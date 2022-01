Acteur Emmanuel Ohene Boafo: ‘Ik zit in een lift die niet stopt’

Dat hij de belangrijkste toneelprijs van het jaar heeft gewonnen, kan acteur Emmanuel Ohene Boafo nog nauwelijks bevatten. Toch wist de ‘kleine jongen uit Amsterdam-Noord met een grote droom’ altijd al dat het goed met hem zou komen. ‘God is met mij.’

Emmanuel Ohene Boafo (28) bekeek eind vorig jaar toch nog maar snel een paar etiquettefilmpjes, voorafgaand aan de uitblinkerslunch met de koning en koningin. Want ja: ‘Stel dat je moeilijk eten krijgt, wat dan?’

De lunch wordt jaarlijks georganiseerd voor winnaars van prestigieuze prijzen, op paleis Noordeinde. Nerveus wachtte de acteur zijn introductie af bij het koninklijk paar, bovenaan de marmeren trap. Naam en onderscheiding noemen, had een paleisdame de uitverkorenen uitgelegd. ‘Op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik aan het repeteren was: ik ben Emmanuel Ohene Boafo en ik heb de Louis d’Or gewonnen. Ik ben Emmanuel Ohene Boafo en ik heb... Zijn aanstekelijke lach, vol zelfspot: ‘Toen dacht ik: je weet toch wel hoe je héét?!’

Zo zenuwachtig.

‘Echt. Maar het was zo’n warm onthaal. Heel tof.’

Het is allemaal enorm snel gegaan met je. Die belangrijke toneelprijs, alle publiciteit eromheen, een ontvangst op het paleis, noem maar op.

Nog steeds verwonderd: ‘Ik zit in een lift die niet stopt. Elke keer als ik over die prijs praat denk ik: tjingggg, het is gewoon echt gebeurd. Een kleine jongen uit Amsterdam-Noord met een grote droom, die drie jaar nadat hij is afgestudeerd aan de toneelacademie de Louis d’Or wint. Ooooo, ik kan er zo van genieten.’

De jongen uit Amsterdam-Noord, die volgens zijn vader al als kind van 3 alles kapot drumde. ‘Lepels’, vertelde je vader, en…

Meteen: ‘Pennen, lepels, noem maar op. Ik drumde met alles wat ik kon vinden. Lies Spruit, mijn lievelingsjuf, gaf muziekles op school. Elke dinsdag als zij met haar kar vol instrumenten de klas binnenkwam wist ik: ik mag weer losgaan. Zij ontstak dat vuurtje in me: ‘Jij moet optreden. Dit moet jij doen. Jij houdt van aandacht.’ Ze maakte me niet klein. Ze maakte me groot. Zo begon ik, met voor publiek staan.’

Alles aan Emmanuel Ohene Boafo is aanstekelijk: zijn lach, praten met zijn handen, zijn bewegelijkheid en enthousiasme. Met grote, haastige, elastische passen kwam hij de hoek omgezeild van de A’dam-toren, zoef in de lift naar 18-hoog, waar hij met uitzicht over regenachtig Amsterdam vertelt over zijn opvoeding, het theater, en – veel – over God. Hij drumt nog steeds, in de Ghanese kerk in de Bijlmer. De acteur is lid van de Pinkstergemeente, het geloof dat hij meekreeg van zijn ouders.

Zijn vader, een militair, ontvluchtte Ghana lang geleden en werd lasser in Nederland, zijn moeder ging hier aan de slag als schoonmaker. Half september ontving hun 28-jarige zoon de grootste toneelprijs van het jaar, voor de indrukwekkendste mannelijke rol in het Nederlandse theaterseizoen.

