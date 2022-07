Al fietsend zette ik het op een luid en bezield schelden

De aanloop naar de foto bij dit stukje verliep minder voorspoedig dan het glimlachende resultaat misschien doet vermoeden. Onderweg naar de redactie kwam ik terecht in een regenbui. Het was stevige miezer, het soort dat Buienradar weigert te registreren. In een poging de schade beperkt te houden, ging ik sneller fietsen. Het bleek zinloos: met nog zeker vijf minuten te gaan was ik al doorweekt. Dus zette ik het al fietsend op een luid en bezield schelden. Het soort waarbij andere mensen op straat zich afvragen of het wel helemaal goed met je gaat.

Toen ik mijn fiets neerzette trof ik een collega die ook nat geregend was. In de veronderstelling een medestander gevonden te hebben, vertelde ik haar met veel godverdommes en ziektes die in de 19de eeuw verwoestende epidemieën veroorzaakten, dat we in een kutland wonen. Want kijk nou toch.

Eenmaal boven, toen ik tegenover andere collega’s mijn verhaal deed en me met een handdoek enigszins probeerde te fatsoeneren voor de fotosessie, vertelde ze dat ze zelf nooit boos wordt op de elementen. ‘Het is verspilde energie’, zei ze. Iets soortgelijks las ik eens in een boek van Alain de Botton, in een tijd waarin ik nog boeken van Alain de Botton las. De strekking van zijn woorden was dat er niets zinlozer is dan boos worden op levenloze dingen. Destijds dacht ik: Alain de Botton, je hebt helemaal gelijk.

Nu denk ik: Alain de Botton, kiss my ass. Er zijn weinig dingen plezieriger dan levenloze objecten een ziel toedichten die jou kwaadgezind is en ze daarop aanspreken. ‘O, alsjeblieft, alsjeblieft!’, smeekte ik onlangs een pot mayonaise die op de grond was gevallen en net buiten het bereik van mijn grissende vingers onder de deur van de vaatwasser rolde.

Boosheid stillen op levenloze dingen is niet alleen leuk, het is ook zinvol. Zeker sinds ik kinderen heb en er een dun laagje uitgedroogd mos staat op de bodem van het reservoir dat eens gevuld was met mijn geduld. Het eerlijkst zou zijn dat gebrek aan geduld en het daaruit voortvloeiende verlies van kalmte te vereffenen met degenen die ervoor verantwoordelijk zijn. Maar die zijn klein en weerloos en gevoelig voor trauma. De wind is dat niet, net zomin als de regen, of een zandkasteel van iemand die toch al naar huis is.

Lava, een woekerende bosbrand of een fikkende hooibaai, daar zou ik me niet zo snel aan wagen. Maar verder zijn de elementen bij uitstek geschikt om je op af te reageren. Neem het maar van mij aan.