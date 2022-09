Allesoverhoofdpijn.nl, thuisarts.nl: van dat digitale onderzoek was hij niet minder bezorgd geworden

Op een mooie nazomeravond ging ik naar de sauna. U weet: dat is een van die schaarse plekken waar mensen onder de veertig nog zonder smartphones acte de présence geven. Ik was amper binnen of ik luisterde al naar een analoog gesprek tussen twee mannen van rond de dertig. Allebei een dun baardje, allebei opgeschoren haar, echter: zo opgewekt als de ene opgeschoren man was, zo zorgelijk was de andere.

Die was net door zijn energieleverancier geïnformeerd over zijn nieuwe maandelijkse voorschot. Hij had nog niet verklapt hoe hoog dat was of de opgewekte man begon aan een exposé hoe het hem juist was gelukt geld terug te krijgen. Kwestie van extra slimme zonnepanelen en extra slimme energiecontracten. Kwestie van heel goed online uitzoeken hoe je het beste af bent. In de vijf minuten die volgden passeerden zoveel trucjes van handige energiesites de revue dat ik besefte dat ik zonder slim energiecontract zou blijven.

De zorgelijke man had ook niet terug van zo veel handigheid. Hij vertelde dat hij de laatste tijd last had van plotseling opkomende hoofdpijn en rugklachten. Hij was ermee naar de huisarts gegaan, maar die had gezegd: niets aan de hand, beetje stress misschien. Omdat zijn zorgen daarmee niet waren weggenomen, was hij online gaan uitzoeken wat het zou kunnen zijn.

Allesoverhoofdpijn.nl, hierhebikpijn.nl, thuisarts.nl: het wemelt van de sites die je bij zelfdiagnose kunnen helpen. Van dat digitale onderzoek was hij niet minder bezorgd geworden. Toen zei de opgewekte man die net nog het nut van onlineresearch had bepleit: ‘Dat moet je dus nooit doen hè: op internet gaan zoeken wat voor kwaal je hebt. Als je linkerpink zeer doet lees je online dat je kanker is uitgezaaid.’ De zorgelijke man was even stil. Toen zei hij: ‘Ik ga naar het koude bad.’ Ik besloot dat ook te doen.