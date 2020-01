Abu Mahdi al-Muhandis: symbool van het anti-Amerikaanse verzet in Irak

Irakezen dragen een nepdoodskist met de foto van Abu Mahdi al-Muhandis tijdens een symbolische begrafenis. Beeld AFP

Woensdag werd hij begraven in de voor sjiieten heilige stad Najaf. Net zoals de Iraanse leiders wraak hebben gezworen na de dood van Soleimani, zo kondigden volgelingen van de pro-Iraanse militieleider vergelding aan – eveneens gericht tegen Amerikaanse militairen.

Al sinds de jarenlange oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig kenden de slachtoffers van de luchtaanval elkaar. Al-Muhandis was kort voor die oorlog naar Iran gevlucht. De toenmalige leider Iraakse leider Saddam Hoessein zag hem als een geduchte politieke tegenstander.

Na de Amerikaanse invasie in Irak (2003) en de val van Saddam Hussein keerde Muhandis (geboren als Jamal Jaafar Ibrahimi) terug naar Irak. Hij stichtte de militie Kataib Hezbollah, een van de gewapende groeperingen die het op de Amerikanen hadden gemunt. Ook was hij de op één belangrijkste commandant van hasd al shaabi, de Iraakse volksmilities. De hasd werden het afgelopen decennium groot in de strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). In die zin was Muhandis een ongemakkelijke bondgenoot van de Amerikanen, die een internationale coalitie tegen IS aanvoerden. ‘Hij was Soleimani’s man in Irak’, zei Midden-Oosten-kenner Fanar al-Haddad, verbonden aan de Universiteit van Signapore, tegen de Arabische tv-zender Al Jazeera. ‘Zijn bewonderaars zien hem als belichaming van de strijd tegen IS. Zijn critici zagen hem als het gezicht van Iran in Irak’.

Abu Mahdi al-Muhandis. Beeld AFP

De begrafenis van Muhandis bracht, net als die van Soleimani in Iran, in meerdere Iraakse steden menigten op de been. Al Jazeera had geen enkele moeite om rouwenden te vinden die uiting gaven aan hun anti-Amerikaanse gevoelens. Een van hen, de 35-jarige Abu Bakir al-Janabi, zei in Najaf: ‘We zijn hier om respect te betuigen aan deze grote leider en zijn moord te veroordelen. Hij was een symbool van het verzet tegen de VS’.

In een nagelaten video roept Muhandis zijn geestverwanten op om de strijd voort te zetten en de Iraanse opperste leider, Ayatollah Khameini, te gehoorzamen.

In de VS werd hij alom als een terrorist gezien; volgens uitgelekte diplomatieke berichten was hij zelfs lid van de Al Quds-eenheid die onder bevel van generaal Soleimani stond. De regering in Bagdad prees hem als een ‘martelaar en een held’.