Als ik die hond was, had ik het wel geweten: even in alle vrijheid een enorme drol uitkakken

Toen ik de deur uit ging om de kinderen van school te halen liep een vrouw langs. Ze was een jaar of zestig, had lang en dik grijs haar en droeg een wit plastic tasje. Ze mompelde in zichzelf. Voor het kantoor waar mensen werken die zelden tot nooit gedag zeggen hield ze even stil en keek naar de grond. ‘Wat een grote drol’, zei ze. Het was inderdaad een formidabele hoop, afkomstig van een hond die daarna enorme opluchting gevoeld moet hebben. De vrouw liep om de drol heen en sloeg de hoek om. ‘Stelletje aso’s’, hoorde ik haar nog net zeggen.

Ik haalde mijn fiets van het slot en was nog geen honderd meter onderweg toen ik langs een jonge vrouw fietste die stond te huilen. Ze hield een hond tegen haar borst gedrukt, zo eentje die op een vos lijkt. Een shiba misschien, of een Finse spits (ik weet het niet, ik ben gewoon ook niet Martin Gaus.)

Ik keerde om en zette mijn fiets aan de kant. ‘Alles oké?’ vroeg ik. Haar wangen waren nat van de tranen. Ze droeg een grote bril, een moderne variant van de brillen die Derrick of seriemoordenaars dragen. Ja hoor, zei ze in het Engels, hij was weggelopen, maar nu is hij weer terug. ‘Oh’, zei ik, ‘dus het zijn blije tranen’. Ik maakte aanstalten om weg te fietsen toen een man iets tegen me zei. Hij stond samen met een andere man op een paar meter afstand van de vrouw. ‘Hij was weggelopen’, zei de man. Ja, dat had ik begrepen. Om maar iets terug te kunnen zeggen vroeg ik of hij wist hoe lang de hond weg was geweest. ‘How long?’ riep hij naar de vrouw. Een uur, zei ze.

‘Een uur?’, wilde ik zeggen, ‘al die waterlanders voor een uur?’ Ik bedoel: het is een hond, niet een kind. Toen bedacht ik dat voor veel mensen een hond hetzelfde is als een kind. En als mijn kind een uur weg zou zijn zou ik – nadat ik in alle rust van een kop koffie genoten heb – zoveel huilen dat mijn tranen het riool zouden doen overlopen. De hond was al eens eerder weggelopen, zei de vrouw. Er brak een lach door haar tranen heen. ‘Toen was hij fucking gaan zwemmen bij het park.’ Waar hij dit keer was geweest, wist ze niet.

Als ik die hond was, had ik het wel geweten. Even in alle vrijheid een rondje lopen, beetje snuffelen aan de aarsen van andere honden, langs de bakker voor een snackje, plasje tegen de kastanje en tot slot een enorme drol uitkakken. Bij voorkeur recht voor het kantoor waar mensen werken die zelden tot nooit gedag zeggen.