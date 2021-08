Abba, ga lekker zélf optreden en een fraaie karakterschets van wijlen Charlie Watts

Handig

Abba Beeld United Archives

‘Hun holografische tour werd uitgesteld vanwege de pandemie.’ Het is zo’n zin die zin die nu volstrekt logisch klinkt en twee jaar geleden onbegrijpelijk was geweest.

Tuurlijk, er gaan al een tijdje hologrammen op tournee – meestal van dode artiesten, dat vinden mensen leuk, om naar een dansend Elvishologram te kijken – maar die hologrammen werkten altijd door, want er was nog geen pandemie.

Het handige aan hologrammen is dat ze nooit ziek, drugsverslaafd of dood zijn. Je hoeft hun shows nooit te cancelen, ze komen nooit te laat en ze zingen en dansen elke avond hetzelfde. Voor nul cent.

Een hologram zou makkelijk een hele pandemie kunnen doorwerken, maar het probleem is dat het publiek uit echte mensen bestaat. Dus werd de in 2019 geplande hologrammentour van Abba – die zijn niet dood, maar hebben geen zin om zelf te spelen – uitgesteld.

Handige bijvangst: door al dat binnen zitten hadden de ABBA-leden van vlees en bloed tijd om nog meer nieuwe liedjes te schrijven, die hun abbatars, zo heten de hologrammen, straks gaan opvoeren.

In 2019 vertelden de Abba-leden al: ‘Het opwindende Abba-avatartourproject heeft een onverwacht gevolg gehad. We voelden alle vier dat het na 35 jaar leuk zou zijn weer bij elkaar te komen in de studio.’

Ga anders van pure opwinding gewoon lekker zélf optreden, Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid, denkt uw sterrenkijker inmiddels. Nu het weer, en nog, kan. De hologrammen kunnen in een doos tot je echt dood bent.

Cadeautje

De dinsdag overleden Rolling Stones-drummer Charlie Watts Beeld FilmMagic

Over echt dood gesproken: de entertainmentweek stond natuurlijk in het teken van het overlijden van Charlie Watts, de drummer van The Rolling Stones. Het was een dubbele klap: hij was volgens velen het sympathiekste bandlid en Rolling Stones kunnen dus dood.

Volgens de laatste berichten stopt de band niet en zetten ze geen hologram in: ze gaan verder als eerbetoon aan hun vriend, en weten zeker dat hij dat zo had gewild.

Dat denken wij van de sterrenrubriek ook, al kennen we ze niet. We kunnen ons niet voorstellen dat Charlie, de enige niet-hysterische van het stel, heeft gezegd: na mijn dood moeten jullie ermee kappen. Hij wist ook wel dat zijn collega’s dat niet zouden overleven.

Het mooiste bericht over de rustigste steen van het stel stond op de site van AD en ging over Jopie Smarius, een oude Nederlandse vriendin van Watts. Smarius kende Watts uit de paardenwereld, waar hij diep in zat. Zij ook, want ze deed iets met Arabische volbloeden. ‘We hadden het ook alleen over paarden, nooit over muziek.’

Een paar jaar geleden sprak Jopie Smarius in Parijs af met Watts en zijn vrouw. Ze nam een cadeautje mee. ‘Maar wat geef je dan?’ Ze kwam uit op een banketstaaf. ‘Dat vonden ze zo ontzettend leuk.’

Misschien vormt dit verhaal niet de kern van de persoonlijkheid van Charlie Watts, maar wij van de sterrenrubriek denken dat het iets zegt dat je nadat je de hele wereld duizend keer hebt omgetourd met de meest succesvolle band ooit blij bent met een banketstaaf.