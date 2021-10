Acteur Daniël Boissevain is geen mensenhater maar...

Daniël Boissevain Beeld Ivo van der Bent

Rutger Hauer zei ooit in een interview dat acteren voor hem hetzelfde was als zich in een pak ritsen. Als-ie klaar was trok hij het weer uit: klaar met werken, want ‘het is poppenkast.’ Dat zal je de meeste andere acteurs niet snel horen zeggen, vraag ze wat het hoogtepunt van hun week was en het is een première, een project, een briljant scenario, of, kom er maar in Daniël Boissevain: ‘De tweede try-out van mijn nieuwe toneelstuk De Schuldige (de theaterbewerking van de Deense topfilm Den Skyldige, red.).’ Hij leunt naar voren, glim in zijn ogen, grijns in de stem: ‘Heel spannend, al zeg ik het zelf.’ Voor die drang om te spelen hebben ze allemaal hun eigen verhaal, het ene wat beter doortimmerd dan het andere, maar Daniël weet in ieder geval dat het bij hem géén kwestie meer is van gezien worden en ego. ‘Dat gevoel is met de jaren wel weggeëbd. Bovendien merkte ik tijdens de lockdown dat je jezelf zo kunt laten léven door je ego. Uiteindelijk is dat natuurlijk bullshit, die gewaarwording is prettig.’

Sowieso landt nu wat zo’n jaartje binnenzitten allemaal kan opleveren. Tuurlijk, werken werd hem afgepakt, maar dat het hele leven in een lagere versnelling kwam, beviel hem wel. ‘Ik kwam erachter hoeveel dingen je doet die eigenlijk niet nodig zijn. Je gezicht laten zien, naar etentjes waarvan je denkt: daar móét ik naartoe. Ik ben geen mensenhater, maar ik ben ook niet echt een liefhebber of zo.’ Bovendien kwamen de kinderen bij gebrek aan een studentenleven tijdelijk weer thuis wonen, zaten ze opeens weer knus met z’n vieren, films kijken, beetje discussiëren, samen eten, ‘het gezin was weer compleet. Dat klinkt truttig, maar ik vond het heel fijn.’

Maar ja, nu is het leven dus opeens weer normaal. Kinderen uitgevlogen (boe), terug op de planken (jeej), de etentjes zijn terug en de mensenmassa’s ook (‘Dat hoeft niet meer zo voor mij’). Geen heel spannend verhaal, maar in ieder geval ook zeker geen poppenkast.