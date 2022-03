Agenten met een lapje voor hun gezicht – ik moest denken aan bankrovers in Lucky Luke-strips

Later, als we bij het hoofd van Willem Engel hopelijk weer zullen denken: ‘Hé, is dat niet die figurant uit Pirates of the Caribbean 7?’, zullen de beelden van zijn arrestatie nog steeds opmerkelijk zijn. Want bij mijn weten was het de eerste keer dat Nederlandse agenten uit voorzorg een lapje voor hun gezicht hadden gebonden – een gebruik dat ik alleen kende van bankrovers in Lucky Luke-strips.

Ik stelde me hun dilemma voor. Je weet dat je gefilmd gaat worden. Herkenbaarheid kan leiden tot gedonder. Er is de optie bivakmuts, maar die hoort meer bij gewapende arrestaties van zwaar geboefte. Als je een zeurkous met een messiascomplex zo kalmpjes mogelijk naar het bureau wilt begeleiden, is het een beetje te sinister.

Dus werden het lapjes. Bankrovers in strips dragen altijd een rooie – ook niet het juiste signaal voor een agent. Ik denk dat ze daarom kozen voor zakelijk zwart en iets grasgroens met een subtiel motiefje.