In analoge tijden dachten mensen bij een wachtwoord aan ‘Sesam open u’ uit Ali Baba en de veertig rovers. In het digitale prachttijdperk denken ze aan hun eigen wachtwoorden op Mijn Alibaba of Mijn ANWB. Weet u nog wat u vorige week uit uw duim hebt gezogen op Mijn Zwemkleding of Mijn Klimaatshop?

Als het om wachtwoorden gaat, valt de mensheid globaal in vier categorieën uiteen. Je hebt de systematischen, degenen die hun wachtwoorden zo logisch samenstellen dat ze die altijd paraat hebben; vaak beschikken zij over enige wiskundige aanleg. Je hebt de zorgvuldigen, degenen die niet per se logische maar wel degelijke wachtwoorden noteren in keurige schriften. En je hebt de sloddervossen, de lui die met wachtwoorden maar wat aanrommelen. Dat is mijn categorie. Ik combineer bijvoorbeeld namen van Ottomaanse sultans met die van onze konijnen en vergeet dan welk konijn ik op Bol.com aan welke sultan had gekoppeld.

Er bestaan óók nog gemakzuchtigen. Dat zijn mensen die voor wachtwoorden kiezen die ze onmogelijk kunnen vergeten. Van een inwoner van het Verenigd Koninkrijk die zich bezighoudt met digitale veiligheid, hoorde ik iets wat ik bijna niet kon geloven: dat diverse Britten bij het componeren van een password gewoon ‘password’ invullen. Als er één categorie is die weet dat je mensen niet moet overschatten, dan zijn het wel hackers. Tik ‘password’ in als password en 20 procent van Ali Baba’s rotspartijen opent zich meteen.

Dit is geen servicerubriek, maar ik geef toch even een tip door die ik van de expert kreeg. We hoeven slechts één tamelijk sterk wachtwoord in ons hoofd op te slaan, bijvoorbeeld *24%$Knabbel&76%$Babbel!#. Dat wachtwoord zetten we voortaan achter de naam van elke dienst waarvoor we een wachtwoord nodig hebben. Op Mijn ANWB dus: ANWB*24%$Knabbel&76%$Babbel!#. Doet u dat al jaren zo? Dan is uw hoofd opgeruimder dan het mijne. Ik zit voorlopig nog vast aan sultans en konijnen.