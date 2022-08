Met een vriendin stapte ik de Hyper U binnen, de anabolenvariant van de Franse supermarktketen Super U. ‘O’, zuchtte ze, ‘dit vind ik zo heerlijk’. Bijna iedereen die ik ken of iedereen die ooit iets heeft gezegd over Franse supermarkten, zegt dat Franse supermarkten geweldig zijn.

Ik herken dat niet. Als ik een Franse supermarkt binnenloop, sla ik op tilt. Niet op de leuke manier, waarbij je maniakaal lachend je gigantische kar vollaadt met wijn, kaas, worst, Petit Bateau-kleding en een grasmaaier. Op het moment dat ik door de poortjes loop, is het alsof er een resetknop ingedrukt wordt bij me. Ik weet nog net wie ik ben, maar wat ik precies kom doen en welke boodschappen ik nodig heb, geen idee. Het helwitte licht, de eindeloze rijen en gangen en schappen, vol met mogelijkheden, met keuzen die gemaakt moeten worden, desoriënteren en verlammen me dusdanig dat ik op de grond wil gaan zitten wiegen tot iemand me komt ophalen.

Mijn boodschappenlijstjes zijn machteloos tegen het geweld van de Franse supermarkt.

‘Een kaasje? Hier heb je zevenhonderd soorten camembert.’

‘Rosé? Als je helemaal aan het eind van dit pad naar rechts gaat en dan anderhalve kilometer doorloopt, vind je aan je linkerhand een schap ter grootte van de Keukenhof met alleen maar rosé. Let maar niet op de skeletten.’

‘Mosterd? Hebben we niet.’ (Op de dag van onze aankomst zocht ik gevoelsmatig uren naar mosterd. Toen ik bijna moest huilen, sprak ik een jongen achter de kassa aan, die zijn handen ophield en zijn hoofd schudde. Ik interpreteerde dat als: gozer, ik zit achter de kassa, weet ik veel waar al die shit staat. Maar achteraf leerde ik dat er zowaar een nationaal tekort was en er nergens mosterd te verkrijgen was.)

Nee, dan liever Franse apotheken. Als je dan toch ergens last moet krijgen van vervelende maar relatief onschuldige kwaaltjes, is het Frankrijk. De afgelopen weken had ik het voorrecht een beginnende oorontsteking en kort daarop een ontstoken ooglid op te lopen. Voor de eerste kwaal kreeg ik van de Franse apotheker druppels mee, die zich dwars door mijn trommelvlies leken te branden. En waar mijn eigen huisarts me adviseerde mijn ogen met warm water en babyshampoo te wassen, gaf de pharmacie me gelijk maar antibiotica mee.

Geen halve maatregelen bij de Franse apotheek, waar je binnen kunt lopen met een schaafwond op je knie, om even later – zonder te overdrijven – met 10 gram opium, een prothese en een atoombom weer naar buiten te stappen. Zie dat maar eens te vinden, in die geweldige Franse supermarkt van je.