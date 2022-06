‘Alles oké, hoor’, zei ik. ‘Ik sta een gedicht van Harry Mulisch op te zoeken’

Ik had mijn fiets op het Leidseplein geparkeerd, keurig in zo’n daartoe bestemd vak, zijn wielen binnen de lijntjes, want anders komen de mannen van de gemeente hem wegslepen, helemaal naar het verre Sloterdijk.

Toen ik mijn fiets weer kwam ophalen lag hij scheef op straat, bedolven onder een stapel collega’s van divers allooi, zijn bagagedrager verkracht door een onbekend stuur, een vreemde trapper tussen zijn spaakjes. Driftig sleurde ik hem onder zijn belagers vandaan, waarbij ik mijn duim openhaalde.

Ik stapte op en fietste weg. Zat er nou %@$&* ook nog een slinger in het wiel? Afstappen maar weer. Nee, het viel mee. Kijk, daar had je het huis van wijlen Harry Mulisch. Je kunt er naar binnen als je wilt, om zijn fabuleuze collectie pijpen te bekijken, keurig opgehangen in een rekje. Aansteller. Wie leest ’m nog?

Ik dacht terug aan zo’n jaar of veertig geleden, toen hij nog gold als een van onze grootste schrijvers. Mijn lerares Nederlands liet ons een gedicht van hem lezen. Het begon als volgt: ‘dat komt gewoon doordat zijn vader eens./gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd./doordat zijn vader in zijn jeugd gewoon./gewoon al in zijn jeugd zijn vader toen.’ Zo gaat het nog twee coupletten door.

‘Kijk, jongens, dat is nu ironie’, had mijn lerares gezegd. ‘Mulisch drijft hier de spot met het modieuze gepsychologiseer van de jaren zestig en zeventig.’ Ik moest lachen om dat gedicht. Hoe ging het ook weer verder? Ik pakte mijn telefoon om het op te zoeken, nog steeds staand voor Mulisch’ huis.

‘Mevrouw!’, hoorde ik. Ik keek op en zag twee meisjes van een jaar of 16 op één fiets. Het voorste meisje keek een beetje angstig. Het achterste meisje sprong van de bagagedrager en liep op me af. ‘Mevrouw’, zei ze. ‘Bent u oké?’

Ik lachte verbaasd. ‘Ja, hoor’, zei ik. ‘Ik sta een gedicht van Harry Mulisch op te zoeken.’ De twee meisjes wisselden een bevreemde blik uit. ‘Dus u heeft geen hulp nodig?’, vroeg het achterste meisje. Ze keek me nog steeds onderzoekend aan. ‘Wat is er dan?’, vroeg ik, inmiddels ongerust. ‘Nou’, zei ze aarzelend. ‘Er zit bloed op uw gezicht... daar, bij uw oog.’

Ze wees. Ik veegde. Het wás zo. ‘O, dat is van mijn duim’, zei ik. ‘Ik heb hem net gestoten. Maar wat lief van jullie, om te willen helpen!’ Ik likte mijn duim af. We lachten alle drie opgelucht. Dat was één hulpbehoevende minder, in een stad vol stakkers.

Het meisje sprong weer op de bagagedrager. ‘Harry Mulisch!’, riep ze. ‘Die is toch van De passievrucht?’