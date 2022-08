Als de vuilnis maar niet ontploft, dacht ik wekenlang

Willem Frederik Hermans schreef ’s nachts. Niet omdat het dan beter ging, maar omdat hij overdag had lopen uitstellen.

‘Wat ga je doen?’

‘Ik ga de vuilniszak wegbrengen.’

‘Maar we liggen te slapen.’

‘Weet ik, maar overdag lukt het me niet. Ik ben zo terug.’

Ik verliet de woonstee. Hiemstra kreeg weer eens gelijk, de nacht was beduidend koeler. Daar stond-ie, de horrorzak, z’n huid ziekelijk gespannen. Hopelijk was het daarbinnen, onder het plastic, ook afgekoeld, al kon ik me zo voorstellen dat er na weken stoven en pruttelen sprake was van een lichaamstemperatuur.

Ja, zover had de zak me, dat ik in die termen over hem piekerde, overdag, als ik voor het raam stond en hem zag staan broeien in de pleurishitte – maar nu ook al ’s nachts, dus, in bed. Hij stond, psychologisch gezien, tegen mijn hersenpan geparkeerd. Het was uit de hand gelopen door een weeffout in de weeffout van het systeem dat ik hanteer zijnde chef vuilnis.

Het systeem is iedere volle zak dichtbinden, en meteen naar het vuilpunt brengen, een meter of honderd verderop. Femke Bol zou daar, heen en terug, een halve minuut over doen. Misschien omdat ik Femke Bol niet ben, sloop er een weeffout in. Al snel kwakte ik iedere zak eerst tegen de woonstee, en pas als er een stuk of drie stonden, sjouwde ik ze walgend naar het vuilpunt. Verse zakken gaan boven uitgestelde zakken, noteer dat ergens.

Nu de weeffout in de weeffout die de zak waarover we spreken ten gevolg heeft gehad. Kijk, ik sjouw nooit alle drie de vertraagde zakken in één sessie weg, maar slechts twee. Vaak aan elke hand één, dat wel, wat me kennelijk zo trots maakt, dat ik de derde uitstel tot een volgende keer.

Erg? Niet per se. Zolang je maar de twee oudste zakken wegbrengt. Anciënniteit is het sleutelwoord. ‘Een soort waaiersysteem’, heb ik Jet al eens uitgelegd, ‘zoals wielrenners hebben, maar dan met zakken. Snap je?’

Geen antwoord.

Hoe dan ook, deze zak was ooit de oudste, en na hem twee keer te hebben overgeslagen, was hij té oud geworden, zo oud dat ik vreesde dat pissebedden de complete bodem eruit gevroten hadden. Dat er duizenden krioelend uit zouden storten als je de zak optilde. En/of dat er ratten in woonden, inmiddels. De rat, las ik van de week hardop voor, rukt overal op waar mensen slordig omspringen met hun vuilnis. Klopt, zei de zak.

Hieraan lag ik te denken, op mijn brits, en nog wel meer ook. Of de buren, wanneer ze voor dag en dauw in hun auto’s stappen, de zak ruiken. Zo ja, dan zou dat, ben ik bang, ernstig ten koste gaan van het goud in de mond van wat hun ochtendstond is, niet de mijne, want ik, de schuldige, lig een verdieping hoger voorlopig nog wel even te maffen – ook dat nog.

Enfin, half drie ’s nachts, losse veters, in mijn slaapshirt. Uitstel fnuikt, of het nu belastingformulieren zijn of losse vullingen.

Met een ferme gris tilde ik mijn kwelgeest van de aarde. De bodem zat er nog in, en eigenlijk viel de hoeveelheid pissebedden mee, al had ik geen lenzen in. Hurken en voelen liet ik aan Midas Dekkers over. Maar het leek erop alsof ze ’s nachts, net als mensen en honden, hun mand opzochten.

Daar liep ik, met mijn druppende vriend. Halverwege kwam iets me tegemoet, een fiets, wat erop zat, kon ik zonder jampotjes niet vaststellen, maar het zei: ‘Dag buurman’, wat me slecht beviel.