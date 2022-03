Abdelkader Benali: ‘Hou je mond en luister’

Abdelkader Benali Beeld Omar Albertus

Schrijver Abdelkader Benali (46): ‘Een tijd geleden ging ik voor een documentaire op bezoek bij rebellen die vochten tegen Assad bij de Syrisch-Turkse grens. Ik interviewde ze uitgebreid en dat ging best goed, vond ik zelf. Maar op de terugweg zei de regisseur tegen me: ‘Abdelkader, die mensen weten al wekenlang dat wij komen. Het enige wat jij hoeft te doen, is ernaast gaan zitten en luisteren.’ Dat kan toch niet, dacht ik, zo passief zijn? Je moet leren om tijdens een gesprek – ook wanneer een vriend iets aan je kwijt moet – een actieve luisterhouding aan te nemen. Hou je vragen klein, cijfer jezelf weg. Daarvoor moet je een drempel over, het is pittig. Het liefst zou ik op een overrompelende manier allerlei vragen stellen. Maar door je blanco op te stellen en het gewoon te laten gebeuren, kun je enorm veel rust en vertrouwen kweken. Dat lukt alleen door voorbij de tempel van het ego te gaan.

Ik moest ooit een schrijver uit Hamburg interviewen die een boek van 1.200 pagina’s had geschreven. Voor het interview begon zag ik al: zij heeft er he-le-maal geen zin in. Ik ging het gesprek in met het idee dat ik moest laten zien dat ik echt het hele boek had gelezen, zij was ontzettend moe en ik zag haar bij elke vraag denken: o mijn god, nee. Nee, nee, nee. Het was heel ongemakkelijk. Twee jaar later kreeg ik een herkansing, en besloot ik niks over haar nieuwe boek te vragen. Het werd een ontzettend leuk gesprek. Hoewel het pas om 12 uur ’s nachts begon, liep het publiek na afloop fris en fruitig weg.’