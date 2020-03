Als alleenstaande is de coronacrisis soms wel érg alleen: ‘Ik slaap om de tijd voorbij te laten gaan’

Beeld Harry Cock

‘Wie gaat er voor mij zorgen als ik ziek word?’

Naam Frank Roffel

Leeftijd 62

Beroep muzikant

Woonplaats Leeuwarden

‘Ik sta bekend als de man met de vele contacten. Nu moet ik het allemaal in m’n eentje doen. Enerzijds is het goed, zo’n compleet isolement. Anderzijds heeft samenwonen het voordeel dat je nog iemand mag zien. Alleenstaanden zijn de zwakke schakels in dit hele afzonderingsgebeuren.

‘Ik ben hartpatiënt en suikerpatiënt, dus ja, ik behoor tot de risicogroep. Het is allemaal een beetje link. Ik ben blij dat ik nog naar de winkel kan. Maar ik denk wel: wie gaat er voor mij zorgen als ik ziek word? Wie gaat medicijnen en boodschappen halen? Ik heb wel mensen om me heen hoor, maar het blijven lastige dingen.

‘Al 32 jaar woon ik in hetzelfde huis. Een klein, gezellig huisje met veel kunst aan de muur en heel veel cd’s. Als ik nu naar buiten kijk, dan liggen de straten er maagdelijk bij. Heel onnatuurlijk.

‘Omdat ik al meer dan dertig jaar chronisch depressief ben, ben ik niet in staat te functioneren in de maatschappij. Maar met mijn piano kan ik mij uitstekend redden. Dat is mijn redding geweest en het helpt me ook nu weer. Ik schrijf mijn eigen muziek, een mix tussen pop en klassiek.

‘Nee, ik denk niet dat deze situatie mijn depressiviteit verergert. Ik heb al zoveel ervaring met ups en downs en ik kan altijd mijn therapeut bellen. Maar als het een paar maanden gaat duren, dan is het een heel ander verhaal. Dan ga ik er waarschijnlijk toch wel uit, een beetje sjoemelen. Want dat houd ik niet vol.’

Beeld Sabine van Wechem

‘Ik moet een nieuwe hobby vinden’

Naam Cheyenne Fiene

Leeftijd 20

Beroep student en stagiair

Woonplaats Amsterdam

‘Hoe laat komt de fotograaf straks precies? Dan doe ik nog even make-up op. Ik zit nu in een sportlegging, een sweater en twee verschillende sokken op de bank. Vorige week heb ik, hoewel ik thuis werkte, toch maar mooie kleren aangetrokken. Het geeft je een boost als je niet elke dag in pyjama rondloopt.

‘Vorige maand ging ik nog naar dancefeesten, diners, netwerkborrels. Nu zit ik binnen en ga ik alleen nog naar buiten voor boodschappen of om een rondje te lopen. Dat vind ik lastig. Ineens moet ik afkicken van mijn sociale leven.

‘Mijn woning is klein. Het is zo’n studentenblok, een containerwoning. Ik ben hier blij hoor, maar de hele dag alleen binnen zitten op vijftien vierkante meter is niet bevorderlijk voor een mens.

‘Ik mis het fysieke contact. Ik weet dat ik vrienden heb, maar ik kan ze online geen knuffel of een high five geven. Het contact voelt minder echt. Ik spreek ze minder en zit meer in mijn eigen hoofd.

‘Ik moet denk ik een nieuwe hobby vinden. Het liefst zou ik buiten schilderen, maar het uitzicht uit mijn raam is niet denderend.’

Beeld Klaas Jan van der Weij

‘De komende tijd wil ik veel met mijn kamerplantjes bezig zijn’

Naam Daniëlle Verhoeven

Leeftijd 39

Beroep persoonlijk begeleider in de zorg

Woonplaats Amsterdam

‘Vandaag was ik laat wakker. Ik slaap veel, ook om de tijd voorbij te laten gaan. Het is een slechte gewoonte waar ik in verval nu ik weinig te doen heb.

‘Ik heb een verhoogde bloeddruk, astma en beginnende nierschade, dus ik val binnen de risicogroep. Ik baal ervan dat ik niet op mijn werk kan zijn. We hebben een minimale bezetting waarmee het rooster nauwelijks vol raakt. Gelukkig kan ik mijn cliënten telefonisch spreken, maar dat geeft niet hetzelfde voldane gevoel.

‘De komende periode wil ik veel met mijn kamerplantjes bezig zijn. Vandaag krijg ik in de brievenbus een doosje met zeven stekjes die ik zelf mocht uitkiezen. Er zit een Maranta leuconeura bij en een Monstera minima. Ik wil de zaadjes in een bak op mijn galerij planten.

‘Ik doe af en toe boodschappen, in het laatste uur van de openingstijd. De eerste dagen van het virus durfde ik niet naar buiten. Toen hielpen mijn buren me. Overal was het wc-papier uitverkocht, maar ze hadden een pak voor zichzelf weten te bemachtigen. De helft van de rollen stonden ze aan mij af.’

Beeld Arie Kievit

‘Betrokkenheid, nu op afstand, vormt een ankerpunt in mijn bestaan’

Naam Liesbeth Jonkman-Te Winkel

Leeftijd 80

Beroep gepensioneerd

Woonplaats Den Haag

‘Toen mijn man zeven jaar geleden overleed, ben ik van Wassenaar naar Den Haag verhuisd. Sindsdien leef ik wat minder tussen het groen en wat meer tussen de mensen. Dat vind ik, ook nu, erg prettig.

‘Veel activiteiten zijn weggevallen. Dat is jammer, maar ik kan gelukkig goed alleen zijn. Dat heeft mogelijk te maken met mijn verleden. Als kind ben ik opgegroeid in Zuid-Afrika, later heb ik met mijn man – die diplomaat was – op vele verschillende en soms onveilige plekken gewoond. Daardoor kan ik me goed aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

‘Ik heb drie kinderen en acht kleinkinderen van tussen de 16 en 27 jaar. We overlopen elkaar niet, maar in deze moeilijke tijd merk ik eens te meer hoezeer hun betrokkenheid – nu op afstand – een ankerpunt vormt in mijn bestaan.

‘Laatst is een van mijn vriendinnen uit de kerkgemeenschap plotseling overleden. Niet aan corona overigens, maar vanwege de restricties mocht alleen de familie bij de uitvaart aanwezig zijn. Dat kwam wel echt binnen bij mij.

‘Ik zit in een levensfase waarin je überhaupt niet veel nieuwe initiatieven neemt, maar meer op zoek gaat naar zingeving. Door het coronavirus komen gesprekken op gang over de essentie van het leven. Daar probeer ik voor mezelf bij stil te staan. Je bent nooit te oud om te leren.’