Als iemand Trump kan vloeren, dan is het de 79-jarige Nancy Pelosi

Beeld Javier Muñoz

Een bijwerking van facelifts is dat het verband tussen iemands gemoedstoestand en gezichtsuitdrukking soms op losse schroeven komt te staan. Wie er veel ondergaat, kan zijn omgeving de indruk geven in een permanente toestand van opgewekte verbaasdheid te verkeren. Toen een Republikeinse senator eruit floepte dat je door chirurgenarbeid heen moet kijken om te zien dat Nancy Pelosi niet blij verbaasd is maar kwáád, leidde dat tot flink wat beroering. Een vrouw die er net zo oud uitziet als Bernie Sanders was nooit de machtigste vrouw van de VS geworden, riepen sommigen. Beroemde vrouwen dwingen elkaar tot ingrepen omdat niemand ‘vintage old’ in de schijnwerpers durft te staan, riepen anderen. Vele fans van Nancy Pelosi stelden dat háár facelifts simpelweg het landsbelang dienen: als één iemand in de VS nog opgewassen is tegen de huidige president, dan de vrouw wier jongste dochter vertelde dat ‘ze je kan onthoofden zonder dat je het gevoel hebt dat je bloedt’.

Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de hoogste politieke functie die een vrouw tot dusver in de VS bekleedde, is in haar tachtigste levensjaar. Ze is anderhalf jaar ouder dan Bernie Sanders, tweeënhalf jaar ouder dan Joe Biden en zes jaar ouder dan Donald J. Trump, maar óógt decennia jonger, althans van enige afstand. ‘Crazy Nancy’ noemt de president van de VS haar. Minder dan een maand na haar aantreden in januari had ze hem al de grootste nederlaag van zijn presidentschap bezorgd. Ze gaf geen duimbreed toe toen Trump de overheid op slot deed om zijn Muur bij Mexico af te dwingen. Sindsdien treft zij ‘Diaper Donald’ (‘luier-Donald’) steeds weer op gevoelige punten. Vorige week zei ze dat ze meer ziet in gevangenisstraf voor Trump na de verkiezingen van 2020 dan in een kansloze afzettingsprocedure. Trump hapte toe op de wijze die Pelosi had voorzien, al was het maar omdat zij niet alleen vijftig jaar politiek bedreef maar ook vijf kinderen opvoedde. Twitterkinderen van 73 zijn net kinderen die in hun eerste nacht zonder luier per ongeluk niet droog blijven.

Pelosi’s uithoudingsvermogen is zelfs geprezen in Republikeinse kring. Bijna zestig jaar geleden stond zij, geboren Nancy D’Alesandro, telg uit een grote Italiaans-Amerikaanse familie die opklom in de Democratische Partij, al naast John F. Kennedy. Negen presidenten zag ze daarna komen en gaan, een tiende zit nu in het Witte Huis. Die is dermate ongewoon dat ze op haar 79ste voor het heetste vuur uit haar carrière staat. De toekomst van de VS hangt mede af van hoe bekwaam Pelosi het komende jaar opereert. Niet zo lang geleden dachten veel Democraten dat een afzettingsprocedure tegen Trump een kwestie van tijd was, inmiddels is de kans stukken groter dat hij in 2020 wordt herkozen. Pelosi’s jongste dochter stak de vele Amerikanen die daar in 2019 al van wakker liggen een hart onder de riem: ‘Ze weet wat ze doet, en de wetenschap dat er tenminste íémand is die weet wat ze doet, zorgt ervoor dat jullie iets rustiger kunnen gaan slapen.’

Een serieuze aanwijzing dat Pelosi bekwaam bezig is, vormen de filmpjes die Trumps digitale manipulatie-afdeling de afgelopen weken in omloop bracht, waarin Pelosi dronken en seniel lijkt. Voor wie de wet der bullebakken niet kent: bullebakken excelleren zelden in gevoel voor anderen, maar voelen doorgaans perfect aan wie een echte bedreiging voor hen vormt.