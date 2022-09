Almelose telg uit de Talamini-ijsmakersfamilie, voor wie de lockdowns net één tegenslag te veel waren

Giancarlo Talamini Beeld Lars Smook

Het was een jarenlange traditie onder Almeloërs: bij de eerste voorjaarszon een avondwandeling maken naar ijssalon Talamini. Pas als Talamini opengaat, is het lente in Almelo, luidde het adagium in de stad. Zo was het al toen grootvader Vittore Talamini in 1941 de zaak opende, zo was het toen diens zoon Gianpiero (‘Piet’) de winkel overnam, en zo was het ook toen zijn zoon Giancarlo de scepter ging zwaaien.

De Talamini’s zijn een familie van ijsmakers uit de Dolomieten. Jarenlang ging het zo: in de winter werd je als Talamini geboren in Italië, in de zomer, als het geld moest worden verdiend, zag je het levenslicht in Nederland. Giancarlo zat er net tussenin: hij kwam in 1973 ter wereld in april. Vader was al naar Nederland, moeder bleef achter in Italië. Zo kwam het dat Vodo di Cadore als geboorteplaats in zijn paspoort stond.

In de jaren dertig trokken de Talamini’s in groten getale naar Nederland. Vraag niet waarom Nederland, zegt Giancarlo’s neef Bernardo Talamini. ‘Eentje ging, de rest volgde. Een dorp verderop gingen ze allemaal naar Duitsland.’ Van Rijswijk tot Enschede en van Deventer tot Groningen; overal verrezen ijssalons met de naam Talamini aan de gevel. Familieleden worden nog altijd van elkaar onderscheiden met de naam van stad waarin hun zaak is gevestigd.

Giancarlo (Talamini Almelo) droomde ooit van een bestaan als hovenier in de natuur van de Dolomieten. ‘Maar ijs maken zat in zijn bloed’, zegt Bernardo (Talamini Groningen). ‘Van kleins af aan help je in de zaak. Het is een deel van onszelf.’ Zelf zei Giancarlo in 2019 tegen Tubantia: ‘IJs maken is voor mij een vorm van therapie. Als ik met ijs maken bezig ben, dan verdwijnen problemen en beslommeringen.’

Hij had de zaak overgenomen van zijn vader ‘Piet’, onder wiens vleugels Talamini gouden tijden beleefde. Het begin van Giancarlo was veelbelovend. Hij was een uitstekende ijsmaker, zegt Bernardo. Maar in een interview met Tubantia gaf Giancarlo zelf aan waar het pijnpunt lag. ‘Het ondernemerschap zit wel in me, maar ik vind het soms ingewikkeld.’ Hij wachtte te lang met investeringen, en andere ijszaken in de stad zaten niet stil.

Wat zeker ook meespeelde: de dood van zijn vader in 2016, na een lang ziekbed. Drie jaar eerder was ook al zijn moeder overleden. Zijn huwelijk liep op de klippen. Hij stond er alleen voor. En toen kwam ook nog eens corona. Hij sloot de zaak om zich te bezinnen. Hoe nu verder?

Hij vroeg Pietro (Talamini Deventer) of Riccardo (Talamini Enschede) geregeld om advies over aanpassingen of nieuwe projecten. Diens vader Elio had gezegd: ‘Wij Talamini’s zijn allemaal om dezelfde reden naar Nederland gekomen. Met de een gaat het goed, met de ander wat minder. Dan zorg je voor elkaar.’

Maar hoezeer de eerste voorjaarszon van 2022 ook scheen, de deuren van Talamini bleven dicht. Twee jaar van lockdowns hadden al het plezier in zijn werk weggenomen.

Hoe de toekomst van Talamini Almelo er zou hebben uitgezien, zal niemand ooit weten. Giancarlo voelde zich al een tijdje niet lekker. De huisarts had hem doorgestuurd naar de cardioloog, maar dat kwam te laat. Op 6 augustus overleed hij in zijn zaak aan een hartinfarct, 49 jaar oud.

Giancarlo Talamini werd in Almelo gecremeerd en zijn urn is naar Italië gebracht en bij zijn ouders geplaatst in het familiegraf in Vodo di Cadore, zijn dorp in de Dolomieten. Intussen was in Almelo voor de deur van de ijssalon een spontane herdenkingsplek ontstaan. Op het raam hing zijn overlijdensadvertentie. Daarop stond de tekst: ‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.’