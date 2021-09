Actrice Lies Visschedijk mag eindelijk weer aan het werk

Beeld Ivo van der Bent

Ouders in Zuid-Nederland krijgen ’m maandag, de rest kijkt er alweer op terug: de eerste dag na de grote vakantie, gevoelsmatig voor een hoop vaders en moeders een feestdag. Mogen we dat zeggen? Ja, dat mogen we zeggen. Want het is linksom of rechtsom pittig, zes weken lang het spul vermaken, waarbij er weinig ruimte overblijft voor zelf ontspannen, voor de eigen ik, voor de mens achter de opvoeder. Lies – zelf moeder van twee jongens en haar vriend Marc heeft er drie – is net terug van tien dagen gezamenlijk Vlieland en glundert in de repetitieruimte, waar ze oefent voor het toneelstuk Margreet heeft de groep verlaten. Ook zij mag weer.

Oké, kinderen anderhalve maand vermaken is een baan (en niet altijd een relaxte), maar het salaris kan bij vlagen zo ontzettend goed zijn. Zo kocht Lies onlangs een zevenpersoonsbus, en dankzij de vondst van Het Liedjesfestival – iedereen mag om de beurt een nummer opzetten – verandert een helletocht in een totale The Sound of Music-ervaring. ‘De oudste van mijn vriend houdt van Metallica en nog een andere rockband, Slipknot. Die dragen maskers en ze grunten. Zijn middelste is van de drillrap, waar ik vreselijk om moet lachen, alleen kan ik dat niet aan de kinderen laten merken. En de jongste – zij is 8 – is fan van The Police.’ Daaraan voegt Sjef (11) de hit Montero (Call Me By Your Name) van Lil Nas X toe. Lies, opgewekt zingend: ‘Cocaine, and drinking with your friends... hmm hmm... I wanna fuck the ones I envy hmm... hahaha! Ik trek alleen een grens bij het nummer Wet Ass Pussy (niet googlen, dan staat uw scherm meteen vol met pornoreclame, red.), want dan moeten ze aan de EMDR-therapie.’ Ko van 17 heeft juist een voorliefde voor epische filmmuziek, zoals het slotstuk van Saving Private Ryan. Gooi daar de Spinvis-hits van Lies bij en je krijgt een beeld, een vrolijke uitputtingsslag gevolgd door verdiende rust-door-werken.

Jammer dat achter het theater een crèche zit en de kinderen nét pauze hebben tijdens het maken van deze foto.