Boafo is de jongste winnaar van de Louis d’Or in de geschiedenis en de eerste zwarte man die de onderscheiding heeft gewonnen. Voor zijn overdonderende monoloog in het Engelstalige Sea Wall, waarin hij Alex speelt, een vader van een 8-jarig dochtertje die het ergste overkomt wat een vader kan overkomen. Sea Wall is een stuk van slechts veertig minuten, maar omvat een vol mensenleven. Waar is God?, vraagt de vertwijfelde atheïstische Alex zich af, in zijn eentje op dat kale podium. ‘Meesterlijk laat Boafo het verdriet in Alex aanzwellen tot het meedogenloos door het oppervlak breekt’, recenseerde de Volkskrant. De krant schreef ook over zijn vermogen een zaal mensen te verbinden, ‘als was het een kerkgenootschap. Hij staat dan wel solo op het toneel, maar Boafo is niet alleen. Dat voel je.’

Verschillende bekenden vertelden dat jouw geloof je optreden in Sea Wall iets extra’s gaf. Erik Whien, de regisseur van het stuk zei: ‘Er gaat een enorme rust en kracht van hem uit op dat podium. Je voelt dat hij ergens diep verankerd is.’

Weer die verraste verwondering: ‘Wauw.’ Nadenkend: ‘Ik zal mezelf nooit religieus noemen. Religie zit vast in regels. Je moet dit, je moet dat. Geloof is iets anders. Ik heb een relatie met God. Doordeweeks sta ik elke dag om 6 uur op. Dan bid ik, samen met een pastoor die in Engeland zit, via Facebook Live. Het is heerlijk om je dag zo te beginnen, in Zijn naam.’

Zijn er overeenkomsten tussen de kerk en het theater?

‘Heel veel.’

Het vertellen van verhalen?

‘Verhalen vertellen, ja. Na een kerkdienst moet je er gesterkt uit komen, het moet iets met je doen. In de Ghanese kerk maak je een dramatische, emotionele reis mee, tijdens zo’n dienst van twee uur.’

En dat is bij het theater...

Onderbreekt enthousiast: ‘Precies hetzelfde. Zoals een pastoor predikt bij ons in de kerk: heel vurig, hij weet hoe hij het publiek mee kan krijgen.’

Emmanuel Ohene Boafo Beeld Anne Claire de Breij

Voel jij je ook zo’n pastoor, als je op het podium staat?

‘Er zijn zeker raakvlakken. Goeie dramatische stilten laten vallen, iemand recht in de ogen kijken. Echt contact maken met de zaal.’

Hoe uit het geloof zich bij jullie thuis?

‘We gaan naar de kerk. We bidden. Zaterdag is bij ons schoonmaakdag en dan gaat de gospelmuziek keihard aan, supervroeg in de ochtend. Maken we gezellig schoon, terwijl we aan het feesten zijn. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik werd gedwongen om te geloven. Ik ben ook pas vier jaar geleden gedoopt. Die keus gaven mijn ouders me: wanneer jij er klaar voor bent. De doop was een fresh start. Dat is ook het moment waarop ik helemaal ben gestopt met drinken. Daarvoor dronk ik af en toe een glaasje likeur, maar toen ik was gedoopt dacht ik: het past niet meer bij wie ik ben.’

Ik vroeg aan je vader of hij Sea Wall had gezien. Ja. Meteen daarop zei hij: ‘Ik ga niet huilen. Ik ben hard. Ik ben een man.’

Ontroerde blik in de heldere ogen: ‘Jeetje, als dat het eerste is wat hij zei, weet ik meteen hoe geraakt hij was.’

Wij mannen hebben andere emoties dan vrouwen, zei hij.

Schaterlach. ‘Mijn vader is echt old school. Dat is zijn manier van praten: zo is een man, zo is een vrouw.’

Je bent streng opgevoed. Bij het woord ‘tatoeage’ hoorde ik je vader huiveren aan de telefoon. Geen tabak, geen alcohol.

‘Dat soort dingen wil hij niet in huis hebben. Maar goed: ik hoef ze ook niet. Ik heb nog nooit een sigaret gerookt. Stel dat ik een tatoeage had laten zetten en hij was daar later achter gekomen. Voor een rol had ik misschien weer allerlei moeite moeten doen om ’m eraf te laten halen. Dus in die zin heeft het me wel geholpen dat mijn vader zo gedisciplineerd en principieel is.’

