Nederland telt 3,2 miljoen mensen die alleenwonen. In een wekelijkse serie interviews vragen Kustaw Bessems en Gidi Heesakkers een aantal van hen naar het wel, wee en waarom.

Op de eettafel van Joanna Wedrychowicz (46) ligt een kleed. ‘Vier elke dag’ staat erop. ‘Alleen eten vind ik echt verschrikkelijk’, zegt ze. ‘Daar blijf ik me tot op de dag van vandaag tegen verzetten. Als het even kan, nodig ik mensen uit.’

Tot haar 40ste zat ze vrijwel nooit in haar eentje aan tafel. Op haar 23ste, nadat ze haar studie Engelse letterkunde had afgerond, verliet Wedrychowicz het ouderlijk huis in de Poolse stad Poznań om te gaan samenwonen in Raerd, het Friese geboortedorp van haar vriend met zeshonderd inwoners. Vier jaar eerder hadden ze elkaar leren kennen op een camping in Cannes, waar zij op vakantie was met haar ouders.

In 2016 strandde hun huwelijk. Wedrychowicz vertrok uit het huis in Kollum waar ze intussen met hun twee dochters woonden, naar de andere kant van het dorp. ‘De angst was niet zozeer of ik het financieel wel zou redden. Het was meer: hoe moet dat dan, als je alleenwoont? Daar kon ik me op mijn 40ste geen voorstelling van maken.’

Hoe was die eerste periode alleen?

‘Confronterend. Mijn gezin was mijn ankerpunt, en dat ankerpunt was ik kwijt. Ineens was er niemand thuis om voor te zorgen. Niemand hebben om voor te zorgen, op slechtere dagen denk ik nog steeds: wat erg! Ik heb lang gedacht dat het doel van mijn leven was om de spil van een gezin te zijn. Dat is wat ik van huis uit heb meegekregen, van mijn moeder, mijn oma. Zorgen voor warmte, geborgenheid, een lekkere maaltijd op tafel zetten, samenzijn.’

Was het op je 23ste een vanzelfsprekendheid om bij hem te gaan wonen, in het dorp?

‘Ja. Ik vond de overgang van stad naar dorp wel even pittig. Ik verwijt het mezelf niet, want zo is het gewoon gelopen, maar achteraf kun je denk ik wel zeggen dat ik rond die leeftijd een periode van zelfontwikkeling heb gemist.

‘Het was goed geweest als ik tijdens of na mijn studie eerst een tijdje op mezelf had gewoond. Dan had ik mezelf los van iemand anders wat dingen kunnen afvragen. Met mijn baan is het heel aardig gelukt, ik werk al 23 jaar als docent op de hogeschool in Leeuwarden. Maar in mijn privéleven heb ik weinig stilgestaan bij hoe ik de dingen voor me zie: waar wil ik wonen, wat voor man past bij mij, hoe zie ik mijn toekomst?

‘Het klinkt misschien raar, maar je wordt meegezogen in een wirwar van keuzen, of eigenlijk laat je de dingen gewoon gebeuren. Om uiteindelijk te beseffen dat je toch meer het leven van de ander hebt geleefd.’

Wat had je al geweten over alleenwonen als je destijds niet gelijk was gaan samenwonen?

‘Dat alleen niet per se eenzaam is. Als je dat nooit hebt ervaren, komt dat op latere leeftijd als een mokerslag. Mijn zelfvertrouwen was helemaal weg.’

Wat is ervoor nodig geweest om dat vertrouwen te herstellen?

‘Ik vrees dat het toch wel waar is, dat tijd zorgt voor bezinning. Je moet niet alleen maar oog hebben voor wat je verliest, maar ook zien wat verandering je kan brengen. De scheiding was niet helemaal mijn keuze, maar de keuze die ik vorig jaar maakte om naar Leeuwarden te verhuizen is dat wel. Zes jaar geleden voelde scheiden en weggaan uit ons huis als een mislukking. Het besluit nemen om weer in de stad te gaan wonen, en zelf alle keuzen te maken die bij het kopen van een huis horen, bevestigde juist mijn kracht. Ik voelde me vanaf dag een als een vis in het water hier.

‘Ik ervaar het als een tweede kans om mezelf te ontdekken en te proeven van de vrijheid die daarbij hoort. Ik kon weleens over mezelf denken dat ik snel uit balans ben, maar dat is niet waar. Ik ben wél weerbaar en flexibel.

‘Het zit in mijn aard om veel dingen te doen, de hele tijd bezig te zijn. Zo vul ik een beetje mijn... nou, eenzaamheid zou ik het niet noemen, maar wel: de leegte die nu eenmaal vaker ontstaat als je alleenwoont. Ik kon vroeger makkelijker genieten van een hele zondag voor mezelf, niks doen, want dan had ik de dag ervoor van alles gedaan met de kinderen. Tegenwoordig zit ik in de ochtend vaak met de kat op schoot in de stoel waar jij nu zit, gewoon een beetje te lezen. Als de zon dan naar binnen schijnt, ben ik helemaal gelukkig.’

Sinds anderhalf jaar heeft Wedrychowicz een latrelatie. ‘Ook dat is een les: dat een latrelatie óók een waardevolle relatie kan zijn. Toen ik ging scheiden dacht ik: ik hoop dat ik niet altijd alleen blijf. Nu houdt de vraag of ik ooit weer zal samenwonen me eigenlijk niet bezig, omdat ik niet alleen bén. Ik woon alleen, en de dynamiek van het gezinsleven mis ik nog steeds, maar ik ben niet alleen. Herman zorgt voor rust, reuring, spanning, gezelligheid. De warmte is er weer.’ Lacht: ‘En we eten vaak samen.’

Dat is fijn, want het blijft moeilijk de motivatie op te brengen om een gezonde maaltijd te koken als er geen gezelschap is. ‘Een van mijn dochters appte net dat ze vanavond toch pas na het eten komt, de ander heeft een positief getest vriendje en blijft daarom ook thuis. Dan voel ik toch even paniek: ik ga dus alleen eten, terwijl ik een maaltijd had bedacht voor ons drieën, wat nu? Ik heb mezelf toegesproken: Joanna, je gaat gewoon die kip teriyaki op tafel zetten, dan maak je het lievelingseten van je dochters maar lekker voor jezelf.’