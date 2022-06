‘Als ik hun taal niet had gesproken, was die vrouw waarschijnlijk niet op tijd gevonden’

Beeld Anne Stooker

‘‘Er is sprake van een mogelijke ontvoering’, zei de meldkamer tijdens onze nachtelijke surveillancedienst. ‘We kampen met een taalbarrière, kunnen jullie gaan kijken?’

‘In het portiek van het rijtjeshuis lag veel glas. Op tweehoog waren alle ramen uit de erker geslagen en alle ruitjes in de voordeur waren kapot. In de hal stonden twee tieners, een jongen en een meisje met een peuter op haar arm.

‘Wat is er gebeurd?’, vroeg ik. De jongen probeerde in het Engels iets te zeggen, maar we begrepen hem niet. ‘Waar kom je vandaan?’, vroeg ik.

‘Hij kwam uit Bulgarije. Ik ben daar zelf geboren en heb daar tot mijn 20ste gewoond. Na mijn middelbareschooltijd kwam ik spontaan naar Nederland. Ik wilde altijd al bij de politie en heb hier gesolliciteerd. Ik voel me hier thuis en heb het erg naar mijn zin als hoofdagent aan bureau De Heemstraat in Den Haag.

‘We praatten verder in het Bulgaars. ‘Een vriendin is ontvoerd’, zei de jongen. ‘Ze logeerde bij ons omdat ze ruzie had met haar partner. Hij kwam hier schreeuwend en scheldend binnen, help ons alsjeblieft.’

‘De ontvoerder had zijn partner geappt: ‘Ik kom je halen.’ Ze hoorden zijn auto met gierende banden aankomen. Hij sloeg de voordeurruitjes met een hamer stuk en liet zichzelf binnen. In de woonkamer sloeg hij alles kapot en trok hij zijn partner aan haar haren van de bank. Terwijl hij haar over de grond de trap af sleepte naar zijn auto, sloeg hij haar met de hamer. ‘Wie is hij?’, vroeg ik. Ze noemden namen, maar dat waren bijnamen, dat is typerend voor Roma-mensen. En ik vroeg: ‘Wie is hier ontvoerd? Hoe heet ze? Waar woont ze? Vertel het me. Nu!’

‘Op mijn telefoon toonden ze me haar Facebookpagina. Het meisje wees een foto aan en zei: ‘Hij kwam met die auto.’ Mijn collega trok het kenteken na, en zo kwamen we tot een mogelijke verdachte. Dit was inderdaad een Roma-man. Ik weet dat huiselijk geweld in Bulgarije veel voorkomt, niet strafbaar is en vaak fataal afloopt.

‘In de woning maakten we foto’s van geweldssporen. Overal zaten bloedspetters en er liep een bloedspoor waar de vrouw was meegesleurd. Later zagen we op beelden van toezichtcamera’s hoe de verdachte de vrouw onder zijn oksel over straat sleepte, met zijn arm in een nekklem rond haar hals.

‘De officier van dienst kwam, die komt altijd bij grote incidenten. ‘Yanitsa, blijf jij maar coördineren’, zei hij. Het peutertje gaf ik een traumabeertje dat altijd achter in de dienstauto ligt, het meisje belde huilend haar moeder: ‘Mama, de politie is hier, kom snel!’

‘Haar moeder kwam van haar nachtdienst. Ze was bevriend met de ontvoerde vrouw, en vertelde in het Bulgaars dat haar vriendin doordeweeks in de Randstad woonde en werkte en in het weekend in de buurt van Nijmegen verbleef. Ze wist geen adres bij Nijmegen, maar wel dat haar moeder er vlakbij woonde.

‘Ik zei: ‘Bel nu die moeder en vraag het adres.’ Tijdens een videogesprek in het Roma of Turks – ik kon het niet verstaan – bleek dat die vrouwen allebei niet konden lezen en schrijven. ‘Heeft ze iets waar het adres op staat?’, vroeg ik. Twee minuten later hield de vrouw een envelop voor de camera met het adres van haar ontvoerde dochter erop. Via de meldkamer liet ik collega’s uit die regio ernaartoe sturen. Ik stond daar te rechercheren, te coördineren en te vertalen tegelijk.

‘De Nijmeegse collega’s belden de officier van dienst: ‘We staan voor de woning en zien de blauwe auto staan met het kenteken dat jullie hebben doorgegeven. De auto zit onder het bloed en er liggen twee bebloede hamers in. We wachten op toestemming om binnen te treden.’

‘Ik kreeg meteen kippevel en zei: ‘Dit kan fataal aflopen. Ik eis dat deze mensen op Artikel drie van de Politiewet nu naar binnen gaan zonder toestemming!’ Artikel drie is het hulpverleningsartikel, dan heb je geen toestemming nodig.

‘De officier van dienst keek me aan en zei: ‘Zet jij dit in je proces-verbaal? Ik ga bellen.’ Ze vonden de ontvoerde vrouw liggend onder de douche, ze leefde nog. Haar kleren zaten al in de wasmachine, vermoedelijk om sporen te wissen. Haar man is gearresteerd.

‘Ik vertel dit omdat dit incident onderschrijft hoe belangrijk diversiteit bij de politie is. Wij moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. In Den Haag woont een grote groep Bulgaren en er is maar één agent, ik, die hun taal spreekt. Als ik hun taal niet had gesproken, was die vrouw waarschijnlijk niet op tijd, en misschien wel nooit gevonden.

‘Het slachtoffer is ondergebracht op een geheim adres. Van de familie ben ik nu de contactpersoon. Ik heb hun ramen laten repareren, hen doorgeleid naar slachtoffer- en andere hulp, en hou ze op de hoogte van het strafproces. De verdachte staat binnenkort voor de rechter.’