Je vader is nu erg trots, maar heeft zich lang sterk verzet tegen jouw droom om acteur te worden.

‘Acteren is bij mij begonnen als hobby, bij theatergezelschap Jong Rast. Mijn ouders vonden dat leuk, ze kwamen altijd kijken als ik optrad. Totdat ik serieus moest kiezen voor een mbo-opleiding, rond mijn 16de. Ik was geen lieverdje toen. ‘Ik ga toch acteren?’, zei ik. Mijn vader zei: ‘Je moet er iets anders naast doen, een tweede keus.’ Tijdsverspilling, vond ik. Die ruzie liep hoog op. Mijn vader riep: ‘Je moet financieel stabiel zijn, je moet slagen in het leven. Het is niet alleen maar spelen.’ Ik schreeuw nooit terug. Tot dat moment. ‘Dit is mijn leven. Daar ga jij niet over beslissen!’ Het was erg confronterend voor hem als Ghanese vader om zijn zoon zo te zien, in zíjn huis.’

Boafo’s vader wilde dat hij koos voor international business studies. Hij moest stoppen bij het theatergezelschap. ‘Over en uit.’ De artistiek leider van Jong Rast maakte het hem er niet gemakkelijker op. ‘Als je nu ophoudt, wil je niet echt’, verweet ze hem. ‘Zal ik met je vader gaat praten?’ Boafo dacht: dit gaan we dus niet doen.

De Nederlandse mores die botsen met de Ghanese: je zag de ramp al voor je.

‘Precies. ‘Wie denk je dat je bent dat je mijn kind kunt opvoeden!’ Dus toen ben ik maar begonnen aan business studies. Ik vond het echt...’ Hopeloze zucht, niet geacteerd.

Wat was er zo erg aan?

‘Het was alles wat ik níét wilde. Zoveel papierwerk en typen. Economische dingen en cijfers. Als je me vraagt: wat heb je geleerd? Geen idee. Werkstukken maken over bedrijven. De zelfspotlach: ‘Ik heb nog zo’n dik boek thuis liggen over business-strategieën. Maar ik heb de studie wel afgemaakt.’

Want je bent iemand die de dingen afmaakt.

‘Ik doe dingen niet half. Discipline. Knop omzetten.’

Heb je nog tot God gebeden: verlos me uit deze ellende?

‘Er zijn zeker momenten geweest dat ik dacht: God, zeg me wat ik nu moet doen. En ik hoorde altijd een soort gefluister: maak het af. Het komt goed. Het komt goed.’

Het kwam goed. Hij werd – ‘Alles gebeurt met een reden’ – onverwacht gecast voor de film Exit. De hoofdrol, ook dat nog. ‘Toen mijn vader hoorde wat ik ermee zou verdienen zei hij: oké. Mijn vader vond het een prachtige film, dat hielp ook. Een film waarin hij zichzelf kon herkennen, over Afrikanen en asielzoekers. Het raakte hem mij daarin te zien. Hij belde iedereen op: ‘Mijn zoon komt vanavond op televisie.’ En toen kreeg die film ook nog het Gouden Kalf voor beste film.’

Uiteindelijk mocht Emmanuel zich van zijn ouders toch aanmelden bij de toneelacademie in Maastricht. ‘Zodra ik daar binnenstapte, wist ik: dit is mijn plek.’ Maar overal in het gebouw hoorde hij de stem van zijn vader: ‘Als het niet lukt ga je verder met je business-opleiding, op hbo-niveau.’ Emmanuel moest drie dagen achter elkaar audities doen. ‘Ik zat helemaal in de overlevingsmodus. Ik heb nog nooit zo goed gespeeld als in die drie dagen. De nood was zo hoog. ‘Wat is er aan de hand met deze jongen?’, dachten de docenten. ‘Hoe komt het dat je zo kunt spelen?’, vroegen ze toen ik was aangenomen. Ik kon ze natuurlijk moeilijk vertellen over die stem van mijn vader. Later zeiden ze: ‘De hele opleiding hier is erop gericht om je weer zo te laten spelen als tijdens die drie dagen. Daar wil je zijn, als acteur.’’

