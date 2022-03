Als dwerg kun je gewoon supergoed verdienen, dat is helemaal niet zielig, vindt de jongen in de tram

In lijn 12 zat ik, onderweg naar het station, toen er op het Leidseplein een jongen instapte die geagiteerd telefoneerde van achter een rood-wit-blauw mondmasker; niet de Nederlandse vlag, maar het merk Tommy Hilfiger. Hij was een jaar of 18 en zijn ogen stonden boos.

‘Ik heb gezeik op school over een dwerg’, riep hij in zijn telefoon. ‘Ik had iets vets bedacht voor de eindexamenstunt, met Felix en Victor en Tijmen. We huren een dwerg in, in een securitypakje. Je kunt ze huren bij zo’n bureau. Als we met de hele jaarlaag ieder 2 euro betalen, hebben we een dwerg op dat feest. Je kunt zelf kiezen wat voor pakje hij aantrekt. Dat is toch lachen?’

Hij was even stil, en luisterde. ‘Nee man, dat is niet zielig!’, hernam hij. ‘Daar kiezen ze zelf voor. Google maar op ‘dwerg huren’, dan krijg je een bedrijf, Short People Agency of zo. De baas is zelf ook een dwerg, dus... wat? Nee, daar begon Tijmens vader ook al over, maar dat is dus onzin, want ze doen het toch vrijwillig? Ze worden toch niet gedwongen of zo?’

Hij luisterde weer even, maar rolde intussen geïrriteerd met zijn ogen. ‘Jezus man’, sprak hij. ‘Wat nou, middeleeuws? Ze kiezen er zelf voor! Ze kunnen toch ook in de, weet ik veel, in de IT gaan werken of zo? Maar als dwerg kun je gewoon supergoed verdienen. Handicap, kom op hee, ze kunnen gewoon alles hoor, lopen en dansen en alles. Mán...’

‘Maar het gaat dus sowieso waarschijnlijk niet door’, ging hij voort. ‘Een heleboel zijn tegen. Tessel, Sophie, Justine... al die woke meisjes en zo. Die willen een stripper. Ja een mánnelijke stripper, anders is het niet woke genoeg.’ Hij lachte schamper. ‘Maar een stripper, dat vind ík dus niet kunnen. Die gaat helemaal naakt. De eersteklassers zijn er ook bij, hè. Dat kun je toch niet maken, met eersteklassers?’

Hij zweeg weer even. ‘Néé, man...’, zuchtte hij. ‘Natuurlijk ga je niet lachen om een dwerg. Niet om een gewóne dwerg, die gewoon op straat loopt of zo, daar ga je dus echt niet om lachen. Maar als die dwerg zichzelf verhúúrt als dwerg, dan is het toch een ander verhaal? Dan is het toch, gewoon, net zoiets als een clown of zo?’ Hij klonk inmiddels wanhopig.

‘Nou ja, dus nu wordt het waarschijnlijk iets heel sufs’, sprak hij bitter. Hij stond op. ‘Een gemaskerd bal of zo. Dat is toch kankersuf?’

Hij liep naar de deur. Zelf was hij zowat 2 meter lang.

‘Kut, man’, besloot hij. ‘Wát een gezeik.’