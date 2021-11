Als de rij onafzienbaar is, weet de buurt: Patta ‘dropt’ iets nieuws

De rij was honderden meters lang en volgde gedisciplineerd de met ducttape aangegeven richting. Hij bestond uit een zeer internationaal, zeer divers gezelschap van ultrahippe jongeren. Klapstoeltjes, slaapzakken – het was ’s nachts al begonnen. In mijn buurt weten we dan: ha, de firma Patta ‘dropt’ een nieuwe, uiterst exclusieve sneaker.

Ooit was ik zelf niet ongevoelig voor het idee dat God een gympie is, maar helemaal afreizen uit Italië of Portugal om een klein fortuin te betalen voor Nikes met de ronkende bijnaam The Wave, dat gaat mijn verstand te boven. Gelukkig voor hen; als ik in die rij ging staan, zou de glans er snel af zijn.

Heel even voelde ik wat innerlijk gemopper opkomen, over materialisme enzo, maar de zon scheen fraai op de gelukzalige gezichten van degenen die The Wave hadden bemachtigd. Tussen hen en mij lag een kloof, alwéér een, maar een kloof van onbegrip zonder boosheid is tegenwoordig al heel wat.