Emmanuel Ohene Boafo met zijn ouders. Beeld Anne Claire de Breij

En zo kwam je op de toneelacademie terecht, pal naast een van de bekendste cafés in Maastricht – favoriete hangout van de studenten.

Meteen: ‘Ik heb de allerbeste studententijd gehad in Maastricht. Ik ben gek van mezelf. Om helemaal los te gaan heb ik geen alcohol of wat dan ook nodig. Ik ben niet die nuchtere jongen die in de hoek gaat staan denken: wat doet iedereen raar. Ik hou van dansen en feesten en ga daarna gewoon weer naar huis.

‘Toen ik studeerde in Maastricht merkte ik hoeveel ik te danken heb aan mijn opvoeding: neem verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. Ik ben best georganiseerd. Ik leerde jong wat schoonmaken is, heb al vroeg leren koken van mijn moeder, al die huishoudelijke dingen gingen me gemakkelijk af.’

De aanstekelijke lach: ‘Mijn moeder zegt altijd, als er zoiets groots gebeurt als die prijs: ‘Je moest eens weten hoeveel ik voor jou heb gebeden. Hoeveel tantes er altijd voor jou bidden. Haha: mijn moeder is een warrior in het gebed. Als God een zusje zou hebben, was het mijn moeder geweest. Ze bidt zoveel voor mij en mijn carrière. Ze zegt: ‘Ik heb mijn zoon Emmanuel genoemd en dat komt nu uit.’’

Emmanuel betekent: God met ons.

‘God is echt met mij. Ik ben dankbaar dat mijn moeder me Emmanuel heeft genoemd. In mijn naam zit een belofte die wordt nagekomen.’

Toch: je zit als gelovige in een volstrekt atheïstische wereld, de goddeloze theaterwereld.

‘Jajaja. Ha! Eerlijk gezegd: ik vind dat heel leuk. Natuurlijk wordt me vaak gevraagd: ‘Waarom geloof jij nou precies in God?’ Zulke gesprekken zijn mooi om te voeren. Ik merk dat anderen me graag vertellen: ‘Ik geloof in iets, in een bepaald soort energie, in het universum, maar ik geloof niet dat dat God is.’ Dan zeg ik: ‘Maar zie jij God dan als een streng mannetje dat van bovenaf op ons neerkijkt en met zijn vingertje zwaait?’’

Hoe zie jij God?

‘Overal waar liefde is, waar respect is en waar gesprek is – dat is God. Het zit nu ook in ons. Dat zeg ik dan ook altijd: wat jij nu beschrijft ís God. Waarom vind je het lastig dat God te noemen? En daarna vragen ze zichzelf af: ja, waarom vind ik dat lastig?

‘Ik profileer mezelf graag als die gelovige jongen. Als ik de kans heb om te laten weten dat ik gelovig ben, doe ik dat. Als iemand vertelt: ik drum, zeg ik: ik drum ook, in de kerk. Dat is een manier van preachen.’

Prediken: dat heb je wel in je?

‘Als ik iemand op andere gedachten kan brengen over het geloof, voelt dat heel goed. Bijna alsof ik predik op straat. Mensen nieuwsgierig maken naar het geloof. De beauty van het geloof laten zien.’

Wat is de schoonheid ervan?

‘Rust. Dat er altijd iemand is op wie je kunt terugvallen. Dat je nooit alleen bent. Dat er een onvoorwaardelijke liefde is, wat er ook gebeurt. Bij mensen die niet geloven, voel ik vaak een soort gemis.’

Denk jij dat gelovigen beter zijn dan ongelovigen?

‘Zeker niet. Er zijn veel hypocriete religieuzen, die zich beter voelen en zich daar ook naar gedragen. Die willen niet eens in de buurt komen van ongelovigen. Wat sommige ongelovigen niet doorhebben, is dat zij ook Gods werk doen. Zij hebben zoveel liefde voor onze planeet, voor de mensen en de dieren en alles wat er leeft: ik vind dat prachtig.’

