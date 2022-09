Als hij een spin was geweest, dan was hij tussen de bananen naar Nederland gekomen

‘Vroeger was ik een nerd, toen –’

‘Je bent nog steeds een nerd.’

‘Toen reisde ik op kosten van Jo Ritzen –’

‘Wie is Yo Ritsen?’



‘Een welgestelde pedo uit ons dorp. Nee, Ritzen was de minister van Onderwijs die de OV-studentenkaart heeft ingevoerd. Op Jo’s kosten reisde ik het hele land af, op zoek naar antiquariaten, honderden, ik ben in alle antiquariaten van Nederland geweest, Texel, Vaals, Middelburg – overal.’

‘Nerd.’

Tegenwoordig bestel ik mijn spul op boekwinkeltjes.nl, de site die de opvolgers van Jo Ritzen hebben ingevoerd ter vervanging van de OV-studentenkaart. Voor één antiquariaat maak ik echter een uitzondering en dat is het antiquariaat waar ik altijd langsfiets als ik in de stad kleren ga kopen. Steevast knijp ik de remmen dicht, denkend: ach, waarom kleren kopen als je ook tweedehands boeken kunt kopen. In plaats van met een mooie trui, kom ik thuis met zestien boeken. ‘Geslaagd?’ ‘Zéér, zéér goed.’

Van de week, zo kom ik erop, moest ik een winterjas hebben en toen scharrelde er door het kantoortje van het antiquariaat een reusachtige kerel in een soort brandweerpak. Hopelijk was er brand en was het niet de eigenaar. Die is er namelijk nooit, omdat zijn winkel, als een teek, aan een hobbelpaarden- en drankkastenzaak vastzit, en hij het zo geregeld heeft dat je bij die hobbelpaardendealer kunt betalen. Zelfbediening. Heel goed. Niks zo bedrukkend als tweehandsboekhandelaren, wat mensenhaters zijn. Ze zitten nors achter een tafeltje eindoplossingen te bedenken. Gefnuikte schrijvers, hoor je weleens, maar het zijn gefnuikte massamoordenaars. Hitler zou een heel normale tweedehandsboekhandelaar zijn geweest, niks raars aan. Godzijdank was de man die uit het kantoortje kwam een inbreker, vermomd als brandweerman, want wij, klanten, hebben niets in het kantoortje te zoeken. ‘Goeiedag’, zei ik gedempt. Boeken houden niet van harde stemmen.

‘Wat?’, brulde de man, en meteen erachteraan: ‘Leesboeken zijn niks voor mij. Fotoboeken zoek ik. Over mijn tijd, andere niet, dat interesseert me niet, behalve over de oorlog.’

Ik knikte belangstellend.

‘Wat?’

‘Ik hou eigenlijk meer van leesboeken’, zei ik, een dom antwoord, een welles-nietes lag in het verschiet. De man, aan wie alles groot en bonkig was, kwam vlak bij me staan. Als hij een spin was geweest, dan was hij tussen de bananen naar Nederland gekomen. ‘Wat? De leesboeken van tegenwoordig zijn allemaal troep.’

‘Ik hou ook iets meer van oude leesboeken’, lulde ik mee.

‘Wat? Er zijn ook goede leesboeken van nu. Je moet ze alleen weten. Ken je Gemmeker?’

‘Gemmeker… eens even denken.’ Ik wist wel dat Gemmeker de mof was die Westerbork leidde, maar ik deed alsof ik snel even alle boekenweekgeschenken afliep. ‘Gemmeker, Gemmeker…’

‘Wat? Gemmeker, die hoefde maar met z’n vingers te knippen en alle Joden waren dood. Heel intelligente man. Als je zijn boek vindt, meteen kopen.’

‘Genoteerd’, zei ik. Mond-tot-mondreclame is een krachtig middel.

‘Ik ga weer eens’, zei hij. Maar hij kwam dichter bij me staan. ‘Die Gemmeker deed heel aardig tegen ze, maar dan was het: woef.’ Hij maakte een veeggebaar.

‘Woef’, zei ik, knikkend. ‘Wat een schurk, hè.’

‘Wat? Bijzondere man, Gemmeker. Als je nog een leesboek zoekt.’