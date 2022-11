Albert Verlinde vult zijn week met sport, koffie en herontdekte boeken

Albert Verlinde Beeld Erik Smits

Halflege glazen komen slechts sporadisch voor in het leven van Albert ‘noem mij maar positivo’ Verlinde (61). Ook als de werkweek van de theaterproducent buikpijngesprekken bevatte, komt er een tevreden conclusie uit de bus: ‘Prima weekje wel.’

Want ja, het was lastig om de medewerkers van Dagboek van een herdershond te moeten vertellen dat – ‘ondanks het succes’ – de productie voorlopig geen reprise krijgt (‘te veel onzekerheid door de gasprijzen, personeelstekort, corona’), maar daarna was het toch snel: focus op het goede. Zoals de productie Grease, die volgend jaar april in première gaat, en de daaruit voortvloeiende blije kreten van mensen die hoorden dat ze waren aangenomen. Maar ook: een lekker bakje koffie met zijn hulp (nét voor dit interview begon), wandelingen met zijn hondje Moos, een kruising tussen een jack russell en een chi­huahua (‘je wilt niet weten hoe dat tot stand is gekomen’).

Verlinde vulde zijn vrije ochtenden met een rondje joggen en hij was ook erg druk met zijn nieuwe appartement in Amsterdam, vanwege de man die de ventilatiesystemen kwam aanleggen en weer een ander die nieuwe deurklinken kwam brengen en meer van zulks.

‘Dat verhuizen was wel pittig, ik denk altijd: ik heb niet zoveel spullen, en dan concludeer ik achteraf: ik heb heel veel spullen.’ Hij heeft voor het eerst in zijn leven boeken weggedaan. Dat voelde fout, haast ketters, hij houdt van boeken, maar er stonden echt exemplaren in die hij nooit meer las – boeken die hij in zijn tienertijd kocht toen hij bij een Engelse boekenclub zat (‘Joost mag weten waarom’). Hup, naar de kringloop, behalve De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans, die heeft Verlinde bij het opruimen herontdekt en herleest hij nu.

Zijn nieuwe stulpje zit overigens achter het Museumplein, het is daar, ‘je verwacht het niet’, zo autoluw als een gemiddeld dorp. ‘De wijkbewoners hebben er álles aan gedaan om het voor auto’s zo onbereikbaar mogelijk te houden.’ Missie geslaagd: Verlinde reed laatst drie keer verkeerd voordat hij zijn huis had bereikt. Hoor je hem overigens niet over zeuren. Mondhoeken omhoog – desnoods een beetje geforceerd.