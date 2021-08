Alles aan zwangerschapskleding schreeuwt: geef het maar op meid

Moderne verschijnselen, we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen kunnen – nee móéten – verzetten. Neem nou deze week: zwangerschapskleding.

Eind mei zat ik op het terras met twee vriendinnen, die geanimeerd de bevalling van een afwezige derde bespraken. ‘Eigenlijk’, zei H., die een nadrukkelijke geen-kinderwens koestert, ‘is zo’n bevalling een mensonterend gore toestand.’ De ook al niet baargrage E. viel haar bij: ‘Zo’n zwangerschap is anders ook beestachtig.’ Ze keken nu naar mij, ik knikte hevig en mompelde: ‘Absoluut, beestachtig, nietsontziende parasieten zijn het’, en stouwde vlug een baal friet in mijn mond terwijl de verschrikkingen over tafel vlogen.

Twee dagen eerder was een plusje verschenen op een staafje dat ik diep in een la had weggestopt. Je moet woorden als ‘vernix’, ‘kinderpek’ en ‘colostrum’ googlen, zei ik tegen mezelf, terwijl ik bijkwam van de schrik. Ook leek ik op zoek te moeten naar zwangerschapskleding.

Stijlsgewijs was ik van plan me niet te laten kisten. ‘Het is een keuze er als een slons uit te zien tijdens de zwangerschap’, moedigde een Vogue-redacteur mij aan. Nu zou ik sowieso iedereen die een zwangere vrouw een slons noemt aanraden zijn feedback voor zich te houden, maar dat gezegd hebbende: deze opdracht viel nog niet mee. Wás er wel een keuze?

Avonden lang scrolde ik door plaatjes van merken met guitige namen als Mamalicious, Queen Mum of Love2Wait. Het scheen normaal een klein fortuin uit te geven aan tijdelijke dracht, die al sinds de jaren negentig niet meer is afgestoft. De zwangerschapslappen kennen grofweg drie stijlen.

De voornaamste noem ik de ‘Sandra’: deze kuise koepeltent is erop uit de zwellende buik en boezem te verbergen voor het afkeurende oog van de Heer, door die tot de oksels in te zwachtelen in wikkels, strikken of ruches. Sandra heeft het sexappeal van een bowlingschoen, is verkrijgbaar in een infantiel bloemetje of veilig streepje of de standaardkleuren ‘druil’ en ‘mot’. In zo’n gewaad naar je werk gaan lijkt me zinloos – je kunt er wel mooi mee op de heide gaan staan voor je Insta-aankondiging, mijmerend de verte in turen en over je bolle buik wrijven.

Van een heel andere orde is de ‘Mandy’; een onvergeeflijke lycra lichaamsslurf waarmee de buitenwereld juist met precisie kan raden naar je nieuwe cupmaat en het geslacht van het kind. Voor sommige vrouwen ongetwijfeld een kittig coconnetje, maar mij biedt zo’n jurk te weinig beschutting.

Voor wie echt op aanspraak zit te wachten, is er het genre ‘Mamaloe’: hier gaan kleermakers die zijn afgekeurd voor de afdeling Fun-shirts zich te buiten aan prints als ‘Hot Momma’, ‘I like to think wine misses me too’, of ‘#MILKMACHINE’. Een conversation starter voor bij de koffieautomaat, is hier de opzet. ‘Nee Harco inderdaad, je hoeft niet op het melkknopje te drukken, ik ben er nu toch, haha.’

Tegen beter weten in liet ik toch een berg van die plofconfectie naar mijn huis komen. Dralend voor de spiegel zag ik wat Sandra me al die tijd probeerde te vertellen: geef het maar op, meid. Je zult uittreden uit de maatschappij en worden opgeslokt door je dierlijke missie, zogen, kolven en kegeloefeningen, te druk om je nog te bekommeren om zoiets als esthetiek. Straks zul je, ouder en wijzer, gehuld in droeve doeken terugdenken aan je oude ik, die gaf om feest en franje.

Ho even, hier was ik nog niet aan toe. Ik stuurde de hele zooi terug en liet me uiteindelijk in de Insta-val lokken door een prijzig merk voor ‘stijlvolle moeders’. Daar hadden ze ook nog het gore lef om te stellen dat het om ‘investment pieces’ ging. Ik wacht intussen geduldig af, tot ik de vruchten van mijn investering kan plukken.