Je woont bij je ouders in Amsterdam-Noord, maar je hebt wel een vriendin, vertelde je vader. Hij zei: ‘Emmanuel moet eerst trouwen en dan pas mag hij samenwonen. Anders komt er een baby als hij nog niet is getrouwd. Een bastaard.’

‘Mijn vader praat intens, hè.’

Hij zei dat jij zelf ook eerst getrouwd wil zijn, voordat je gaat samenwonen.

‘Eerst trouwen, dat vind ik ook. Maar ik ben nu al wel volop op zoek naar een huis. Stel dat ik dat vind, dan denk ik dat mijn ouders het wel oké zouden vinden als ik alvast ging samenwonen. Mijn vriendin en ik zijn inmiddels ook verloofd, dat maakt wel verschil.’

Jouw vriendin is ook gelovig.

‘Ook de Ghanese kerk. Daar zijn mijn ouders heel blij mee.’

Hoe belangrijk is dat voor jou?

‘Toch wel. Dat je bepaalde principes en waarden met elkaar deelt. Ik wil mijn kinderen ook opvoeden in het geloof. Ik heb de kerk altijd superleuk gevonden. De mensen, vrienden, familie daar. Het is een community. Als je daarin opgroeit, dan is dat echt iets anders dan naar een strenge kerk gaan.’

Regisseur Erik Whien zei schertsend: ‘In de theaterwereld doet iedereen het met iedereen, voor #MeToo dan.’

‘Het is een wilde wereld, dat zeker. Je moet ook best wel vrij zijn, een soort wilde energie hebben om te kunnen spelen. Op de toneelschool leer je jezelf ook over dingen als schroom heen te zetten. Tijdens mijn stage speelde ik een dominee die terugkwam uit een... eh... prostitueehuis. Een keer moest ik in een gouden string spelen. Dat je denkt: ‘O ja, ik moet nu echt iets overwinnen. Maar ik doe dan wel mee.’

Heb je moeite met seksscènes?

‘Niet per se. Zolang het iets toevoegt, aan een rol.’ Aarzelend: ‘Maar bij volledig bloot zijn, trek ik mijn grens.’

Het blijft opmerkelijk: jij als gelovige in die wilde wereld.

‘Het leuke daarvan is: het is juist fijn te voelen dat ik mijn principes heb. Als een regisseur me iets wil laten doen dat niet bij me past, weiger ik. Tot hier en niet verder. Ik vond het lang moeilijk voor mezelf op te komen. Dat is de andere kant van de medaille van mijn opvoeding: doe wat je moet doen en niet klagen. Maar daar ben ik strenger en harder in geworden, de afgelopen jaren. Vooral door de voorstelling Sexual Healing.’

In een recensie over die voorstelling werd er gesproken over raciale clichés. Je speelde een rol waarin de toeschouwers een geseksualiseerde zwarte man konden zien.

‘Dat kon je erin zien ja, terwijl de regisseur het niet zo bedoelde. Ik was een soort entiteit, geest, die rondspookte bij een ongelukkige familie. Uiteindelijk was het mijn taak de gezinsleden te helen, met seks. Van tevoren voelde ik al dat het niet goed zat. ‘Mijn rol neigt naar exotisme’, zei ik tegen de regisseur. Maar ik zei het te lief. Ik vertrouwde te veel op hem. En toen kwamen de recensies en vroegen bekenden die waren komen kijken: ‘Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Waarom heb je je mond niet opengetrokken?’ Ik dacht: je wist het en je hebt niet gehandeld. Ik was weer aan het pleasen.’

Jij hebt die neiging, om te pleasen?

Meteen: ‘Heel sterk. Maar sinds die voorstelling is dat wel minder. In die zin is Sexual Healing een cadeau geweest. Niet alleen in mijn spel moest ik me ontwikkelen, maar ook persoonlijk. Dat pleasen is echt een probleem. Docenten op de toneelschool vroegen me ook altijd: waarom lach jij zoveel? Waarom ben jij altijd zo positief? Waarom zeg jij bijna nooit nee?’

