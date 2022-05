Achter het hek lag La France. Vader plukte een dot gras, wreef het tussen de vingers en hield ’t bij zijn neus

Beeld Isa Grutter

Geprezen is Hij die zee en woestijn schiep en die bergen verankert en rivieren laat stromen

Geprezen is Hij die de nacht doet veranderen en waakt over de mensen en huizen

Geprezen is Hij die alle dingen in paren schiep en de mens vergezelt op zijn reizen

Als warme olie vloeiden de smeekbeden over de heuvels. De krekels stopten met tjirpen als de mannen in het holst van de nacht de biezen pakten en hun vrouwen omhelsden. Kinderen zo klein als kuikens wreven hun slaperige ogen uit en klampten zich vast aan papa’s schouders. Zij die zonder vrouw waren, kusten het hoofd van vader en moeder en de brokkelige muren waarop ze hun rug hadden gesleten. Er werd gefluisterd dat het geschreven stond in de sterren: ze moesten en zouden de grote oversteek wagen en God zou over ze waken.

Deze mannen, onder wie vader, waren bij de arbeidswerving afgewezen en kozen nu voor de sluiproute. Ze hadden hun best gedaan, de lange, stoffige reis naar het grote Oujda afgelegd, hele dagen in eindeloze rijen gestaan voor het hek van het Nederlandse wervingsbureau. Eenmaal binnen hoorden ze drie vragen. Spreek je Frans? Kun je lezen en schrijven? Ben je getrouwd? Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. De gelukkige (1 op de 80) kreeg ’n nummertje en mocht naar het kamertje met stempels en vergunningen. De ongelukkige werd het gat van de deur gewezen en kon terug naar de bergen. Niemand protesteerde. Niemand verhief z’n stem. Vader sprak drie woorden Frans, was gehuwd en ongeschoold. Ondanks zijn kolenhanden en reuzenpostuur mocht hij terug naar de bergen. Merci, monsieur.

Soms werden de gelukkigen apart genomen in een kamertje met metalen instrumenten. Borstkas, armen, knieën, rug, gebit, alles gekeurd, alles tiptop, als op een veemarkt.

In de valleien galmden de gebeden nog na toen vader zich samen met andere mannen in een busje verschanste. Het busje bracht ze naar de kust, daar doken ze in het onderdek van de boot naar Malaga en hielden zich gedeisd. In Malaga wachtte een ander busje dat ze in het pikkedonker transporteerde tot nabij de Franse grens. Daar mochten ze verder te voet, langs doornige smokkel- en olifantenpaden, dwars door bouwland en weidelanden. Aan het eind kropen ze door een gat in een hek.

Achter het hek lag La France. Vader plukte een dot gras, wreef het tussen de vingers en hield ’t bij zijn neus. Sinds zijn Algerijnse jaren had gras niet meer zo fris en sappig geroken. Hij knielde neer in het gras en dankte God voor Zijn ontferming. Merci, Monsieur.