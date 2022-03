‘Als ik alle ogen op mij gericht weet, kom ik bij wie ik eigenlijk ben’

Mylou Frencken Beeld Frank Ruiter

Moederskind of vaderskind?

Lachend: ‘Jezus christus, wat een verschrikkelijke rubriek is dit, nu al! Nou ja, laten we zeggen: ik denk dat ik klassiek begon als vaderskind, maar later meer naar mijn moeder trok.

‘Mijn vader, die in 2008 overleed, was notaris in Haarlem. Een kleurrijke figuur. Als hij van zijn werk kwam, was het altijd lachen. Hij gaf ons bijvoorbeeld zeurles. Vroeg je bijvoorbeeld om geld, dan riep hij: harder zeuren! Het was een kwikzilverachtige persoon. Maar hij was ook bipolair en had veel angsten. Die overgevoeligheid nam ik als kind over. Bang voor grote gezelschappen, bang voor harde geluiden. Ik heb sterk het vermoeden dat ik die angsten ontwikkelde om te kunnen navoelen wat mijn vader allemaal ervoer.

‘Ik ben later meer opgeschoven naar mijn moeder, een nuchtere Groningse huisvrouw. Eigenlijk had ze binnenhuisarchitect willen worden, maar toen was ze al zwanger van mij. Later is ze gaan schilderen, heel bonte en abstracte doeken. Omdat zij de nuchtere van de twee ouders moest zijn, ervoer ik haar weleens als afstandelijk. Dat kan ik haar, achteraf gezien, niet kwalijk nemen. Ik zie nu wie zij is, waar ze vandaan komt. We hebben een sterk verbond, wij doen niet aan wrok.’

Frénk of Bert

‘Tussen die twee kan ik niet kiezen, ik kan alleen vergelijken. Bert (cabaretier Bert Klunder, red.) is de vader van mijn kind, dat is iets heel bijzonders. Dat heb ik niet met Frénk (journalist Frénk van der Linden, red.) en helaas kan hij dat ook nooit inhalen.

‘Bert leerde ik kennen toen ik 23 jaar was. Hij was tien jaar ouder. Er was ontzettend veel herkenning. Hij deed mij denken aan een gekke oom, iemand met wie je vreselijk kon lachen. Ik voelde mij veilig bij hem. Hij was toen cabaretière Brigitte Kaandorp aan het regisseren. We hebben ook een paar voorstellingen samen gemaakt, maar toen werd ik opgeslokt door het moederschap.

‘Bert kon mistroostig naar de wereld kijken. Alles was moeilijk en zwaar. Frénk, met wie ik in 2018 trouwde, is een veel vrolijker mens om mee door het leven te gaan. Het zijn beide dominante types, maar Frénk kiest voor de lichte kant van het bestaan. Frénk is ontzettend levendig en stikt van de ideeën. We zijn vrij en veilig bij elkaar.

‘Toen Bert in 2006 overleed aan een hersenbloeding kwam er meer ruimte voor mijzelf. Bert liet mij altijd het meisje spelen op toneel. Dus ik moest nog meer mijzelf worden, volwassen. Ik wilde ontdekken wie ik nou echt ben op toneel. ‘

Meisje of vrouw?

‘Meisje. Want het levenslustige, veerkrachtige meisje dat je bent geweest, is uiteindelijk degene die je erdoorheen sleept als je ouder wordt. Het is de kern van wie je bent, het beginpunt.

‘Als heel jong meisje was ik nieuwsgierig, het speelse type. Ik kon makkelijk ouwehoeren met iedereen. Maar ergens rond mijn zesde werd ik opeens extreem verlegen. Waar dat door kwam, weet ik niet. Was het de verhuizing van Amsterdam naar Haarlem? Dat ik opeens een broertje kreeg? Geen idee.

‘Als ik op het toneel sta, kan ik weer terugkomen bij dat jonge, brutale meisje. Het is gek voor iemand die eigenlijk verlegen is. Maar als ik al die ogen op mij gericht weet, kom ik bij wie ik eigenlijk ben.

‘Mijn nieuwe muziekalbum heet ook Meisje. In het titelnummer zing ik: heb ik wel genoeg naar jou geluisterd/ ik hoor je niet als je zo zacht fluistert. Het is een heel sferische plaat, kleinkunst meets ambient, geproduceerd en gearrangeerd door het duo Eric Blom en René Meister.

‘Reflecteren op wie ik was, hoort denk ik bij de leeftijd. Ik hoor het ook van leeftijdgenoten. Wat is mijn leven tot nu toe geweest? Ik zie veel perioden van tegenstand en onzekerheid. Maar ik denk ook: omhels het maar, het is wat het is. Zelfacceptatie, daar ben ik de laatste tijd erg van.’

