Acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen verveelt zich verplicht en kijkt wat er dan gebeurt

Matthijs van de Sande Bakhuyzen in zijn woonkamer. Beeld Erik Smits

Acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen (33) zit uit het raam te staren deze week. Beetje kijken naar de koolmezen die ‘gilletjes slaken’ en heen en weer fladderen tussen de al helemaal bruine bladeren aan de kastanje voor zijn huis. Hij geniet van een langgerekte periode tussen twee werkprojecten in, en van dat stilzitten raakt deze acteur, in de bloei van zijn leven en werk, niet meer voortdurend in paniek. Natuurlijk is er soms wel twijfel en onzekerheid (‘ben je wel acteur als je niet de hele tijd acteert?’), maar hij onderdrukt de neiging tot doorrennen naar de volgende auditie, want groter dan de onrust is de overtuiging dat het anders kan. Hier spreekt een nieuwbakken antikapitalist die de productiemaatschappij de rug heeft toegekeerd.

‘Ik heb afgelopen week niks noemenswaardigs gedaan. Ik mijmer en maak wat muziek. Misschien dat ik over een paar jaar eens een plaat uitbreng, met wat gemompelde nummers op gitaar. Maar misschien ook wel niet.’ En zéker niet al volgende maand, want Van de Sande Bakhuyzen houdt er sinds kort een ander tempo op na (‘niet een ánder, mijn eigen tempo’), en heeft besloten om zich niet meer te willen conformeren aan het geraas van de rest van het land, of in ieder geval: ‘het tempo van Amsterdam’. Want daar komen burn-outs van. Aan den lijve ondervonden. Door schade en schande wijs geworden. En daarom: niet meer werken om het werken, of omdat dat hoort. Precies genoeg geld verdienen voor hem en zijn gezin. Een luxepositie, dat weet hij maar al te goed.

En het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dat willen en moeten uit het lijf verbannen, maar hij protesteert actief tegen het ego dat alleen maar wil ‘presteren en doorjakkeren’. ‘Ik zou me niet zo naarstig afkeren van de drang tot produceren als ik niet ook een vuige workaholic zou zijn. Ik wil gewoon vrij zijn, denk ik.’ Op zoek naar tegengif voor een werkverslaving dus. Het recept: verplicht vervelen en kijken wat er dan gebeurt.

Dit is het tussentijdse resultaat: met aandacht koken, soms een avond in de bediening bij een restaurant van een vriend en muziek maken om misschienwellichtwaarschijnlijk nooit uit te brengen.