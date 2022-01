‘Al die flauwekulverhalen, ik houd het bij de oerknal’

Johan van der Veer: ‘Laten we een latrelatie doen, zei Janny. Ik vond het best.’ Beeld Aurélie Geurts

Johan van der Veer ontvangt niet in zijn eigen woning in Zevenaar, maar in het appartement van zijn vriendin Janny, 88 kilometer verderop. Hij ontmoette haar na het overlijden van zijn vrouw, achttien jaar geleden, tijdens een vakantie in het Zwarte Woud en sindsdien hebben ze een latrelatie. Van der Veer doet zelf de deur open en gaat met gezwinde pas voor naar de zitkamer. Ook de burgemeester van Zevenaar die hem begin deze maand kwam feliciteren met zijn 100ste verjaardag wist niet wat hij zag, vertelt hij. ‘Ten eerste was ik de eerste 100-jarige mán die hij thuis kwam feliciteren, want 80 procent is vrouw, en ten tweede had hij nog niet eerder meegemaakt dat de jarige hem zelf verwelkomde. De meeste 100-jarigen zitten in hun stoel want zijn slecht ter been.’ Niet Van der Veer dus, die zichzelf ‘kerngezond’ noemt. ‘Ik heb nog nooit iets gemankeerd.’

Wat is uw geheim, dat u op uw 100ste nog kerngezond bent?

‘Ik zou het niet weten. In ieder geval niet veel bewegen, want ik heb nooit aan sport gedaan. Zeker topsport is slecht voor de gezondheid, omdat je dan het uiterste van je lichaam vraagt. Misschien komt het doordat ik nooit woest heb geleefd, nooit veel heb gezopen en gerookt. Ik heb wel gerookt, en doe het nog wel eens, af en toe. Ook drink ik soms een wijntje bij het eten. Je moet niet overdrijven. Ik ben nog nooit ziek geweest, zelfs geen griepje. Bij de huisarts kom ik nooit, ik ken hem niet eens.’

En een jongere vriendin misschien?

‘Als ik de afgelopen achttien jaar alleen was gebleven, weet ik niet of dat goed was gegaan. Janny is lief en zorgzaam voor mij.’

Heeft u bewust gekozen voor een latrelatie?

‘Ik zou het leuk hebben gevonden als ze bij mij in Zevenaar was komen wonen, maar Janny gaf aan dat ze niet wil trouwen en dat ze in Montfoort wil blijven, waar ze al veertig jaar woont en al haar kennissen heeft. En ik ben gehecht aan mijn woonplaats. Laten we een latrelatie doen, zei ze. En ik vond het best. We zijn het meest bij mij. Als ik in Montfoort ben, wil ik na een paar dagen wel weer naar huis. Dan mis ik Zevenaar, en mijn schaakclub. Ik ga twee keer per week schaken. Een keer in de avond en een keer overdag, naar de schaakclub voor ouderen die ik tien jaar geleden heb opgericht. Ik heb een gouden bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, want ik ben al veertig jaar lid.’

Hoe is een nieuwe relatie op hoge leeftijd?

‘Anders, veel rustiger. Je hebt al een leven geleefd met toekomstplannen en kinderen krijgen. Janny had vlinders in haar buik toen we een relatie kregen, ze wist niet wat haar overkwam, zei ze. In het jaar dat mijn vrouw was overleden aan borstkanker, ben ik meegegaan met een busreis naar het Zwarte Woud. ’s Avonds in het restaurant van het hotel zaten drie vriendinnen met elkaar aan een tafel. Toen ze zagen dat ik alleen was, vroegen ze mij erbij. Janny was een van hen. Het klikte meteen. Janny had het niet breed gehad en was nog nooit in Frankrijk geweest. Dus zijn we samen met de caravan naar Frankrijk gegaan, waar ik al veertig jaar elk jaar had rondgetrokken, ik ken het hele land. Ze vond het geweldig.’

Zijn er dingen die u niet meer kunt en mist?

‘Twee jaar geleden werd mijn rijbewijs niet meer verlengd omdat mijn ogen achteruit waren gegaan. Verdomme, ik begin oud te worden, besefte ik. Toen heb ik de hele troep, de auto en caravan, meteen verkocht en zo’n 45-kilometerkarretje aangeschaft. Daar doe ik mijn boodschappen mee. Het reizen met de caravan mis ik enorm: de vrijheid en het avontuur. Afgelopen zomer ben ik met Janny naar een hotel aan de Moezel geweest. Een zoon bracht ons, een andere zoon haalde ons weer op. Je kunt een beetje in de buurt van zo’n hotel rondstruinen, maar verder kun je niks. Met een auto ga je op pad. Wat ik ook mis, is vioolspelen in het kamermuziekorkest. Daar ben ik twee jaar geleden mee gestopt. Ik ben een matige speler hoor, maar ik genoot van het gezellig samenspelen en de uitvoeringen. Het laatste jaar ging het niet meer zo denderend. Ik denk dat ze niet tegen mij durfden te zeggen: hou maar op, dus heb ik er uit mezelf een punt achter gezet.’

