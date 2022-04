‘Afscheid nemen van de liefde van je leven, dat kan toch niet?’

Beeld Krista van der Niet

Christine Reinten (44, journalist) overleed op 5 februari 2021 aan de gevolgen van darmkanker. Ze had een zoon Storm (13) en was getrouwd met Erik Pouli (67, gepensioneerd docent recht aan de school voor de journalistiek in Utrecht).

Erik: ‘Christine stuurde me in de zomer van 2017 een appje met de vraag of het klopte dat ze me had gezien in een bouwmarkt in Limmen. Hoewel het zeventien jaar geleden was dat ik haar had lesgegeven, herinnerde ik me haar onmiddellijk. Ze was intelligent, analytisch, open en bovendien erg mooi. We hebben natuurlijk nooit wat gehad: zij was student, ik docent. Maar op het moment dat Christine mij appte, was ze ongelukkig, en zelf lag ik in een scheiding. We begonnen dagelijks te mailen, appen en bellen. De eerste keer dat ik voor haar deur stond, deed een klein mannetje met uitgestoken hand open: ‘Storm, aangenaam kennis te maken.’ Hoewel ik zelf geen kinderen heb, kon ik het met Storm goed vinden. Christine vond dat heel fijn, want zijn echte vader is uit beeld. We werden smoorverliefd. Ik was nog nooit zo gelukkig geweest, en zij ook niet. Eindelijk hadden we de liefde van ons leven gevonden.

Foute boel

Een paar maanden voordat we elkaar opnieuw hadden leren kennen, had Chris in Alkmaar een colonoscopie laten uitvoeren, omdat ze klachten had en er darmkanker in haar familie voorkwam. Er werd een enorme poliep uit haar endeldarm verwijderd. Nadat ze de poliep hadden onderzocht, vertelde de arts dat het geen kanker was. Wel werd haar gezegd dat ze door het oog van de naald was gekropen en dat ze onder controle moest blijven. De klachten hielden aan en eind 2019 had ze zoveel pijn dat ze weer een darmonderzoek onderging. Op kerstavond, we waren in ons huis in Frankrijk, belde de arts: ‘Het is foute boel, er is sprake van uitzaaiingen.’ We zijn op stel en sprong naar Nederland teruggereden. Op 30 december heeft ze een punctie in het ziekenhuis gekregen en de volgende dag kregen we de uitslag: een heel agressieve darmkanker, die overal zat.

We wilden een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Daar vroegen ze de destijds verwijderde poliep op en onderzochten ’m opnieuw. De conclusie van de patholoog was dat het in 2017 al wel degelijk kanker was. Chris vertrouwde het ziekenhuis in Alkmaar niet meer en wilde haar behandeling voortzetten in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, maar het eerste gesprek met de oncoloog verliep merkwaardig. Ze vertelde dat de statistieken uitwezen dat de gemiddelde patiënt nog maar een paar maanden te leven heeft, en adviseerde ons om er nog wat van te maken met ons tweetjes en onze zoon. Chris begon keihard te gillen, ze werd helemaal hysterisch. Dat had ik nog nooit gezien bij haar, zo zat ze helemaal niet in elkaar.

Erik, Storm en Christine. Beeld Privéfoto

Crowdfunding

Chris is gaan googlen en kwam uit bij hoogleraar Kees Punt, een autoriteit op het gebied van darmkanker in het Academisch Medisch Centrum. Punt was aanzienlijk optimistischer: ‘Als u mazzel heeft en de chemo aanslaat, kan het zijn dat het een chronische ziekte wordt.’ Een heel andere insteek. Ik zal niet zeggen dat we het ziekenhuis huppelend verlieten, maar het scheelde niet veel. In eerste instantie reageerde Chris’ lichaam heel goed op de chemo. De tumormarker ging prachtig naar beneden. Chris voelde zich goed en zag er ook prima uit, waardoor er niet zoveel aan de hand leek.