Mylou Frencken Beeld Frank Ruiter

Alkmaar of Haarlem?

‘Haarlem. Met Bert heb ik een paar jaar in Alkmaar gewoond, daar is ook onze dochter geboren. In het begin vond ik het leuk. Het was kleinschalig en rustig. Ik verdwaalde er niet, zoals me weleens in Amsterdam gebeurde, toen ik er aan de Kleinkunstacademie studeerde. Maar het lukte mij nooit om een echte Alkmaarse te worden, zo iemand in een windjack die door de weilanden fietst.

‘Toen Bert overleed, was het logisch om naar Haarlem te verhuizen. Daar zat mijn hele familie, die had ik nodig bij het opvoeden van mijn dochter.

‘In Haarlem run ik sinds kort met vier anderen Theater de Liefde. Het initiatief ontstond toen ik moeite had om mijn voorstelling Aanwaaien verkocht te krijgen bij impresario’s. Het leek ons het beste om gewoon een eigen theater te beginnen. Het plan werd concreet toen we journalist Simone Lensink spraken. Zij bleek een groot organisatorisch talent. Dankzij haar kwamen we aan een plek op het Begijnhof, hartje Haarlem.

‘Er passen 120 mensen in. Dat is precies goed. Ons ideaal was een klein theater, speciaal voor cabaret en kleinkunst. Dat was er tot dan toe niet in Haarlem, terwijl het toch de stad is van literatuur en van cabaretiers als Erik van Muiswinkel en Brigitte Kaandorp.’

#MeToo of zwijgcultuur?

‘#Metoo natuurlijk. Op de Kleinkunstacademie had ik een relatie met een docent. Ik kwam daar totaal verkreukeld uit. En niet alleen vanwege het liefdesverdriet toen het opeens uit ging. Het kan natuurlijk niet, een relatie met een student en tegelijkertijd degene zijn die haar beoordeelt. De relatie zorgde voor tweespalt tussen mijn klasgenoten en mij. Want werd ik niet voorgetrokken?

‘In 2012 heb ik over die ervaring verteld in een voorstelling. Drie jaar later heb ik meegewerkt aan een artikel in de Volkskrant over het machtsmisbruik van docenten op de Kleinkunstacademie. Ik dacht: goed zo, zoek maar eens uit hoe het eraan toegaat op die school. Maar ik kreeg ook de reactie: waarom haal je die oude koeien uit de sloot? Het viel dus een beetje dood. Pas met #Metoo in 2017 kwam er bredere aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

‘Uiteraard was ik geschokt door de Boos-uitzending over The Voice, maar het verbaasde mij ook niks. Het is nog lang niet ingedaald dat zulk gedrag ver over de grens gaat. Ik denk dat er nog heel wat meer beerputten open moeten. Niet alleen in de media- en de kunstwereld. Wat te denken van de medische wereld? Of van de luchtvaart? Daar zit ook heel veel pus dat eruit moet. ‘

Joost Prinsen of Herman van der Zandt?

‘Ik wist dat deze vraag zou komen. Godsamme. Die keuze moet ik maken op elk verjaardagsfeestje waar ik kom.

‘Joost Prinsen heeft een speciaal plekje in mijn hart. Hij heeft Met het mes op tafel bedacht, de tv-quiz waarin ik zing en bardame speel. In zijn grilligheid doet Joost een beetje aan mijn vader denken. Hij is echt een persoonlijkheid. Erg grappig, maar hij kon ook kwaad worden. Als een kandidaat het spel niet helemaal begreep, of het bluffen niet helemaal in de vingers had, kon hij zich enorm opwinden.

‘Herman is ook een persoonlijkheid. Maar hij is iets lichter. Zijn vaart en zijn wendbaarheid doen mij een beetje aan Frénk denken. Het is bijzonder hoe hij het spel naar zich toe heeft getrokken. Hij is sprankelend in zijn presentatie, een fijn mens om mee samen te werken.

‘Ik zit nu alweer 25 jaar bij het programma. Soms vraag ik mij af hoe lang ik het nog blijf doen. Laatst kwam ik Pierre Bokma tegen, die zei met zijn dramatische stem: ‘Jij bent een grande dame! Het spotlicht moet op jou gericht zijn! En je moet een jonger iemand naast je hebben.’ Dat vond ik nog niet eens zo’n slecht idee. Een jonge stagiaire die ik een beetje kan inwerken en die op een gegeven moment mijn plek overneemt. Maar dat hoeft niet heel gauw te zijn, want stiekem ben ik erg van dit rare klusje gaan houden.’