Johan van der Veer met een foto van een uitje naar Maastricht in 2005, met vriendin Janny. Beeld Aurélie Geurts

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Ik ben de oudste uit een gezin met zes kinderen. Mijn ouders waren streng katholiek, maar niet streng in de opvoeding. Mijn vader werkte bij de Spoorwegen en van zijn salaris konden we leven, we waren niet rijk maar ook niet arm. Hij was eerst rangeerder, daarna remmer, conducteur en hoofdconducteur. Hij kreeg steeds een andere standplaats, waardoor we in mijn jeugd wel twaalf of dertien keer zijn verhuisd. Als kinderen mochten we weleens een dagje mee in de trein en dan kregen we op het station een glaasje limonade. Dat was dan ons vakantie-uitje en we vonden het geweldig.

‘Als je met de ogen van nu naar die tijd kijkt, denk je: wat armoedig en saai. In je vrije tijd voetbalde je wat, deed spelletjes, kocht voor 1 cent drop in de snoepwinkel. En iedereen ging vroeg naar bed, rond 9 uur-half 10. Er werd hard gewerkt want vrijwel alles ging met de hand. Vergeleken met nu was het leven saai, maar je had er geen erg in en was tevreden.

‘Als je met de ogen van toen naar nu zou kijken, zie je al die luxe: televisie, telefoon, wasmachine, computer, vakanties. En: individualisme. Het is nu ieder voor zich en god voor ons allen. Mensen zijn niet zo aardig en behulpzaam meer voor elkaar. Bijvoorbeeld die mensen die van protest naar protest trekken om rotzooi te trappen. Waardeloos. Wat voor een doel heb je dan in het leven?’

Had u een jongensdroom?

‘Nee. Mijn streng katholieke ouders stuurden mij op mijn 13de naar het seminarie van de paters Maristen in Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen. Zij wilden dat graag en ik vond het wel best. En nu komt het. De oorlog brak uit en toen zat ik daar nog. De geestelijken wilden op de vlucht slaan voor de Duitsers. Met een paar bussen zijn ze met studenten naar Frankrijk vertrokken. Niet iedereen kon mee, ik was een van de achterblijvers. Een deel vluchtte naar Engeland.

‘Ik ben met acht jongens en een pater op de fiets via België naar Frankrijk gegaan. Toen we Duinkerken naderden, zagen we de bombardementen en de vlammenzee. We werden aangehouden door Franse soldaten die dachten dat we spionnen waren. Ze lieten ons de volgende dag weer gaan en toen zijn we gauw weer teruggefietst naar Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd ook gevochten, dus na drie dagen vluchtten we weer op de fiets richting Frankrijk. In België bleken de Duitsers het land al bezet te hebben, dus toen zijn we opnieuw teruggekeerd.

‘Het seminarie in Hulst bleek inmiddels bewoond door Duitse soldaten. Wij mochten erbij, ze waren aardig tegen ons. We hadden er goed te eten want de Duitsers pikten eten uit de haven van Antwerpen. Nu zul je je afvragen: hoe ging dit verder? Op een gegeven moment namen de Duitsers het hele gebouw in en toen zijn we verhuisd naar Overijssel. Daar gaf die ene pater ons les in filosofie en theologie. Het gekke is dat ik die hele oorlog nooit ben opgeroepen om in Duitsland te werken. Dat heb ik nooit begrepen.’

Zat u op het seminarie om priester te worden?

‘Ja, dat was de bedoeling. Na de oorlog keerden we terug naar het seminarie in Hulst en toen vroegen de paters wat ik wilde. Ik zei dat ik scheikunde wilde studeren. Dat ben ik gaan doen, aan de universiteit van Utrecht, intussen bleef ik in het seminarie wonen. Tijdens die studie ben ik een beetje losgeslagen. Ik leerde meisjes kennen. Daardoor kreeg ik mot met de paters. Het kwam zover dat ik weg wilde. Ik voelde me ingekapseld. Ik ben op kamers gegaan in Nijmegen en kon daar een baan krijgen als wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Daarnaast werkte ik als leraar scheikunde op een hbs. Later werd ik docent aan een laboratoriumopleiding en de hts in Eindhoven.’

Uw oudste dochter vertelde dat u een tijdje priester bent geweest.

‘Dat klopt, in het begin, even. Maar toen kreeg ik ruzie en ben ik weggegaan.’

Wilt u vertellen waarover die ruzie ging?

‘Nee. Misschien beschadig ik een ander ermee en dat wil ik niet. En het is alleen mijn kant van het verhaal. Wat ook speelde, was dat ik sommige zaken overdreven vond. Het was een keurslijf waarin ik zat, alles was voorgebakken en er viel niet over te praten. Ik moest ook niks hebben van het celibaat.’

Heeft het conflict, en uw keuze geen priester meer te willen zijn, uw geloofsbeleving beïnvloed?

‘Gedeeltelijk wel. Ik ben wat losser geraakt van de katholieke kerk, ik ben er al vijftig jaar weg. Mijn vrouw bleef wel gelovig en naar de kerk gaan. Voor de aardigheid ging ik af en toe mee.’

Gelooft u nog in God?

‘Nee. Ik weet niet wie God is. Is het een persoon? Iemand die alles bestiert? Dat kan volgens mij niet. Al die flauwekulverhalen van alle godsdiensten over het ontstaan van de wereld, ik houd het bij de oerknal.’

Johan van der Veer

Geboren: 8 januari 1922 in Baarn

Woont: zelfstandig, in Zevenbergen

Familie: één zus (92), zes kinderen, zeven kleinkinderen, vier achterkleinkinderen

Relatie: latrelatie met Janny (88)