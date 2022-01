‘Aangenaam’, zei de nieuwe buurman, ‘ik ben trouwens een hufter’

Flitsbezorging is een krankzinnig concept, om meer redenen dan in dit stukje passen. Maar eigenlijk is alles wat je hoeft te weten dat zulke bedrijven hun distributiecentra een ‘dark store’ noemen. Zelf! Alsof je nieuwe buurman zegt: ‘Hoi, aangenaam, ik ben trouwens een hufter.’

Etalages verduisteren, de straat vol zetten met elektrische fietsen, en overal agressieve reclames om ons een dienst op te dringen die stadsbewoners van elkaar zal vervreemden en alleen waarde heeft voor aartsluiaards die voor een appel en een ei hun appels en eieren willen laten bezorgen – ‘Goed idee!’, zei Het Systeem. ‘Opzouten!’, zeggen steeds meer bewoners, die met pollepels en pannendeksels de straat opgaan.

Soms gaat er zomaar iets goed: in de hoofdstad is gisteren een voorlopige stop op nieuwe dark stores afgekondigd. Wel jammer dat verantwoordelijk wethouder Van Doornick (GroenLinks) zei ‘geen moreel oordeel’ over flitsbezorging te hebben. Ik heb dat wel: die shit is dark.