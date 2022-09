Alleen ik wist dat mijn perfecte pass stom toeval was

Uit de richting van een stenen voetbalveldje kwam een bal mijn kant op gestuiterd. De geschiedenis heeft afdoende bewezen dat ik die, om gezichtsverlies te voorkomen, beter terug kan góóien, maar toch zag ik mijn rechterbeen uithalen, waarna de bal met een fraai boogje een meter of 35 verderop in de armen van de keeper plofte. De oogst: een applausje, drie opgestoken duimen en een ‘lekker pik!’.

Als ik een inktpot omstoot en de kenners zien er een belangrijk kunstwerk in, dan zal ik grijnzend de bewondering incasseren, maar met voetbal ligt het anders. Van de vorige keer dat ik per ongeluk iets indrukwekkends met een bal deed, als tienjarige linkshalf in een hopeloos presterende C8, herinner ik mij de plotseling torenhoge verwachtingen omtrent mijn kunnen. Daarna kon ik alleen nog vies tegenvallen.

Kennelijk werkt zoiets lang door. Zo lang dat ik mezelf nu tegen een groep onbekenden luidkeels excuses hoorde maken voor de toevalligheid van die perfecte pass.