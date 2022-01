Beeld Anna Boulogne

Een vastberaden optimist, ‘op het irritante af’, zo omschrijft actrice en regisseur Jouman Fattal (29) zichzelf. ‘Ik denk meteen: wat kan ik doen, hoe kan ik het beter maken? Kleine, praktische dingen zijn dat vaak.’ Misschien, denkt ze, is het een vorm van verzet tegen de vrees dat ze juist in de somberte zal blijven hangen. ‘Door oplossingsgericht te zijn, probeer ik mezelf voor te blijven.’

Wéér een volledige sluiting van de theatersector, maakt dat het niet lastig om optimistisch te blijven?

‘Laat ik vooropstellen dat ik echt geluk heb gehad qua werk, de afgelopen twee jaar. In quarantaine heb ik alle luisterboeken van Harry Potter mogen inspreken, mijn favoriete boek ever. Daarnaast kon film- en tv-werk steeds doorgaan. Als het toch tegenzit, probeer ik me altijd te concentreren op dingen waarop ik wel invloed heb. Ik ben recent verhuisd, en heb net alle kozijnen geschilderd. Dat leidt af en het is enorm bevredigend, heerlijk! In januari begin ik weer met repeteren, en ik kijk ernaar uit om weer actief met kunst bezig te zijn. Maar er zijn ook dierbare projecten de dupe geworden, helaas.’

Haar voorstelling Broken Winged Bird bij Toneelgroep Maastricht was zo’n dierbaar project. Een stuk over de zwarte soldaat Timothy Hood, die nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger had gevochten, terugkeerde in een door rassenhaat verscheurd land. De voorstelling werd in mei 2020 noodgedwongen vertoond op Instagram. In juni kon ze kortstondig even echt spelen, maar de harde lockdown in december trok een streep door de tournee. Dit najaar had Fattal opnieuw pech: na een paar speelbeurten kreeg een technicus corona. ‘Toen dacht ik wel: deze voorstelling mág blijkbaar niet worden gespeeld. We proberen een vergeten stem te laten horen en weer wordt die het zwijgen opgelegd.’

Is er een remedie tegen dat moedeloze gevoel?

‘Zeker: me gewoon nog meer inspannen om te zorgen dat ze te zien zal zijn. We gaan de voorstelling zeker nog spelen komend jaar. In mijn agenda staat 22 januari in Den Haag. Met een vraagteken, dat wel. Ondanks de teleurstelling is het trouwens ook bijzonder om zo lang met één project bezig te zijn. Deze voorstelling zit nu echt in me.’

Beeld Anna Boulogne

Je was 4 toen je ouders met jou uit Homs in Syrië vluchtten. Heeft dat bijgedragen aan je doorzettingsvermogen?

‘Misschien. Al hebben mijn ouders mij en mijn zusje goed afgeschermd van de ellende. Dankzij hen heb ik geen nare herinneringen aan die tijd. Wel begreep ik van mijn ouders dat ik als kind al troost zocht in de kunst en dat doe ik nog altijd. Bij voorkeur kunst die ik zelf niet professioneel beoefen. Ik vind het fijn om dingen met mijn handen te doen: ik knutsel en schilder graag. En dat hoeft niet mooi of goed te zijn, juist niet. Want dat moet altijd al.

‘Toen mijn vader een tijdje in het ziekenhuis lag, heb ik mezelf ukelele leren spelen, met YouTube-tutorials. Lieve, opgewekte liedjes met niet te veel akkoorden. Daar kon ik mijn vader mee troosten en zelf knapte ik er ook van op. Het is toch een soort bezigheidstherapie.

‘Zingen is ook therapeutisch, dat doet echt iets met je brein. Het liefst zet ik ’s ochtends na het opstaan meteen een goeie meezinger op, iets van Adele of Beyoncé. Of een Disney-liedje, natuurlijk.

‘Zeer onderschat binnen het Disney-oeuvre vind ik Daarbuiten, uit De klokkenluider van de Notre Dame. Dat is zo’n mooi hoopvol nummer, en je kunt het heerlijk musical-achtig belten. ‘Daarbuiten, als dat toch eens kon/ Eén dag maar naar buiten, uit dit bastion.’ Heel toepasselijk in lockdowntijd ook, trouwens.’