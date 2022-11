‘Aan iemand vragen ‘waar lijd je aan?’ vind ik een doodnormale vraag’

Jaap Voigt Beeld Stephan Vanfleteren

‘In de afgelopen jaren heb ik door allerlei kwalen veel op bed gelegen. Dan keek ik terug op mijn leven en bedacht: ik kan een behoorlijk indrukwekkend cv opstellen waarmee ik de suggestie zou kunnen wekken dat ik in mijn leven de ene na de andere beslissing heb genomen. Maar naarmate ik dieper doordrong in wat ik had gedaan, kwam ik tot de overtuiging: ik heb nog nooit één beslissing genomen. Echt nooit.’

Jaap Voigt zegt het met de overtuigingskracht die hem eigen is – hij is ‘een strijder’, iemand die in gezelschappen de aandacht op zich gevestigd weet: ‘Ik ben aanwezig, ja, als ik ergens ben, ben ik er echt.’ Een greep uit zijn cv: hockeyer in het Nederlands elftal, geoloog, marineofficier, Philips-jaren, organisatieadviseur, oprichter van een school voor persoonlijke ontwikkeling, begeleider van geestelijk verzorgers bij missies van defensie naar Afghanistan en Irak; onderzoeker in Gaza en Israël naar verwerking van oorlogstrauma’s; vertaler van het taoïstische wijsheidsboek Dao De Jing; een monnikenbestaan in een ashram in India.

Na dat laatste avontuur werkt hij nu, op 81-jarige leeftijd, in Amsterdam als ‘levenscoach’ met ‘wekelijks een man of tien, vijftien. Doorgaans gaan ze hier opgelucht de deur uit, dus ik speel nog mijn rol.’ Tegelijkertijd ziet hij de dood onder ogen sinds een eerste, heftige ziekte in 2015. Het heeft hem tot het project ‘goed doodgaan’ geïnspireerd, waarbij zijn woonboot in Vinkeveen een belangrijke rol speelt. Daar is hij dichter bij de natuur dan in zijn woonplaats Amsterdam. ‘In de tuin bij onze boot groeien madeliefjes. Ik zit daartussen op een bank – nou, tuttiger kan toch niet? Maar ik ben er volmaakt gelukkig. Ik kijk twee, drie uur naar ze. Daar word ik heel van.’ De plek is voor hem niet zonder symboliek: ‘In de oorlog zat ik als kind honderd meter verderop ondergedoken tussen de turfhopen’. Geëmotioneerd: ‘De cirkel is rond.’

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Ik ben een oorlogskind. Mijn eerste herinnering is een razzia, hier in Amsterdam. Daarna moesten we onderduiken. Tot mijn 4de heb ik niet gepraat, tot de bevrijding. Ik heb er, zoals wel meer oorlogskinderen, een permanent hoog stressniveau aan overgehouden, ik ben altijd waakzaam. Het heeft me empathisch gemaakt, omdat ik goed oplet wat er met anderen gebeurt. Maar het heeft ook geleid tot onrust, in mijn leven heb ik te veel haast gehad.

‘Vanaf mijn 14de stelde ik me de vraag: wat is normaal? Mijn vader zat in het verzet en is nooit meer over de oorlog heen gekomen. Op mijn 8ste is hij ziek geworden. Hij kreeg pillen, en werd opgenomen. Ik heb hem eigenlijk nooit gekend, ben nooit door hem aangeraakt. Op mijn 22ste is hij overleden. Maar dat thema ‘wat is normaal?’ heeft wel mijn leven beheerst. Ik heb vaak de angst gehad ook mesjogge te worden.’

Dat speelde vooral rond uw 30ste, toen u gesetteld leek: een gezin met drie jonge kinderen, een baan bij Philips.

‘Voor de buitenwereld had ik het voor elkaar, voor mij klopte er iets helemaal niet. Ik had in mijn hoofd gehaald dat ik bij het establishment wilde horen, bij de macht. Maar ik wist toen nog niet van het kwaad waartoe je daarvoor bereid moet zijn. Ik kwam erachter dat ik er helemaal niet bij hoorde. Ik kreeg verschrikkelijke nachtmerries. Steeds vaker barstte ik plots in tranen uit. Ik was erg eenzaam. Het leidde ertoe dat ik mijn vrouw en kinderen heb verlaten. Daarover ben ik tien jaar in de rouw geweest.’

