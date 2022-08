Als ‘de eerste allochtoon op Noord-Beveland’ op een terras zat, kreeg hij een lamme arm van het zwaaien

Mensen herkenden Sahraoui Abdoun alias Bob(je) van verre aan zijn onafscheidelijke blauwe honkbalpet met de Zeeuwse vlag. Beeld .

Iedereen op Noord-Beveland kende Sahraoui Abdoun, niemand wist dat hij zo heette. ‘Bob’ noemden ze de gevluchte Algerijn, de naam die zijn eerste werkgever in Nederland hem gaf omdat hij struikelde over Sahraoui. Als Bob op het terras zat van zijn bar-snackbar Messina, kreeg hij een lamme arm van het zwaaien. Mensen herkenden hem van verre aan zijn onafscheidelijke blauwe honkbalpet met de Zeeuwse vlag.

Sahraoui Abdoun, geboren in een warm en stoffig gehucht in het noorden van Algerije, was de vierde in een gezin met negen kinderen. Na tien maanden haalde zijn vader hem van school, de 6-jarige Sahraoui moest voor de schapen zorgen, de belangrijkste bron van inkomsten voor het gezin. Veertien jaar later trok hij op een fiets de wijde wereld in. Hij wilde naar Mekka, de heilige plaats die elke moslim moet hebben bezocht, maar strandde bij de grens van Saoedi-Arabië. Weer thuis ging hij werken op het postkantoor in Orléansville, het latere Chlef, de dichtstbijzijnde stad van zijn geboorteplaats.

Toen de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) uitbrak, vluchtte hij naar Frankrijk, waar hij in de wegenbouw en de horeca werkte. In de zomer van 1957 had hij een klus op een camping in Boulouris-sur-Mer en ontmoette daar de vakantievierende Jansje van de Linde uit het Zeeuwse Kortgene, die op de mulo Frans had geleerd en die taal goed sprak. Het was liefde op het eerste gezicht. Een vakantieliefde, dacht Jansje, die na een paar weken weer naar huis ging. Een paar maanden later stond Sahraoui bij haar op de stoep.

De familie van Jansje bekeek hem met argusogen, maar dat verhinderde de twee niet om te trouwen. ‘Meteen daarna zei ik: inpakken en wegwezen, we gaan weer naar Zuid-Frankrijk’, zegt hij in Bobje, nachtburgemeester en hemelburger, de documentaire die zijn jongste dochter Dalilah en kleindochter Aicha hebben gemaakt. Ze verhuisden naar Cannes. In 1960 keerden ze terug en gingen wonen in Kamperland, waar Sahraoui aan de slag ging als metselaar en zijn nieuwe naam kreeg. Hij sprak geen woord Nederlands en leerde gaandeweg de taal; les heeft hij nooit gehad.

Het gesloten, christelijke Kamperland moest wennen aan ‘de eerste allochtoon op Noord-Beveland’, zoals hij zichzelf noemde. Dat hij op zondag in de tuin de radio aanzette, leerden zijn buren, die driemaal ter kerke gingen, hem snel af. Stap voor stap nam hij de Kamperlandse gemeenschap en later het hele eiland voor zich in. Je moet je aanpassen en hard werken, luidde zijn credo.

Van zijn spaargeld en dat van zijn dochters kocht hij Hotel Zeelandia op Colijnsplaat, ‘verdiende ontzettend veel geld’, verkocht het een paar jaar later en opende in 1976 bar-snackbar Messina in Kortgene. Dat was destijds de populairste uitgaansplaats van Zeeland. Boven bar, beneden snackbar. Geopend van 8 uur ’s ochtends tot diep in de nacht. De klant was koning. Wilde die een wienerschnitzel om 8 uur ’s ochtends, dan bakte Bob, die inmiddels Bobje werd genoemd, een schnitzel. De Kortgenenaar ging niet naar de snackbar, die ging naar Bobje.

Als hij niet aan het werk was, ging hij met vrienden op stap. Dat leverde hem de titel nachtburgemeester op. Soms zagen Jansje en hun drie dochters hem dagen niet. Jansje, die niets van het horecaleven moest hebben, was het op een gegeven moment beu en vroeg een scheiding aan. Het is het enige in zijn leven waar hij spijt van heeft, zegt Bob in de documentaire. Tot Jansjes dood in 2013 zijn ze elkaar blijven zien.

Op 2 juli overleed Bob, 91 jaar oud. ‘Hij was op’, zegt Dalilah. De kist was open tijdens de drukbezochte afscheidsbijeenkomst in het dorpshuis van Kortgene. Zijn gezichtsuitdrukking was zacht met een kleine glimlach.