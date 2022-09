Omdat ik voortdurend op zoek was naar de bril die telkens weer boven op mijn hoofd bleek te zitten, ging ik over op multifocale glazen. ‘Het is even wennen’, waarschuwde de opticien. ‘Draag hem continu en geef het tien dagen.’

Buiten de winkel betrad ik een verwarrende wereld, die gedrenkt leek in lsd. Ik sloeg wespen van me af die er wellicht niet waren en stak mijn sleutel in veel verkeerde voordeuren. Als ik bij toeval op mijn eigen huis stuitte, begroette ik mijn vier bezorgde vrouwen met een klapzoen tegen de hangplant, aaide een als kussen vermomde poes en ging douchen in de ijskast.

‘Hoe hield je dat vól?’, vroeg het kwartet verbijsterde opticiens toen tien dagen later bleek dat men mij per ongeluk een sterke leesbril met hetzelfde montuur had meegegeven. Wat kon ik doen? Met mijn vuist haalde ik uit, dwars door drie van de vier mannen. De laatste deinsde net op tijd achteruit.