Als elk gesprek dat ‘voor trainingsdoeleinden’ wordt opgenomen daarvoor wordt gebruikt, moet heel Nederland permanent in training zijn

Vijf regeltelefoontjes op rij – kabel, cv, elektra – en telkens de melding dat mijn woorden geregistreerd worden ‘om u beter van dienst te kunnen zijn’. Als elk gesprek dat ‘voor trainingsdoeleinden’ wordt opgenomen daadwerkelijk voor trainingsdoeleinden wordt gebruikt, moet heel Nederland permanent in training zijn. ‘Luister dan, jongen: hier maakt de heer Donkers duidelijk een grapje, maar je lacht niet. Wat is ons doel? Juist: hem beter van dienst zijn. Terug naar het basisniveau!’

Oud nieuws natuurlijk. Ik weet dat er met zulke gesprekken eigenlijk algoritmes worden geoptimaliseerd, software verbeterd, robots getraind – zoiets, de finesses gaan mij boven de pet. Een ongrijpbaar ‘iets’ leert wanneer ik pantoffels nodig heb, en ook wanneer ik radicaliseer. Ik heb hier geen stem in. Wat me telkens even steekt, is de vanzelfsprekendheid waarmee ik word voorgelogen.

Het is zoals schrijfster Elisabeth Strout iemand laat verzuchten in haar fenomenale Olive Kitteridge: ‘You get used to things, without getting used to things.’