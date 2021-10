Actrice Sien Diels (1947-2021) van Sesamstraat stond symbool voor het feminisme van de jaren zeventig

Sien Diels met Purk, Tommie en Ieniemienie in Sesamstraat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Sesamstraat, wie is er niet groot mee geworden? En daarmee ook met Sien, die vanaf de eerste aflevering in 1976 van het kinderprogramma een winkeltje dreef waar de altijd knorrige meneer Aart zijn boodschappen deed en waar Tommie en Ieniemienie nooit vergeefs aanklopten voor een praatje. De Vlaamse actrice Sien Dols is maandag op 74-jarige leeftijd overleden.

Ze was 27 toen ze in Brussel auditie deed voor een nieuw kinderprogramma, een Vlaams-Nederlandse coproductie. In de studio zaten vooral kleuterleidsters. ‘Ik was de enige actrice’, zei ze in een interview. Ze was afgestudeerd in de richting Toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. ‘Mijn ervaring bij de televisie was beperkt tot één jeugdfeuilleton, maar ik stond wel elke avond op de planken.’ Ze moest samen met een groepje kleuters een spontane scène opnemen. Met kussens bouwden ze samen een trein. ‘De opnamen bleken in de smaak te vallen, want ik kreeg de job.’

Zeker in de beginjaren stond Sien van Sesamstraat symbool voor het feminisme van de jaren zeventig. Ze was voortdurend in de weer met spijkers en hamers. ‘Ik moest fietsen repareren, dat soort dingen.’ Met de jaren bleef Sien gewoon Sien. ‘Het was geen rol, ik was mezelf.’ Al veranderde wel haar kapsel: krullen in de jaren tachtig, een korte coupe in de jaren negentig.

De eerste vijf jaar was Sesamstraat een Vlaams-Nederlandse coproductie, daarna werd het programma alleen in Nederland uitgezonden. Daar werd ze dan ook beroemder dan in België, zonder zich dat te realiseren - ze reed één keer per maand op en neer naar Hilversum voor de opnamen. Toen ze een keer in een Nederlandse supermarkt boodschappen deed, werd ze tot haar verbazing herkend. ‘Wat ben je groot!’, riep een jongetje, ‘je past toch helemaal niet in de tv.’

In Vlaamse programma’s speelde ze gastrollen in de soap Thuis, de komische serie F.C. De Kampioenen en de politiereeks Witse. Daarnaast was ze, tot haar pensioen in 2010, docent aan het Conservatorium in Mechelen. In 2012 stopte ze bij Sesamstraat, na 36 jaar. Het pendelen naar Hilversum voor de opnamen begon haar te zwaar te vallen. Toch zou ze er altijd mee worden geassocieerd. Zoals ze zelf zei: ‘Sesamstraat is mijn levenswerk.’