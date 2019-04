Al is haar man uit de gratie gevallen, Frankrijk houdt nog steeds van Brigitte Macron

Olaf Tempelman legt bekende buitenlanders op de sofa. Deze week: waarom Brigitte Macron zoveel populairder is dan haar man.

Ja, er zijn Gele Hesjes. Ja, ze koesteren er weerzin tegen verandering. Ja, een illustere kathedraal vatte er vlam. Maar het goede nieuws is dat Frankrijk met Brigitte Macron, geboren Trogneux, voor het eerst in lange tijd een geliefde first lady heeft, al willen ze die functie er niet officieel vastleggen. Nu kun je beweren dat Frankrijk überhaupt voor het eerst in lange tijd een first lady heeft. Haar voorganger, Valérie Trierweiler, toenmalig partner van François Hollande, zat de rit niet uit, maar verliet het Elysée-paleis bedrogen en ontdaan. Cécilia Attias, echtgenote van de president daarvoor, Nicolas Sarkozy, liet zich direct na diens inauguratie van hem scheiden. Sarkozy hertrouwde toen snel met Carla Bruni, maar weinigen geloofden dat deze president haar grote liefde was.

Dan Brigitte Trogneux, telg uit de gelijknamige Picardische chocoladedynastie, een leven lang werkzaam in het onderwijs: de huidige Franse president was wel háár grote liefde. Een kwart eeuw terug riskeerde Trogneux vanwege die liefde zelfs drie jaar gevangenisstraf: Emmanuel Macron was een 15-jarige klasgenoot van haar dochter. Le reste, c’est de l’histoire. De minderjarige leerling werd door zijn ouders van Amiens naar Parijs overgeplaatst om hem bij de 24 jaar oudere lerares weg te houden. De geliefden lieten zich niet door die ouders ontmoedigen. Later werd de leerling president van Frankrijk. Even was hij geliefd. Helaas, sinds er Gele Hesjes rondlopen is er van die populariteit weinig over.

Heel anders ging het met de populariteit van zijn echtgenote: ruim tweederde van de Fransen denkt inmiddels positief of zeer positief over haar, en dat percentage blijft stijgen: op háár straalt Macrons impopulariteit niet af. Aan verklaringen daarvoor geen gebrek. Een bekende is dat ze in Frankrijk niet houden van clichématige stellen die in Hollywoodfilms samen eindigen, dit is het land ‘oh là là’, van de afwijkende, gedurfde en experimentele liefdes, en zo’n liefde zit nu in het Elysée.

Cultuurhistoricus Agnès Poirier merkte in The Guardian evenwel op dat het publiek Brigitte Macron nooit in de armen had gesloten als ze de gedurfde liefdes in haar leven aan elkaar had geregen. Geenszins: de liefde voor deze leerling overkwám deze onberispelijke onderwijzeres en ze durfde ervoor te gaan. Het sleutelwoord is volgens Poirier vastberadenheid. Door de keuzes die zij maakte, krijgt Brigitte Macron een plek in het in Frankrijk buitengewoon gekoesterde pantheon der wijze, zelfbewuste vrouwen. Juliette Gréco en Jeanne Moreau vind je daar ook – deze grandes dames lieten niet met zich lieten sollen.

In traditionele kringen wordt Brigitte Macron ondertussen geprezen voor haar toewijding en dienstbaarheid. Toen de echtgenote van Nicolas Sarkozy direct na diens aantreden een scheiding aanvroeg, werd haar egotripperij verweten. Carla Bruni was de ex van een reeks rocksterren en gold als socialite. Anders is de publieke perceptie van Brigitte Macron: hier zien we een discrete vrouw die zich inzet voor anderen.

En dan is er ook nog de nostalgiefactor. De huidige Franse presidentsvrouw werd geboren in 1953 en was jong in de jaren zestig, en dat merken haar vele fans aan haar manier van kleden en spreken. Deze vrouw ademt als het ware Les Trente Glorieuses, die o-zo-gelukkige naoorlogse decennia waar zelfs inwoners die ze niet hebben meegemaakt naar terugverlangen. Als kiezers haar in het Elysée willen houden, zullen ze in 2022 toch weer op haar man moeten stemmen – tenzij zij zich in zijn plaats kandidaat stelt.