Als het enorm gaat sneeuwen onderweg, is Björn de autoberger blij

Björn Schipper Beeld Jan Dirk van der Burg

Björn Schipper (37), Amsterdam

Toen de Fiat Panda des Vaderlands met afgebroken schakelstang vlak voor de Coentunnel strandde – je lacht toch niet altijd iedereen uit, zoals de bekende commercial wel beloofde – was Björn daar in no time. Een autoberger met een naturelle alles-komt-goedmentaliteit. ‘Ik zat twintig jaar in de metaalbewerking, mooi werk hoor en het betaalt goed. Maar het was ook twintig jaar tussen vier muren, op dezelfde werkplek en hetzelfde werk altijd weer opnieuw.’ Toen hij voor de lol een keer met zijn maat Rodney meeging die al in de autoberging zat – een gekkenhuisdag van 14 uur door de sneeuw – bleek dat een enorme aanmoediging voor een omscholingstraject. ‘Snel mijn Code 95 gehaald, een bergingscursus gedaan en nu ben ik een jaar, drie maanden en acht dagen op mijn plekkie. En dit ga ik nog héél lang doen.’ Want het spelletje van nooit hetzelfde werk op nooit dezelfde plek – hoewel hij zijn rondjes op de A10 wel is gestopt te tellen – heeft hij nog lang niet uitgespeeld. ‘Als het weerbericht al zo is dat het kán gaan sneeuwen, dan gaat mijn bloed al stromen. Dan zeg ik tegen mijn meissie: ‘Hou er rekening mee het gaat sneeuwen. En wat doet Bassie dan? Ja, werken natuurlijk.’