen we in de pauzes wel eens pakkertje, dan rennen andere kinderen achter je aan. Soms vind ik dat niet leuk en wil ik dat ze stoppen, maar daar luisteren ze niet altijd naar. Daar houd ik niet van. Dan raak ik geïrriteerd, want ze moeten gewoon stoppen.’

Wat is je grootste droom?

‘Dat vind ik lastig, want als ik nu mijn allergrootste wens vertel komt hij misschien niet meer uit. Ik zou wel bakker willen worden en een eigen kattencafé willen hebben, met honderdtachtig katten. Dan kan ik daar bijvoorbeeld brood bakken en dat verkopen in het café, waar ik dan ook de baas van ben.’

Waar ben je trots op?

‘Ik kan het vaak goed met mensen vinden en ik hou niet van ruzie, daar kan ik slecht tegen. Als ik andere kinderen ruzie zie maken ga ik er vaak tussen staan om het te stoppen. Als ik ruzie heb met mijn zus Mira ben ik meestal de eerste die sorry zegt. Daar ben ik best trots op.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar hoop ik dat ik heel veel geld heb verdiend en in een grote villa woon. Als ik daar woon, kan ik zelf beslissen wat ik eet. Ook heb ik dan heel veel katten en honden. Ik wil drie herdershonden, vijftien huski’s en drie chihuahuas.’