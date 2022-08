Ahmed Aboutaleb: ‘In mijn genen lijk ik nog op de jongen van vroeger, maar in mijn gedrag niet meer’

Een auto in de bergen in het noorden van Marokko, waar Ahmed Aboutaleb als klein kind woonde. Beeld Privéfoto

De bergen in het noorden van Marokko

‘Deze foto met de auto is jaren later gemaakt, in deze bergen heb ik tot mijn 15de gewoond. Er zijn van mij als kind geen foto’s, om de simpele reden dat daar geen geld voor was. Ik kom uit een klein dorp in het noorden van Marokko, waar pas sinds kort elektriciteit, een waterput en een weg naartoe is. Daarvoor kon je er alleen per ezel of paard komen. Ik liep naar school: een uur heen en anderhalf uur terug, bergopwaarts. Zwaar, maar ik vond het geen straf want ik kwam elke dag thuis met nieuwe kennis.

‘Voor de inschrijving op de basisschool moesten trouwens wel foto’s worden gemaakt. Daarvoor ging ik met mijn opa naar een stadje in de buurt. Nou ja, stadje, er waren twee of drie straten. Die foto’s van toen zijn nu uitvergroot en hangen in mijn ouderlijk huis.

Naam: Ahmed Aboutaleb (60)

Is: sinds 2009 burgemeester van Rotterdam.

Daarvoor: onder meer journalist, wethouder van Amsterdam en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

‘Ik was een leergierig kind en wilde dichter worden. Ik keek toen ook al graag naar de kleine dingen in het leven. Neem deze bergen: veel mensen daar zien ze als droge obstakels. Maar ik vind ze mooi en kan daarbij existentiële vragen stellen: waarom staan ze hier? Wie hebben ze neergezet? Hoe lang zijn ze er al?

‘Tot zijn overlijden in 1973 woonde mijn grootvader bij ons – mijn moeder, broertje en vier zussen – in huis, omdat mijn vader al naar Nederland was vertrokken. Opa was de heerser. Niet in negatieve zin, maar meer zoals dat hoort in een patriarchale samenleving. Hij was een oud-militair, die met een karabijn op het dak sliep omdat er af en toe veedieven langskwamen. We hadden een geit en een koe, anders kon je niet aan melk komen. Na zijn dood, ik was 12 of 13, moest ik zijn taken overnemen: water halen, hooi bestellen. ‘Laten we maar eens beginnen met de gezinshereniging naar Nederland’, zei mijn vader toch maar na twee jaar. De belangrijkste reden was veiligheid; er was niemand meer om ons te beschermen.’

Het identiteitsbewijs dat Ahmed Aboutaleb kreeg toen hij zich als migrant in Nederland inschreef in 1977. Beeld Privéfoto

Het identiteitsbewijs van Ahmed Aboutaleb

‘We kwamen op zondag aan, maandag meldden we ons bij de vreemdelingenpolitie en dinsdag bij het consulaat, waar je je als migrant in Nederland moet inschrijven. Dit is een foto van mijn identiteitskaart.

‘We gingen in Den Haag wonen. De eerste twee jaar waren een drama. Mijn vader bleek de taal nog niet machtig en hij kende Nederland helemaal niet. ’s Avonds lag ik me weleens huilend in bed af te vragen wat ik ging doen met mijn leven, wat er van me terecht zou komen. Niemand adviseerde me.

‘Het duurde heel lang voordat mijn vader van een kennis hoorde dat er een goede lts in de buurt was. Maar mijn taalproblemen stonden in de weg. Bij een collega-school kon ik Nederlands leren. Daar was een mevrouw, Alice, die wat Frans sprak en me zo mijn eerste Nederlands kon leren. Zij is mijn redding geweest.

‘Een jaar later werd ik teruggeplaatst op de lts. Daar zat een fantastische directeur die mij ongelofelijk welkom heette. Zo is mijn schoolcarrière begonnen. 15 is een moeilijke leeftijd om naar een ander land te gaan. Vooral het me eigen maken van de Verlichting als levensideaal vond ik lastig. Het heeft zeker nog eens vijftien jaar geduurd voordat ik dat doorhad; waarom je als mens je eigen waarheid moet relativeren. Ik ben een soort chip die in Marokko is gebakken en in Nederland is geprogrammeerd.’

Toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen feliciteert Ahmed Aboutaleb (rechts) met zijn wethouderschap, 2004. Beeld ANP / Maurice Boyer

Tijdens zijn beëdiging als wethouder van Amsterdam met burgemeester Job Cohen

‘‘De stad heeft je nodig’, zei oud-burgemeester Schelto Patijn, de voorganger van Job Cohen, tegen me door de telefoon. Het was begin 2004 en ik was gevraagd wethouder te worden in Amsterdam, maar dat wilde ik niet. Pas toen Patijn mij belde, besloot ik de functie aan te nemen. Op dat moment voelde ik niet wat hij bedoelde, maar in november dat jaar wist ik dat hij gelijk had. Theo van Gogh werd vermoord en dat werd een dramatische wending in mijn leven. Misschien wel de belangrijkste, zowel in mijn werk als privé. Ineens stonden we voor de enorme taak om de stad rustig te houden, en op dat moment ontdekte ik dat er maar één persoon was die dat kon doen: ik.

‘Ik voelde dat er iemand moest opstaan om te zeggen: ‘Tot hier en niet verder, de grens is bereikt.’ Een grote last, ook omdat ik vanaf die dag bedreigingen aan mijn adres kreeg – mede door de speech die ik gaf in de El Kabir-moskee. Van tevoren had ik aan Cohen gevraagd naar de tekst te kijken. Hij gaf die aan me terug en had er slechts één woord op geschreven: ‘Moedig’. Ik wist dat er kritiek zou komen, dat een deel van de moslims zich door mij in de steek gelaten zou voelen. Maar de stad dreigde in brand te vliegen.

‘Ben ik moedig? Het is meer dat ik van mezelf dingen móét doen. Ik wil zeker weten dat ik alles heb gegeven. Geen idee waar die drive vandaan komt, zo ben ik gebakken. Ik kan ook niet tegen onrecht. Ik kan me niet voorstellen waarom mensen anderen onrecht aandoen. Dat klinkt naïef, maar ik begrijp het gewoon echt niet. Mijn vader, die imam was, heeft me van kinds af aan een paar wijze lessen meegegeven, waaronder: wees oprecht, en een goede intentie overwint alles. Zo leef ik. Wat ik van mijn jaren in Amsterdam heb geleerd, was ook een goede les: nooit duiken.’

Burgemeester Aboutaleb rolt broodjes van deeg in Carnisse, een kwetsbare wijk in Rotterdam waar hij wekelijks te vinden is. Beeld Privéfoto

Brood bakken in de Rotterdamse wijk Carnisse

‘We hadden vroeger een kleioven op ons erf. Daarin bakte mijn moeder Marokkaanse broden en van het overgebleven deeg maakte ze kleine broodjes voor de kinderen. Met verse boter, vaak diezelfde ochtend afgeroomd, en als we een beetje geld hadden ook met wat olijfolie. Eten verbindt, dus het idee van de broodjes heb ik meegenomen naar Carnisse (kwetsbare wijk in Rotterdam, red.), waar we samen met de kinderen brood bakken. Via hen kan ik in gesprek met hun ouders.

‘Een migrant in een ander land is niks. Je begint op nul, wordt gewantrouwd en gezien als gelukzoeker. Het is een zware prijs, zo ervaar ik dat nog steeds. Het leven heeft me naar dit moment geleid, en ik ben tevreden. Maar dit alles was niet mijn plan. Als mens geloof ik niet in plannen, want je hebt maar beperkt grip op het leven. Ik geef me daaraan over, accepteer het als een feit.

‘Als ik ’s morgens opsta denk ik: mooie dag, die ga ik proberen te beleven zoals ik denk dat goed is. Natuurlijk heb ik nog wel wensen en dromen, maar die zijn klein. Ik hoef geen grootgrondbezitter te worden of de wereld over te zwerven, maar ik wil bijvoorbeeld wel graag bij mijn vader zijn als hij overlijdt. In mijn genen lijk ik nog op de jongen van vroeger, maar in mijn gedrag niet meer. Ik ben, terugkijkend, blij dat ik toentertijd vertrokken ben. Daarin herken ik wat velen nu ook nog willen. Maar het is haast alsof je als migrant burgemeester moet worden om serieus genomen te worden. Dat is een pijnlijke conclusie.’