Wat hebben Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen gemeen? Ze zijn boegbeelden van Forum, zeker. Ze hebben affiniteit met Poetins Rusland en minder met de EU, ook correct. Maar er is nog een overeenkomst: ik volg ze niet op Twitter.

Nu weet u als lezer van deze rubriek dat ik helemaal niemand op Twitter volg. Juist daarom ervaar ik het als typisch dat ik zo vaak op tweets van Baudet en Van Meijeren stuit als ik google op onderwerpen die niets met Forum te maken hebben. Er zijn veel Nederlandse politici die twitteren, maar hun tweets zie ik nooit als ik bijvoorbeeld iets opzoek over de geschiedenis van Azerbeidzjan. Je kunt opperen dat het te maken heeft met de hoeveelheid volgers van Baudet op Twitter. Echter: Jan Smit heeft nog veel meer volgers, maar zijn tweets krijg ik nooit geserveerd.

Volgens mij speelt hier iets anders, namelijk die veel gerapporteerde neiging van algoritmes populaire ‘extremistische inhoud’ in mum van tijd uit de krochten van het web omhoog te spuwen. Algoritmes kunnen ver gaan in het opdringen van hun persoonlijke smaak. Vorig jaar meldde een collega zich aan op Twitter. Hij had zich amper geregistreerd of het algoritme suggereerde al iemand wiens tweets de moeite van het volgen waard zijn: ‘Willem Engel @dancalegria’.

Vorige week ik was online aan het lezen over het bloedbad tijdens de Olympische Spelen in 1972 waarbij elf Israëlische sporters omkwamen. Er waren documentaires op tv omdat het vijftig jaar geleden is. Via een essay kwam ik terecht bij een tweet van Esther Voet van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Tot zover logisch. Echter: meteen daaronder verschenen tweets van Baudet, Van Meijeren en Van Houwelingen die níét over die aanslag in 1972 gingen, maar over de merites van Poetin in 2022. Daaronder kwam Joost Niemöller. Ik besloot offline te gaan.