Maar na een paar maanden verslechterde haar situatie enorm. Chris bleek ook kanker in haar buikvlies te hebben. Ze kwam niet voor een aparte behandeling voor haar buikvlies in aanmerking, omdat er overal uitzaaiingen waren. Daar werd ze verschrikkelijk kwaad om, woedend was ze. Ze kwam erachter dat in het ziekenhuis in Gent een behandeling voor buikvlieskanker bestaat, Pipac genaamd, een experimentele therapie die in Nederland niet erkend wordt, waardoor de verzekering het niet vergoedde. Een behandeling kostte ongeveer 2.500 euro en ze had er zeker twaalf nodig, dus ze begon een crowdfundingsactie. We schreven een mooi verhaal en zetten dat op Facebook. Binnen een week hadden we het streefbedrag binnen, het was onvoorstelbaar.

Verslechtering

Toen ze thuis was om bij te komen van de eerste behandeling in Gent verslechterde haar situatie dramatisch. Er zat veel vocht achter haar longen, dat in het ziekenhuis in Beverwijk moest worden verwijderd. Chris hoopte dat ze daar ook weer chemo zou kunnen krijgen, want die was ondertussen gestopt vanwege de behandeling van haar buikvlies. Het gesprek met de oncoloog in Beverwijk was kort. Chris zei: ‘Ik wil chemo.’ De oncoloog antwoordde: ‘Dat kan echt niet, u zou een chemo niet overleven. Bereid u zich er nou maar op voor dat u heel snel komt te overlijden.’ Chris werd weer heel boos. Ze riep: ‘Ik kan niet weg, ik heb een zoon!’ Dat was voor haar het ergste, dat ze haar zoon moest achterlaten. Ze wist wel dat ik goed voor hem zou zorgen, maar de gedachte dat ze hem nooit meer zou zien, kon ze niet verdragen.

Alles wees erop dat ze inderdaad zou overlijden: ze had een heel mager gezichtje, haar lichaam was als dat van een michelinmannetje, haar longen stonden onder water en de kast puilde uit van de medicijnen. En toch hield ze vol dat ze het zou redden, en ik steunde haar daarin. Ik weet niet precies wanneer de knop is omgegaan in haar hoofd. Op het laatst lag ze in bed een beetje naar het plafond te staren. Ze kon mij en Storm nauwelijks meer zien, onze aanwezigheid was voor haar te druk. Als ik vroeg hoe het ging, antwoordde ze: ‘Ik ben mijn balans aan het zoeken.’

Afscheid

Twee dagen voordat ze overleed, riep ze mij. Toen ik bovenkwam, stond ze naast haar bed: ‘Ik wil nu wel slapen.’ Nadat ze de woorden had uitgesproken, ging ze weer in haar bed liggen. Ik moest huilen en vroeg of ze het zeker wist. De huisarts kwam en toen moesten we afscheid nemen. Afscheid nemen van de liefde van je leven, hoe doe je zoiets, dat kan toch niet? Storm hing om zijn moeder heen. Chris zelf zei niets meer. Meteen nadat ze het spuitje kreeg, viel ze in slaap.

Later die dag hoorde ik opeens gestommel boven. Chris was wakker geworden en zat op de rand van het bed. Ik schrok: ‘Wat doe je? Je kunt wel vallen!’ Ze antwoordde een beetje boos: ‘Ja, mag ik?’ De huisarts kwam terug om haar extra slaapmiddel toe te dienen. De volgende ochtend werd Chris wéér wakker. Ze had duidelijk pijn. Ik belde de huisarts wanhopig: ‘Dit gaat zo niet langer!’ De huisarts gaf Chris dit keer een dosering waarvan zeker was dat ze niet meer wakker zou worden. Daarna kwam Chris plotseling recht overeind en produceerde ze een langdurige rochel. Toen ze weer ging liggen, zei de huisarts dat ze nog niet overleden was en dat dit normaal was bij palliatieve sedatie.

Nadat ik de huisarts had uitgelaten, ging ik weer naar boven en pakte Chris’ pols vast. Ik voelde geen hartslag en hoorde ook geen ademhaling meer. Ze was dus toch overleden op het moment dat de arts en ik er samen bij hadden gezeten. Ik heb daar een vreselijk schuldgevoel over. Wat ik had gewild, was haar vasthouden. Om dan samen met haar naar de brug te lopen en haar te begeleiden naar ‘de overkant’. Haar zeggen hoe vreselijk veel ik van haar houd en dat we elkaar hopelijk ooit weer zouden zien. In plaats daarvan stond ik van een afstandje te zwaaien. Althans, dat gevoel heb ik sindsdien.’