Emmanuel Ohene Boafo. Beeld Anne Claire de Breij

Waarom is dat?

‘Ik wil iedereen helpen. Ik wil dat iedereen zich goed voelt. Ik kan zelf wel tegen een stootje, maar weet niet of die ander dat kan. Ik kan ook niet goed boos worden. Er moeten mensen zijn die denken: wanneer komt de duistere Emmanuel nu eens in hem naar boven?’

Je gaat je vanaf nu concentreren op een filmcarrière, ook internationaal. In Hollywood moet je nog veel meer voor jezelf opkomen. Welke rollen zie je voor je?

‘Ik krijg direct kriebels in mijn buik als je dat vraagt. Ik ben heel ambitieus. Grootse verhalen. Ik hou van grootsheid. Films als Beasts of No Nation, die is opgenomen in Ghana. Idris Elba acteert daarin een man in Afrika die zwerfkinderen opleidt om soldaat te worden. Zo’n personage zou ik graag willen spelen.’

Wat zegt het, dat een zachtaardig iemand als jij zo’n wrede commandant wil spelen die kinderen tot gruweldaden aanzet?

‘Het is mijn werk om in iemands hoofd te kruipen. Waarom doet hij de dingen die hij doet? Ik vind dat erg interessant. Kan ik daar inkomen? Zolang het maar een verhaal is waar ik achter sta.’

Waarom ben jij zo gefascineerd door die zware verhalen?

‘Het zijn verhalen die het publiek wakker kunnen schudden. Ze openen een andere wereld. Die commandant is ook een mens. Wij zijn dit. Wij mensen zijn hiertoe in staat.’

Hoor ik hierin de prediker?

Kort knikje. ‘Zo’n film als Hotel Rwanda, met de Hutu’s tegen de Tutsi’s. Ongelooflijk.’

Ja: waar was God, tijdens de genocide in Rwanda?

‘Ja: waar was Hij? Dat is dan weer het lastige, ooooo inderdaad. Dan vraag je je af: God waar ben je? Grijp alsjeblieft in. Maar weer: het zijn mensen die elkaar dat aandoen. Ik wil alle aspecten van een mens kunnen laten zien. Ik wil anderen kunnen begrijpen. Stel dat iedereen toneel zou spelen en in een personage moest kruipen dat ver van hem of haar afligt. Ik denk dat we elkaar dan veel beter zouden begrijpen.’

Zou je een Ku Klux Klan-leider kunnen spelen?

Verraste blik. Lange stilte, voor het eerst. ‘Sorry, ik moet hierover nadenken.’ Weer lange stilte. Knipt ineens met zijn vingers: ‘Er moet dan wel een moment van inzicht in de film zitten. Een moment waarop die Ku Klux Klan-leider beseft dat het echt niet kan wat hij doet. Dan zou ik die rol kunnen spelen. Uiteindelijk wel.’ Hij is nog even stil, van zijn antwoord.

Even daarvoor zei de acteur: ‘Ik kan zelfs de duivel spelen.’

CV Emmanuel Ohene Boafo 4 juli 1993 Geboren in Meppel. 1996 Gezin verhuist naar Amsterdam. 2012 Opleiding International business studies op het mbo. 2018 Acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Opgenomen in het ensemble van Het Nationale Theater in Den Haag. Theater 2018 De hereniging van de twee Korea’s (Het Nationale Theater). 2018 Cinema (Toneelgroep Oostpool). 2019 De wereld volgens John en Sexual Healing (Het Nationale Theater). 2020 Sea Wall (Het Nationale Theater). 2021 Trojan Wars (HNTjong). Film 2013 Exit (Bekroond met Gouden Kalf). 2019 Venserpolder. 2019 Karman. 2022 El Houb. 2022 White Berry. Prijzen 2017 Guido de Moorprijs. 2020 Henriëtte Hustinxprijs. 2021 Louis d’Or. Boafo woont in Amsterdam en is verloofd.