Aanstaand burgervader Sjors Fröhlich: ‘Als burgemeester mag je ook soms op de radio, maar meestal is er dan iets mis’

Sjors Fröhlich. Beeld ANP Kippa

Het is een verrassende overstap. Hoe kwam de gedachte op om burgemeester te worden?

‘Al van jongs af aan vind ik het vak van burgemeester ongelooflijk mooi. Ik had alleen de handicap dat ik geweldig leuke dingen deed bij de radio, maar nu kwamen een paar dingen bij elkaar. De gemeente waar ik woon is per 1 januari heringedeeld. Ik houd enorm van dat gebied en ga er absoluut nooit meer weg. Ik zag ruim twee jaar geleden aankomen dat deze burgemeesterspost zou ontstaan. Toen bedacht ik: als ik het ooit zou willen, dan is het nu. Zo’n baan komt maar één keer in de zes of twaalf jaar voorbij.’

Hoe bereidt een buitenstaander zich voor op het burgemeesterschap?

‘In juni heb ik gesolliciteerd, maar de afgelopen jaren heb ik al stages gelopen bij zittende burgemeesters. Ik heb raadsvergaderingen bijgewoond, in het weekend met activiteiten meelopen. Als er iets aan de hand was, heb ik gekeken wat er dan wordt verwacht van de burgemeester. En vooral heb ik heel veel met ze gepraat. Uit die gesprekken heb ik heel veel informatie opgezogen. Dat traject alleen al vond ik inhoudelijk ontzettend leuk. Normaal hoor je in de media alleen van de burgemeester als er iets mis gaat. Ik was benieuwd naar de rest.’

Wat voor gemeente is Vijfheerenlanden?

‘De gemeente is per 1 januari ontstaan. Zestien dorpen en stadjes zijn bij elkaar gevoegd, waaronder Vianen, Leerdam, Everdingen en Meerkerk. Dat is bestuurlijk best complex. Juist dat samengaan heeft wel wat buikpijn veroorzaakt bij diverse inwoners. Het is voor de burgemeester zaak dat goed bij elkaar te brengen. Een dorp als Leerbroek is toch iets anders dan Vianen, een middelgrote stad. Dus de cultuur is ook anders. Dat moet je niet in één mal gaan duwen.

‘Maar doordat er één gemeente is ontstaan, gaat een aantal dingen wel efficiënter en beter. In de provincie Utrecht zijn we een factor van betekenis. Die positie ga ik gebruiken. De vruchten daarvan zijn weer goed voor de inwoners van de verschillende kernen. Wie in Lexmond woont, blijft natuurlijk gewoon Lexmonder. Maar als je het gevoel krijgt dat de gemeente je helpt, dan word je vanzelf óók Vijfheerenlander.’

Een heet hangijzer bij de raadsverkiezingen vanwege de herindeling, in november, was de zondagssluiting. Hoe is dat opgelost?

‘Elke kern heeft zelf kunnen bepalen of de winkels wel of niet opengaan op zondag. Dat gebeurde door een enquête onder de bewoners. Die aanpak wil ik graag doorzetten. Gewoon aan de inwoners vragen: hoe kunnen we jullie helpen, hoe wil je het geregeld hebben?’

Deze benoeming pas in een trendje: de partijloze burgemeester.

‘Ja, dat zie je wel vaker, denk aan de burgemeester van Maastricht. In de sollicitatieprocedure heb ik gemerkt dat je onbevangen naar dingen kunt kijken. En de partijen kijken onbevooroordeeld naar mij. Ik heb geen binding met een politieke kleur en die ga ik ook niet krijgen.’

Is een politiek lijntje naar een staatssecretaris of minister soms niet handig?

‘Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Ik heb uitstekende lijntjes lopen naar welke staatssecretaris of minister dan ook. Daar heb ik het partijkader niet voor nodig.’

Het vertrek van de radio, vanaf 1982 bij de NCRV tot nu bij BNR Nieuwsradio, moet ook weemoedig stemmen.

‘Meer dan dat. Vandaag zelfs een beetje verdrietig, door de enorm warme reacties op de redactie. Dat doet me heel erg veel. Dat afscheid is het enige lichtgrijze randje aan mijn beslissing. Ik verlaat een station waar ik enorm trots op ben, op onze programma’s en onze podcasts. Als burgemeester mag je ook af en toe op de radio, maar meestal is er dan iets aan de hand.’