De scheiding was uw besluit?

‘Nee, zo zie ik dat niet. Ik ervoer dat ik mesjogge zou worden, net als mijn vader, als ik zou blijven. Ik stond met mijn rug tegen de muur. Zoals ik het zie: ik heb me niet afgewend van wat er feitelijk gebeurde. Ik heb dat besluit om te scheiden gesanctioneerd – het is het verschil tussen leiden en volgen. Met onze persoonlijkheid, ons ego, denken we leidend in ons leven te zijn. Dat is de maakbaarheidsgedachte. Als ik zeg dat ik die beslissing niet heb genomen, bedoel ik: ik ben niet de maker van mijn leven. Ik heb iets gevolgd. Er is een levensstroom die mij ergens heeft gebracht en daar heb ik aan mee weten te doen. In de jaren voor mijn scheiding ervoer ik dat ik uit die stroom was geraakt. Ondanks mijn conditionering ben ik er uiteindelijk in geslaagd me erop af te stemmen, dat leidde tot de scheiding en een ander leven.’

Wat houdt die levensstroom precies in?

‘Dat is een mysterie. Hij komt ergens vandaan, maar wat de bron is, valt niet te begrijpen. In het Chinees heet het de Dao, het alomvattende of het onnoembare; christenen hebben het over God. Bij de oorsprong van die stromingen hoor ik, niet bij de latere instituties. Je vindt het ook bij Plato die in Symposium over de liefde en de ontvankelijkheid ervoor spreekt, zo ziet hij de levensstroom. Dat begrijp ik meteen. Het zijn stromingen die zeggen: er is een mysterie dat zich uit in energie, gedachten en vormen, dat kun je een schepping noemen. Daar ben ik onderdeel van. Daarin heb je een horizontaal vlak, dan praat je over je medemens en de natuur, maar je hebt ook een verticale lijn naar het hogere. De ingang daarvoor is: stilte, vertraging ten opzichte van de horizontale lijn. Ik heb in mijn leven, ondanks mijn onrust, gelukkig ook weten te vertragen. Je hebt tijd nodig om te zien wat er aan de hand is.’

Hoe stemt een mens zich op die levensstroom af?

‘De kunst is je niet af te wenden van wat er feitelijk gebeurt, maar het lijden onder ogen te zien. Aan iemand vragen ‘waar lijd je aan?’ vind ik een doodnormale vraag. Ik heb het lijden al zolang als ik leef onderkend, ik voel me ertoe aangetrokken. Maar mensen ontkennen het, ze wenden zich juist ervan af. Ze hebben paniekaanvallen ’s nachts, maandenlang, en beweren dan nog: ‘Het gaat goed met me.’ Ik krijg dat soort mensen hier bij me thuis. Ik ben dan niet zo geïnteresseerd in wat er allemaal niet deugt, maar probeer de toegang tot die levensstroom te vinden: wat is er nog heel, naast alles wat stuk is? Waar beleef je nog plezier aan? Dan kan er weer iets stromen. Je afwenden, het lijden van jezelf en anderen niet onder ogen willen zien, dat vind ik de grootste ziekte van deze tijd.’

Ligt dat aan onze samenleving?

