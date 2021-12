‘Accepteer dat het kut gaat, verzet maakt het vaak erger’

Beeld Anna Boulogne

Ho, help, moet uitgerekend zíj de mensen gaan vertellen hoe je monter blijft in tijden van tegenslag – een zoveelste lockdown, bijvoorbeeld, plus het deprimerende vooruitzicht dat het virus nooit meer weggaat? Cabaretier Martine Sandifort (51) sputtert lichtjes tegen aan de telefoon. ‘Misschien lukt het soms níét om monter te blijven, hè, dat kan óók. Laat het er dan maar gewoon zijn, dat sombere gevoel, geef je eraan over. Als ik naar mijn eigen crisismomenten kijk, denk ik: niet alles is zo maakbaar als we graag willen geloven. Niet voor niks verkoop ik in mijn webshop truien met de opdruk ‘Het is wat het is’.

Crisismomenten genoeg in het leven van Sandifort. Het abrupt moeten staken van haar theatertournee door de lockdown is er daarvan maar één, een kleintje. De depressies waarmee ze eerder kampte hakten er zwaarder in. Ze leverden wél materiaal op. ‘Ben jij ook op zoek naar geluk, rust en balans in je leven?’, vraagt ze in de aankondiging van haar show. ‘Dan moet je níét bij Martine Sandifort zijn!’

Hoe vaak had je de show gespeeld voordat je moest stoppen?

‘Na de première nog twee keer. Ik zat in de kleedkamer tijdens de persconferentie vorige week vrijdag. Kon ik tegen de zaal zeggen: nou mensen, het houdt voorlopig weer op.’

Het is je eerste grote solovoorstelling, juichende recensies. Wat doet dat met je?

‘Het gaat oké. Ik ben superblij met de recensies. Helaas kwakkel ik met mijn gezondheid, last van mijn holtes, grieperig. Geen corona, nee, ik test me een ongeluk. Het is een stressreactieverhaal, door de spanning rond de première is mijn weerstand minder. Dus nu kan ik uitzieken, dat is een voordeel van deze adempauze.’

Beeld Anna Boulogne

In Sandiforts voorstelling Namasteetjes – hij komt terug – geeft ze als ‘goeroecoach’ de mensen de training ‘in zeven stappen succesvol naar de klote’. ‘Zeg tegen jezelf: je bent een loser, je bent niks waard. Dat blijkt nogal bevrijdend. Mensen moeten er hard om lachen. Vooral als ze dat ook tegen hun partner moeten zeggen.’

Veel coaching die ze in haar leven heeft gehad, neemt Sandifort in haar show op de hak. ‘Iemand die ik ken kreeg te horen: je moet een flink stuk wandelen en daarna lekker een maaltijdsalade eten. Dat wordt dan gezegd tegen iemand die zwaar depressief is. Hou op. Soms moet je naar de pijn toe bewegen, om het maar even heel anti-humorvol te zeggen. Accepteren dat het kut gaat. Supermoeilijk, maar verzet maakt het vaak erger. Depressie betekent letterlijk wegdrukken, hè. Dat moet je dus niet doen.’

Wat doe jij dan wel om de mindere dagen door te komen?

‘Ik heb een personal trainer die erg van de maakbaarheid is en me adviseert per dag tienduizend stappen te zetten en 500 gram groente te eten. Die heb ik nu afgebeld. Ik blijf in bed liggen, ik bestel een Thuisbezorgd-maaltijd, ik sta alleen op om de hond uit te laten. Heel soms een koffietje met iemand. Cocoonen, dat is het fijnst op zulke dagen. Waar ik ook heel rustig van word, is van spirituele video’s kijken, over non-dualiteit bijvoorbeeld. Want al neem ik die spirituele hoek soms op de hak, ik haal er ook troost uit.’