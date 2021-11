Als er zoiets bestaat als de Portugese ziel, dan zag ik die met Sint-Maarten

Ik moet een jaar of 6 geweest zijn toen mama mij op ponyrijles bij manege De Valouwe in Lunteren zette. Dat zal wel weer op advies van de kinderpsychiater zijn geweest, want ik was een druk kindje. Deze therapie bleek niet erg heilzaam. Ik was het gehobbel al snel beu en bovendien vond ik het zielig voor de pony’s. De angst in de ogen van zo’n beessie als het werd beklommen door een walgelijk dik en verwend kind, staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand.

Later in mijn leven had ik kennis aan diverse paardenmeisjes en eens moest ik mee naar het concours hippique in Rotterdam. Ik vond het schitterend om zo’n peerd over een hindernis van anderhalve meter te zien springen maar ik vraag me nog steeds af of het beest zo’n circusact leuk vindt.

In een ander leven schommelde ik op een reuzenknol door een duizelingwekkend maanlandschap in Bolivia en na afloop voelde mijn reet aan alsof ik door een elftal bears was genomen. Ik ben dus niet bang voor paarden, maar ik hou meer van honden want die snap ik tenminste.

Op de Dia de São Martinho toog ik naar het grootste paardengebeuren van Portugal, in het stadje Golegã benoorden Santarém. Met Sint-Maarten drinken de Portugezen nieuwe wijn en eten ze kastanjes, gepoft of geroosterd in een magusto, een vreugdevuur.

Er hing een uitbundige sfeer op de zonovergoten Feira da Golegã. De vorige twee edities gingen niet door en de duizenden bezoekers waren euforisch. De Feira is een mengeling van een markt – er worden paarden van 200 duizend euro verkocht – en een soort pelgrimage à la El Rocío in Andalusië, er zijn diverse concoursen en parades en verder is het een enorme braderie met overal de goddelijke lucht van gegrilde kip, geroosterd speenvarken en verse paardenpoep.

Als er zoiets bestaat als de alma Portuguesa, de Portugese ziel, dan zag ik hem in Golegã. Los van de indrukwekkende lusitanopaarden, waren er veel mooie meisjes en dat is schrikken voor iemand die in de Algarve woont, daar waar de gitzwarte vrouwensnor tot de zeven schoonheden wordt gerekend.

Ik kwam die dag niet aan twitteren toe en dat was maar goed ook want toen ik ’s avonds laat het nieuws uit het droevige moederland checkte, dacht ik: Hollandse kaaskoppen als Jeroen Dijsselbloem praten graag laatdunkend over mijn bourgondische patrie de cœur, maar inmiddels beschouwen de Portugezen Nederland als een apenland.