‘Erich Fromm stelde in zijn boek Sane Society de vraag of een maatschappij ook krankzinnig kan zijn. Het antwoord: ja, dat kan. Daar leven we nu in. Maar nu komt het: dat is altijd zo geweest, al drieduizend jaar! Ook zijn er altijd mensen geweest die dat hebben ingezien. Bij die mensen hoor ik. Iemand die dat heeft verwoord, is Patanjali (Indiase filosoof, wanneer hij leefde is onbekend, sommige bronnen stellen in 4de eeuw voor Christus, red.). In zijn yogasoetra’s zegt hij dat de mens, regel 1, bij zijn geboorte vergeet waar hij vandaan komt, namelijk de eenheid waar je na je dood terugkeert. De mens komt terecht in een duale, gespleten wereld en ontwikkelt daarin, regel 2, een eigen ik. Regel 3 en 4: als jij en ik apart zijn hebben we beiden te maken met haat en begeerte. Haat is afstoting, iets wat je uit je systeem wilt hebben; begeerte gaat over wat je erin wilt. De laatste regel, nummer 5: angst voor de dood. Deze vijf waarheden beheersen het leven van ieder mens. Ze zijn er altijd, nooit niet, dit is ons lot. Kijk maar rond, allemaal ikken, haat en begeerte, angst voor de dood, je ziet het overal. En dat was ook al zo in de tijd van Plato, toen de grootste bekken met de meeste slaven het voor het zeggen hadden. Zij waren niet blij met Socrates en Plato.’

Wat staat een mens, gegeven deze menselijke conditie, te doen?

‘Als ik die vijf waarheden van Patanjali hoor, dan stelt me dat gerust en word ik stil. Ze helpen me af te stemmen op de levensstroom. Ermee meedoen en meebewegen, dat is wat een mens te doen staat. Naar die afstemming zoek ik ook in een gesprek. Dat is niet: twee biljartballen op elkaar laten ketsen en kijken wat voor grappigs eruit komt. Nee, het gaat me om wat ik resonantie noem, iets dat erbij komt tussen ons waardoor er wat gebeurt en we in een andere werkelijkheid komen. In christelijke termen heet dat de zegen. Het is een trilling waardoor je voelt dat het klopt en voelt dat die ander ook merkt dat er iets is bijgekomen.’

Biedt dat troost voor de menselijke conditie van Patanjali?

‘Nou en of! Dat ís troost. Eenzaamheid maakt altijd deel uit van de menselijke conditie. De gemeenplaats is: je wordt alleen geboren en gaat alleen dood. Dat is waar, maar wat belangrijker is: als het gaat om de diepste zin van je leven, je diepste motivatie, sta je alleen tegenover een mysterie. Dat is archetypisch een woestijntocht, je moet die alleen zien uit te houden. Albert Schweizer (medicus en filosoof, red.) was lang met zijn vrouw en concludeerde uiteindelijk dat hij haar niet kende. Zo ervaar ik het ook. Maar door ervaringen van resonantie kun je de eenzaamheid oplossen.’

Wat is uw boodschap aan komende generaties?

‘Volg je hart. Dat is het enige. Ik geef nu les op de Bildung Academie, waar de studenten zoekende jongens en meisjes van in de 20 zijn. Ik houd ze voor: jullie denken dat je moet worden zoals de buitenwereld van je verwacht. Willen jullie daarmee stoppen? Kijk eens wat die buitenwereld ervan heeft gemaakt: daar wil je toch niet aan meedoen? Dus volg je hart. Maak er iets liefs en mooiers van. Dat zeg ik ze, als strijder.’

Wat staat een mens te doen wanneer hij het einde voelt naderen?

‘Het heeft geen zin te zeggen: houd op met haat en begeerte. Die vergezellen ons altijd. Het lukt je niet je daarvan vlak voor je dood los te maken, als je je daarin niet eerder hebt geoefend. Veel ouderen zijn verhard geraakt. Ze doen alsof ze alles hebben gezien, alles weten. De meesten gaan boos dood, zo blijkt uit een studie van hospices. Je vraag stelt me tegenover dat veld. (stilte) Ik zou zeggen: word rustig, word stil. Oefen je in het genieten van iets, al is het maar een grasspriet. En vraag je af: bij wie kan ik in het aangezicht van de dood mijn hart kwijt? Blijf je verwonderen, tot op het laatst, er zijn zoveel mooie dingen in dit bestaan. Als je eenmaal verwonderd bent, probeer dat dan in verbinding met een ander te verwoorden. Dan stotter je, altijd, als je stottert ben je goed bezig. We kunnen het mysterie niet begrijpen.’