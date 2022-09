Acteur Tibor Lukács is geen schilder, maar schildert wel, dus is hij het toch

Tibor Lukács in zijn schilderkamer. Beeld Ivo van der Bent

Mijlpaaltje in huize Lukács deze week. Want Tibor (44), bedenker van de speelfilm All Inclusive – een idee waar hij veertien jaar lang mee leurde – is eindelijk in de afrondende fase beland. Naast bedenker is Lukács ook hoofdrolspeler en creatief producent, dus nou ja, u snapt: het is nogal een veelomvattend project. Gewoonlijk bemoeit alleen de regisseur zich met de montage, maar in de hoedanigheid van geestelijk vader mocht hij voor het eerst zo nu en dan ook in de editkamer neuzen. ‘Normaal zie ik als acteur alleen het eindresultaat. Nu moest ik honderd keer naar mezelf kijken. Dat was soms best confronterend.’

Bovendien was het tijd voor de picture lock, het belangrijke moment tijdens een montage waarop alle beelden en scènes worden vastgelegd en er daarna niks meer mag worden veranderd. Dat gaat met een beetje pijn gepaard, en een filosofische minicrisis, want tja, wanneer is iets nou af? ‘Dat is een goede vraag, en ik weet het antwoord niet. Maar bij zo’n gezamenlijk project zijn er toch altijd ook externe factoren die dat mede bepalen. Op een gegeven moment moet je gewoon door naar de volgende fase.’ Simpel en ingewikkeld tegelijk. Je moet het maar los kunnen laten.

Gelukkig heeft hij nu weer tijd om zich terug te trekken in zijn schilderkamer, en het mooie is: bij zo’n solitair project als een schilderij mag iets bij wijze van spreken permanent werk in uitvoering zijn. ‘Door de drukke filmweken kwam ik nauwelijks aan schilderen toe, maar nu ik in deze kamer ben, voel ik me meteen weer zen. Verf uitzoeken, kwasten schoonmaken, de eerste streek op het doek. Schilderen brengt mij naar mijn nulpunt toe.’

Op de grond ligt zeil zodat de nieuwe vloer onaangetast blijft en hij samen met zijn kinderen onbezorgd kan kliederen, en zich kwijlend kan verheugen op de schilderijen van zijn favoriete kunstenaar Nicolas de Staël, die hij binnenkort tijdens een vakantie in Dijon eindelijk in het echt mag bewonderen. Een beetje afkijken van de meester, want ‘slechte kunstenaars imiteren, goede kunstenaars stelen’ – met hobby’s kun je je dat gewoon veroorloven.

‘Ik ben geen schilder, maar ik schilder wel, dus dan ben ik het toch.’ Zo is het maar net.